Home / SPETTACOLI & CINEMA / Gialappa’s Band chiarisce con Pier Silvio Berlusconi e chiama De Martino

GialappaShow riparte su Tv8 con Jovanotti e nuove parodie bersaglio

La nuova stagione di GialappaShow debutta lunedì 30 marzo in prima serata su Tv8, con Jovanotti co-conduttore d’eccezione.

Protagonisti sono i “superstiti” della Gialappa’s Band, Giorgio Gherarducci e Marco Santin, reduci dal burrascoso “divorzio” da Mediaset.

Il programma, oggi di casa su Sky, conferma l’impianto fatto di parodie aggressive e comicità surreale, capace di generare migliaia di commenti sui social.

Le imitazioni di personaggi come Stefano De Martino, Monica Setta, Cesare Cremonini e Achille Lauro restano al centro del dibattito.

La reazione dei diretti interessati è però differenziata: tra like entusiasti, stoccate velenose e silenzi strategici, che alimentano l’attenzione mediatica e il posizionamento del programma nel panorama dell’intrattenimento televisivo italiano.

In sintesi:

Nuova stagione di GialappaShow su Tv8, in prima serata dal 30 marzo.

Jovanotti co-conduttore, proposta spontanea che rafforza il rilancio del format.

Rapporti tesi con Mediaset e Pier Silvio Berlusconi dopo lo “strappo”.

dopo lo “strappo”. Parodie divisive: consensi da Cremonini e Lauro, irritazione di Monica Setta.

Dallo strappo con Mediaset alla “seconda vita” su Sky e Tv8

Giorgio Gherarducci e Marco Santin, orfani di Carlo Taranto, descrivono l’addio a Mediaset come un vero “divorzio professionale”.

Secondo Gherarducci, Pier Silvio Berlusconi si sarebbe sentito tradito dal passaggio alla concorrenza, ma l’offerta del Biscione si era ridotta a “tre puntate di Mai dire gol con vecchi comici”.

La Gialappa’s Band voleva invece un progetto nuovo, spazio per sperimentare e lanciare talenti.

Santin sintetizza con una metafora calcistica: “Spesso non punti su giocatori forti della tua Primavera, preferisci comprarne da fuori”.

Su Sky e Tv8 hanno trovato il terreno per rischiare: GialappaShow ha rapidamente costruito un seguito, producendo parodie virali e nuovi volti comici.

Il coinvolgimento di Jovanotti, che si è “offerto lui stesso” per co-condurre, conferma l’appeal trasversale del format e la capacità del marchio Gialappa’s di attrarre big dello spettacolo anche in una fase matura della carriera.

Reazioni alle parodie e un futuro tra sogni mancati e nuove sfide

Le imitazioni firmate GialappaShow restano una cartina di tornasole dei rapporti tra tv e personaggi pubblici.

Cesare Cremonini interagisce con like, Achille Lauro ha esplicitamente apprezzato; Monica Setta, invece, sarebbe “avvelenata”, più per la caricatura estetica che per la critica alla sua trasmissione.

Il caso Stefano De Martino resta avvolto nell’ambiguità: “Ci sono versioni discordanti, ufficialmente non sappiamo niente”, spiegano i Gialappi, ipotizzando persino di invitarlo come co-conduttore di una puntata, ipotesi complicata dai suoi impegni in Rai.

Nell’album dei rimpianti spicca Checco Zalone: riconosciuto subito come “fenomeno”, era già legato a Zelig e l’accordo per un programma estivo sfumò poco prima del suo primo film.

Tra gli incontri chiave, il lungo corteggiamento di Maurizio Costanzo, culminato con la sua co-conduzione di una puntata: per la Gialappa’s, un sigillo di legittimazione storica nel sistema televisivo italiano.

FAQ

Quando inizia la nuova stagione di GialappaShow su Tv8?

La nuova stagione di GialappaShow parte lunedì 30 marzo, in prima serata su Tv8, all’interno dell’offerta in chiaro collegata a Sky.

Che ruolo avrà Jovanotti nella nuova edizione di GialappaShow?

Jovanotti sarà co-conduttore d’eccezione di GialappaShow, dopo essersi proposto spontaneamente. Affiancherà Giorgio Gherarducci e Marco Santin in studio.

Perché la Gialappa’s Band ha lasciato Mediaset per Sky e Tv8?

La Gialappa’s ha lasciato Mediaset perché riceveva solo proposte di revival. Su Sky e Tv8 ha ottenuto libertà creativa e possibilità di sperimentare nuovi format comici.

Come hanno reagito i personaggi alle parodie di GialappaShow?

Cremonini ha messo like, Achille Lauro ha apprezzato, Monica Setta si è irritata. Su Stefano De Martino emergono versioni discordanti e nessuna posizione ufficiale confermata.

Qual è la fonte delle informazioni su GialappaShow e i suoi protagonisti?

Le informazioni derivano da una elaborazione redazionale basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.