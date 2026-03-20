Home / SPETTACOLI & CINEMA / Mediaset svuota la Casa del Grande Fratello Vip, concorrenti tutti fuori

I concorrenti del Grande Fratello Vip lasciano la Casa per il referendum

Nel weekend di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, i concorrenti del Grande Fratello Vip abbandoneranno temporaneamente la Casa dei Lumina Studios di Roma per votare al Referendum sulla Giustizia.

La decisione, assunta da Mediaset e dalla produzione del reality, riguarda l’intero cast attualmente in gioco, che potrà recarsi nel proprio comune di residenza per esercitare il diritto di voto.

L’uscita sarà rigidamente regolata per ridurre al minimo i contatti con il mondo esterno, salvaguardando l’integrità del programma e allo stesso tempo garantendo un dovere civico riconosciuto dalla Costituzione.

La scelta assume un valore simbolico forte: anche nel contesto di un format televisivo ad alta esposizione mediatica, il voto resta una priorità inderogabile.

In sintesi:

Concorrenti del Grande Fratello Vip fuori dalla Casa per il Referendum sulla Giustizia .

fuori dalla Casa per il . Uscite temporanee e controllate verso le rispettive città di residenza per votare nei seggi ordinari.

per votare nei seggi ordinari. Mediaset organizza trasferte e sicurezza per limitare contatti esterni e spoiler di gioco.

organizza trasferte e sicurezza per limitare contatti esterni e spoiler di gioco. Precedente nel 2022 con quarantena post-voto e forti vincoli anti-Covid per il cast.

Come si svolgerà il voto per i concorrenti del Grande Fratello Vip

L’operazione sarà gestita come una vera e propria “missione istituzionale”. I concorrenti che ne faranno richiesta verranno accompagnati dal personale della produzione nelle rispettive città di residenza, senza seggi speciali interni ai Lumina Studios.

Mediaset coordinerà l’intera logistica: voli, treni e auto con autista saranno riservati ai partecipanti, che si recheranno direttamente al proprio seggio elettorale, voteranno e rientreranno immediatamente a Roma. L’obiettivo dichiarato è duplice: garantire il diritto al voto e proteggere la regolarità del reality, limitando contatti con fan, stampa e social.

Non sono previste soste, interviste o eventi collaterali. Il rientro in Casa avverrà in modo scaglionato e controllato, così da ridurre il rischio di anticipazioni su gradimento del pubblico, dinamiche esterne o evoluzioni politiche che potrebbero influenzare strategie e relazioni interne al gioco.

Dal precedente del 2022 al segnale civico per il pubblico

Il reality aveva già affrontato un passaggio analogo con le elezioni politiche del 25 settembre 2022. All’epoca, sotto la conduzione di Alfonso Signorini, i concorrenti provenienti da altre Regioni furono sottoposti a quattro giorni di quarantena al rientro, in linea con le norme anti-Covid allora in vigore.

Nel 2026 il quadro sanitario è diverso, ma la linea di fondo resta invariata: tutelare la sicurezza del cast e il ritmo del programma, oggi guidato da Ilary Blasi, senza rinunciare alla partecipazione democratica.

La scelta di Mediaset costituisce anche un messaggio al pubblico: i protagonisti del Grande Fratello Vip sono prima di tutto cittadini chiamati a esprimersi su un tema cruciale come la Giustizia. Il ritorno oltre la Porta Rossa potrebbe introdurre nuove tensioni, alleanze o riflessioni, portando nella Casa un frammento di realtà destinato a incidere sugli equilibri del gioco.

FAQ

Quando usciranno i concorrenti del Grande Fratello Vip per votare?

Avverrà nelle giornate di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, in concomitanza con il Referendum sulla Giustizia.

I concorrenti del Grande Fratello Vip voteranno dentro gli studi televisivi?

No, voteranno nei seggi ordinari dei propri comuni di residenza, raggiunti tramite trasferte organizzate direttamente da Mediaset.

Come sarà evitato che i concorrenti ricevano informazioni dall’esterno?

Saranno adottati percorsi dedicati, accompagnamento del personale e rientro immediato, per limitare al minimo contatti, conversazioni e possibili spoiler.

È già successo che i concorrenti uscissero per motivi elettorali?

Sì, era accaduto alle elezioni politiche del 25 settembre 2022, con rientro soggetto a quarantena anti-Covid.

Qual è la fonte delle informazioni su Mediaset e Grande Fratello Vip?

Le informazioni derivano da un’elaborazione redazionale basata congiuntamente su Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.