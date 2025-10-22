Governo svizzero affronta carenze di medicinali con strategie innovative per garantire approvvigionamenti sicuri

Misure proposte per affrontare la carenza di medicinali

La crescente carenza di medicinali in Svizzera richiede interventi rapidi e strategici per garantire la continuità delle forniture farmacologiche essenziali. Un gruppo di esperti incaricato di analizzare la situazione ha presentato una serie di soluzioni pragmatiche volte a semplificare le procedure amministrative e superare gli ostacoli burocratici che contribuiscono ai disagi nel mercato dei farmaci. Tra le proposte più significative, figura la semplificazione delle autorizzazioni per i medicinali, con particolare attenzione all’abilitazione dell’uso di confezionamenti esteri per evitare ritardi o ritiri di prodotti dal mercato.

Inoltre, viene suggerita una regolamentazione basata sulla rilevanza terapeutica dei farmaci, con un sistema di incentivi per tutelare e rafforzare le capacità produttive strategiche esistenti. Il monitoraggio continuo delle forniture, tramite strumenti orientati alla tempestività nell’individuazione di possibili crisi di approvvigionamento, è anch’esso centrale nel piano di intervento che intende mantenere la stabilità del mercato farmaceutico nazionale.

Ruolo del governo svizzero nella gestione delle forniture

Il governo svizzero sta assumendo un ruolo più incisivo e coordinato nella gestione delle forniture di medicinali, riconoscendo l’importanza strategica della sicurezza sanitaria nazionale. La responsabilità principale di garantire la disponibilità di prodotti farmaceutici rimane in capo al settore privato e ai cantoni, tuttavia, di fronte all’aumento delle carenze, la Confederazione sta adottando misure che prevedono un monitoraggio centralizzato e la capacità di intervento tempestivo.

Tra gli strumenti in fase di valutazione vi sono la possibilità per il governo di adottare misure preventive o correttive, quali l’imposizione di incentivi economici, l’acquisto diretto di medicinali e la produzione interna o commissionata di beni medici essenziali. Queste azioni consentirebbero di affrontare tempestivamente le criticità dell’approvvigionamento, specialmente in situazioni di emergenza sanitaria come epidemie o pandemie.

Il rafforzamento delle competenze federali nell’ambito della sicurezza delle forniture farmacologiche rappresenta un passo fondamentale per integrare la gestione del settore nell’ambito più ampio della politica di sicurezza nazionale, garantendo così una maggiore resilienza del sistema sanitario su scala nazionale.

Collaborazione internazionale e monitoraggio della situazione

La cooperazione internazionale e il monitoraggio sistematico delle forniture rappresentano due pilastri essenziali per la gestione efficace della carenza di medicinali in Svizzera. Rafforzare i legami con organizzazioni e partner esteri permette di condividere informazioni tempestive sulle situazioni di criticità e di accedere a canali alternativi di approvvigionamento, riducendo così il rischio di interruzioni prolungate.

Parallelamente, è prevista l’implementazione di un sistema di sorveglianza centralizzato a livello federale, volto a raccogliere dati in tempo reale sulle giacenze e sulla disponibilità dei farmaci essenziali. Questo monitoraggio continuo favorisce una reazione rapida da parte delle autorità competenti, consentendo interventi mirati prima che la carenza diventi critica.

La strategia include inoltre l’integrazione del settore farmaceutico nei piani nazionali di sicurezza, il che implica una visione coordinata che tiene conto sia degli aspetti sanitari sia di quelli geopolitici e logistici. Solo attraverso una rete internazionale robusta e un controllo accurato dei flussi di medicinali sarà possibile garantire stabilità e affidabilità nell’approvvigionamento, ponendo le basi per una politica sanitaria più solida e reattiva.