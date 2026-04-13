michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Gemma Galgani sotto accusa, un ex cavaliere svela retroscena durissimi

Gemma Galgani sotto accusa, un ex cavaliere svela retroscena durissimi

Uomini e Donne, perché l’ex cavaliere Valerio Iervolino attacca ancora Gemma

Un nuovo capitolo di tensione coinvolge oggi Gemma Galgani e l’ex cavaliere Valerio Iervolino, volti noti del trono over di Uomini e Donne.
Il confronto, questa volta, non avviene nello studio televisivo di Canale 5, ma sui social, dove Iervolino ha riacceso un conflitto che sembrava archiviato.
A oltre un anno dalla fine della breve conoscenza, l’ex cavaliere ha pubblicato una foto con la dama, accompagnandola con una frase durissima che ha sorpreso pubblico e fan.

Il post rilancia vecchie accuse e riporta al centro del dibattito il loro rapporto, mai davvero pacificato, sollevando nuove domande sul clima interno al programma e sulla gestione dei rapporti tra ex protagonisti.

In sintesi:

  • Valerio Iervolino torna ad attaccare pubblicamente Gemma Galgani sui social.
  • Il post contiene una frase molto dura, percepita come diretto affondo personale.
  • La loro frequentazione a Uomini e Donne fu breve ma segnata da scontri accesi.
  • Il nuovo attacco riaccende il dibattito tra fan sul trono over e sui suoi protagonisti.

Sui social, Valerio Iervolino ha condiviso una vecchia immagine insieme a Gemma Galgani, collegandola a una citazione particolarmente aspra: “Una donna falsa fa più male di una bestia selvaggia; una bestia selvaggia ti può ferire sul corpo, una donna selvaggia ti ferisce nell’anima”.
Il riferimento, per molti utenti, appare esplicito e diretto alla dama torinese, storica protagonista del trono over.

Non è un episodio isolato: in passato l’ex cavaliere aveva già definito Gemma “acida, viscida, bugiarda e aggressiva”, alimentando un clima di forte ostilità anche fuori dagli studi televisivi.
Il nuovo affondo ha immediatamente scatenato commenti, prese di posizione e discussioni nelle community dedicate a Uomini e Donne, confermando quanto la figura di Galgani resti divisiva e capace di polarizzare l’audience del programma.

Dal percorso in studio allo scontro social: cosa è successo tra Gemma e Valerio

La conoscenza tra Gemma Galgani e Valerio Iervolino a Uomini e Donne è stata breve ma altamente conflittuale. Fin dalle prime uscite, nel parterre del trono over erano emerse incompatibilità caratteriali, sospetti reciproci e continui botta e risposta.
In studio, le discussioni si tradussero in confronti accesissimi, fino a una delle puntate più commentate: Gemma arrivò a schiaffeggiare Valerio, minacciando perfino di lanciargli una scarpa pur di allontanarlo.

Quell’episodio segnò di fatto la rottura definitiva, rendendo evidente come il rapporto fosse ormai oltre il punto di non ritorno.
A distanza di tempo, il nuovo attacco social di Iervolino dimostra che il rancore non si è affievolito, anzi rimane latente e pronto a riemergere pubblicamente.
Nel frattempo, Gemma Galgani prosegue il suo percorso televisivo tra nuove frequentazioni, speranze sentimentali e frequenti delusioni, confermandosi una delle protagoniste più longeve e discusse del dating show di Maria De Filippi.

Le possibili conseguenze future nel trono over di Uomini e Donne

Il nuovo affondo di Valerio Iervolino potrebbe non restare confinato ai social. Le dinamiche del trono over mostrano spesso come conflitti esterni rientrino in studio, influenzando narrazioni e percezione del pubblico.

Non è escluso che la vicenda venga ripresa nelle prossime registrazioni di Uomini e Donne, offrendo a Gemma Galgani l’occasione di replicare o ridimensionare le accuse.
Per il programma, casi come questo confermano quanto la gestione dell’immagine post-trasmissione dei protagonisti sia centrale per mantenere credibilità, trasparenza e fiducia del pubblico, soprattutto nell’ecosistema digitale e sui social.

FAQ

Cosa ha scritto Valerio Iervolino contro Gemma Galgani sui social?

Valerio ha pubblicato una vecchia foto con Gemma, aggiungendo una frase durissima sulle “donne false” che “feriscono nell’anima”, interpretata dai fan come chiaro attacco personale.

Perché la frequentazione tra Gemma e Valerio è finita a Uomini e Donne?

La conoscenza è terminata per forti incompatibilità caratteriali, continui litigi e un clima ormai ingestibile, culminato in una puntata con schiaffo in studio e rottura definitiva.

Gemma Galgani è ancora presente nel trono over di Uomini e Donne?

Sì, Gemma continua a partecipare al trono over, intraprendendo nuove conoscenze, affrontando delusioni sentimentali e restando una delle dame più discusse del programma.

Le parole di Valerio potrebbero avere conseguenze nel programma?

Sì, è possibile che la redazione riprenda il caso in puntata, offrendo spazio a chiarimenti, repliche di Gemma e confronto pubblico sulle accuse mosse online.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia su Gemma e Valerio?

Questa notizia è stata elaborata attingendo congiuntamente a contenuti e lanci provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, poi rielaborati editorialmente.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache