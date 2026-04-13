michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Il diavolo veste Prada 2 debutta su Disney+, evento in diretta

Il diavolo veste Prada 2 debutta su Disney+, evento in diretta

Red carpet globale per Il Diavolo Veste Prada 2 in diretta streaming

Il red carpet mondiale de Il Diavolo Veste Prada 2, nuovo film 20th Century Studios, sarà trasmesso lunedì 20 aprile dal Lincoln Center di New York City.
In Italia l’anteprima sarà visibile in diretta streaming su Disney+ dalle 23:30, mentre negli Stati Uniti la copertura sarà offerta da Hulu.
L’evento, ricco di star e contenuti esclusivi, anticipa l’uscita del film nelle sale italiane, prevista per il 29 aprile, riportando sul grande schermo il cast originale del cult del 2006.

In sintesi:

  • Red carpet mondiale il 20 aprile al Lincoln Center di New York City.
  • Diretta streaming su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti.
  • Replica disponibile dopo la live per gli abbonati alle piattaforme.
  • Uscita italiana nelle sale fissata per il 29 aprile.

Cast, streaming e ritorno del fenomeno Il Diavolo Veste Prada

Alla serata newyorchese parteciperanno le star del film, tra cui Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh, Simone Ashley, Caleb Hearon, Helen J. Shen, oltre al regista David Frankel e alla sceneggiatrice Aline Brosh McKenna.
Per gli abbonati alle piattaforme, il live streaming offrirà uno sguardo ravvicinato su red carpet, look, interviste e momenti dietro le quinte, consolidando la strategia di distribuzione integrata cinema–piattaforma di Disney.
In attesa del sequel, gli spettatori possono rivedere il film originale Il Diavolo Veste Prada in streaming su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti, rafforzando il legame con il brand prima del nuovo capitolo.

Il nuovo film riporta gli iconici personaggi Miranda, Andy, Emily e Nigel nelle eleganti strade di New York City e nei lussuosi uffici della rivista Runway, a vent’anni dal debutto del cult del 2006 che ha segnato una generazione di spettatori e ridefinito l’immaginario della moda al cinema.

Impatto culturale e attese per il sequel al cinema

Il ritorno de Il Diavolo Veste Prada arriva in un contesto in cui moda, media digitali e piattaforme streaming sono più interconnessi che mai, offrendo al sequel un potenziale impatto globale superiore al primo film.
La scelta di una copertura live internazionale su Disney+ e Hulu trasforma il red carpet in un evento mediatico in sé, capace di generare conversazioni virali e rafforzare la visibilità dell’uscita in sala del 29 aprile.

Per il pubblico italiano, la combinazione di anteprima digitale, replica on demand e uscita cinematografica configura un percorso di fruizione continuo, che potrebbe favorire un forte avvio al botteghino e nuove opportunità di scoperta su Google News e Discover.

FAQ

Quando sarà trasmesso il red carpet di Il Diavolo Veste Prada 2?

La diretta del red carpet si terrà lunedì 20 aprile dal Lincoln Center di New York City, con inizio alle 23:30 ora italiana su Disney+.

Dove posso vedere in Italia lo streaming dell’anteprima mondiale?

In Italia lo streaming ufficiale sarà disponibile per gli abbonati su Disney+, con replica accessibile subito dopo la diretta dell’evento.

Quando esce Il Diavolo Veste Prada 2 nelle sale italiane?

Il film arriverà nei cinema italiani il 29 aprile, distribuendo il sequel con il cast originale nelle principali sale nazionali.

È possibile rivedere il primo Il Diavolo Veste Prada in streaming?

Sì, il film originale è disponibile in streaming su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti per gli abbonati.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul film?

L’articolo deriva da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache