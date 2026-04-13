Home / SPETTACOLI & CINEMA / Il diavolo veste Prada 2 debutta su Disney+, evento in diretta

Red carpet globale per Il Diavolo Veste Prada 2 in diretta streaming

Il red carpet mondiale de Il Diavolo Veste Prada 2, nuovo film 20th Century Studios, sarà trasmesso lunedì 20 aprile dal Lincoln Center di New York City.

In Italia l’anteprima sarà visibile in diretta streaming su Disney+ dalle 23:30, mentre negli Stati Uniti la copertura sarà offerta da Hulu.

L’evento, ricco di star e contenuti esclusivi, anticipa l’uscita del film nelle sale italiane, prevista per il 29 aprile, riportando sul grande schermo il cast originale del cult del 2006.

In sintesi:

Red carpet mondiale il 20 aprile al Lincoln Center di New York City.

Diretta streaming su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti.

Replica disponibile dopo la live per gli abbonati alle piattaforme.

Uscita italiana nelle sale fissata per il 29 aprile.

Cast, streaming e ritorno del fenomeno Il Diavolo Veste Prada

Alla serata newyorchese parteciperanno le star del film, tra cui Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh, Simone Ashley, Caleb Hearon, Helen J. Shen, oltre al regista David Frankel e alla sceneggiatrice Aline Brosh McKenna.

Per gli abbonati alle piattaforme, il live streaming offrirà uno sguardo ravvicinato su red carpet, look, interviste e momenti dietro le quinte, consolidando la strategia di distribuzione integrata cinema–piattaforma di Disney.

In attesa del sequel, gli spettatori possono rivedere il film originale Il Diavolo Veste Prada in streaming su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti, rafforzando il legame con il brand prima del nuovo capitolo.

Il nuovo film riporta gli iconici personaggi Miranda, Andy, Emily e Nigel nelle eleganti strade di New York City e nei lussuosi uffici della rivista Runway, a vent’anni dal debutto del cult del 2006 che ha segnato una generazione di spettatori e ridefinito l’immaginario della moda al cinema.

Impatto culturale e attese per il sequel al cinema

Il ritorno de Il Diavolo Veste Prada arriva in un contesto in cui moda, media digitali e piattaforme streaming sono più interconnessi che mai, offrendo al sequel un potenziale impatto globale superiore al primo film.

La scelta di una copertura live internazionale su Disney+ e Hulu trasforma il red carpet in un evento mediatico in sé, capace di generare conversazioni virali e rafforzare la visibilità dell’uscita in sala del 29 aprile.

Per il pubblico italiano, la combinazione di anteprima digitale, replica on demand e uscita cinematografica configura un percorso di fruizione continuo, che potrebbe favorire un forte avvio al botteghino e nuove opportunità di scoperta su Google News e Discover.

FAQ

Quando sarà trasmesso il red carpet di Il Diavolo Veste Prada 2?

La diretta del red carpet si terrà lunedì 20 aprile dal Lincoln Center di New York City, con inizio alle 23:30 ora italiana su Disney+.

Dove posso vedere in Italia lo streaming dell’anteprima mondiale?

In Italia lo streaming ufficiale sarà disponibile per gli abbonati su Disney+, con replica accessibile subito dopo la diretta dell’evento.

Quando esce Il Diavolo Veste Prada 2 nelle sale italiane?

Il film arriverà nei cinema italiani il 29 aprile, distribuendo il sequel con il cast originale nelle principali sale nazionali.

È possibile rivedere il primo Il Diavolo Veste Prada in streaming?

Sì, il film originale è disponibile in streaming su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti per gli abbonati.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul film?

L’articolo deriva da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.