Home / FINTECH / Pensione in calo, come intervenire subito per evitare brutte sorprese

Pensione 2026 più bassa del 2025: cause, controlli e rimedi

Un pensionato in pensione anticipata, residente in Italia, segnala nel 2026 un assegno più basso rispetto al 2025, nonostante la prevista rivalutazione all’inflazione. L’importo era salito da 1.383 euro a 1.408 euro grazie agli assegni familiari per la moglie casalinga; da gennaio 2026, però, l’accredito è sceso sotto i 1.400 euro.

La domanda è perché questo accada e quando occorre intervenire. La riduzione, in casi simili, non dipende quasi mai da errori casuali, ma da modifiche nei trattamenti di famiglia, da verifiche INPS o da adempimenti non completati (come il modello RED). Comprendere il motivo consente di attivare subito le procedure corrette per il ripristino degli importi spettanti.

In sintesi:

Pensione 2026 più bassa nonostante perequazione: spesso c’entra la sospensione dei trattamenti di famiglia.

Verificare i cedolini di fine 2025 e inizio 2026 per capire la variazione effettiva.

Mancata risposta a richieste INPS (es. RED) può bloccare gli assegni familiari.

La soluzione principale è la domanda di ricostituzione per motivi di famiglia.

Nel caso esaminato, la pensione è una pensione anticipata senza integrazioni al minimo o maggiorazioni sociali, quindi la componente decisiva è il trattamento di famiglia per la moglie.

Per individuare la causa reale della riduzione occorre confrontare i cedolini di pensione del 2025 e del 2026, evitando dicembre perché include la tredicesima. Il raffronto consigliato è tra un mese “pulito” del 2025, ad esempio novembre 2025, e un mese ordinario del 2026, come marzo 2026.

Così si isolano gli effetti della perequazione da quelli di eventuali conguagli o sospensioni di prestazioni accessorie. Nella maggior parte dei casi analoghi, la voce che sparisce o si riduce è proprio quella legata agli assegni familiari (ANF).

Perché gli assegni familiari possono ridurre la pensione 2026

Quando nella pensione confluiscono trattamenti di famiglia, come assegni per il coniuge o per i figli, ogni variazione non comunicata correttamente può generare sospensioni o riduzioni. L’INPS aggiorna periodicamente la posizione dei pensionati e può chiedere documenti o dichiarazioni integrative.

Se il pensionato non risponde a richieste come il modello RED o altri questionari reddituali e familiari, l’Istituto può sospendere gli ANF o altri trattamenti accessori, lasciando in pagamento solo la quota di pensione principale.

Un esempio tipico è il coniuge che in un anno risulta fiscalmente a carico e l’anno successivo non più; anche in questo caso serve una comunicazione formale. In assenza di aggiornamenti, l’INPS può revocare o ridurre i trattamenti correlati al nucleo familiare, con un effetto immediato sull’importo mensile.

Chi nota una pensione più bassa nel 2026 rispetto al 2025 deve quindi chiedersi se abbia compilato e inviato tutte le richieste INPS, se abbia risposto alle comunicazioni e se la situazione del coniuge sia rimasta invariata.

Nella grande maggioranza dei casi, si tratta di riduzioni reversibili: una volta chiarita la posizione familiare e reddituale, gli importi possono essere ripristinati, con eventuale riconoscimento degli arretrati.

Come chiedere la ricostituzione della pensione e recuperare gli importi

Lo strumento operativo per correggere una pensione abbassata dalla sospensione dei trattamenti familiari è la domanda di ricostituzione della pensione per motivi di famiglia.

È la stessa procedura già seguita dal lettore quando, nel 2025, ottenne l’aumento da 1.383 euro a 1.408 euro grazie all’assegno per la moglie casalinga.

La richiesta può essere presentata online sul portale INPS, tramite patronato o intermediario abilitato, allegando la documentazione aggiornata su redditi e stato di famiglia. In caso di accoglimento, l’INPS ricalcola la pensione e riconosce gli importi non pagati, di norma entro i limiti di prescrizione quinquennale.

FAQ

Perché la mia pensione 2026 è più bassa di quella 2025?

È spesso perché l’INPS ha sospeso assegni familiari o altri trattamenti accessori per mancate comunicazioni reddituali o familiari aggiornate.

Come verifico se mi hanno tolto gli assegni familiari dalla pensione?

È sufficiente confrontare i cedolini di novembre 2025 e marzo 2026, controllando se scompare la voce relativa agli assegni familiari.

Cosa devo fare se l’INPS ha sospeso gli assegni familiari in pensione?

Bisogna inviare subito i documenti richiesti e presentare una domanda di ricostituzione della pensione per motivi di famiglia.

La ricostituzione della pensione consente di recuperare anche arretrati?

Sì, la ricostituzione riconosce gli importi dovuti non pagati, normalmente entro il limite di prescrizione di cinque anni.

Quali sono le fonti utilizzate per questo approfondimento sulla pensione?

Il contenuto deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborate dalla Redazione.