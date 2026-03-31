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Giletti tenta intervista con Bruzzone, fuga in diretta e accuse di stalking

Giletti tenta intervista con Bruzzone, fuga in diretta e accuse di stalking

Perché Roberta Bruzzone rifiuta Giletti sul caso Garlasco

La psicologa e criminologa Roberta Bruzzone ha rifiutato di intervenire nel programma Rai Lo Stato delle Cose, condotto da Massimo Giletti, sul delitto di Garlasco. Al centro dello scontro ci sono alcuni audio relativi a nuove teorie investigative che tirerebbero in ballo un presunto giro di droga e nuovi possibili protagonisti.
La vicenda si inserisce nella riapertura di attenzione mediatica e giudiziaria sul caso, con l’indagato Andrea Sempio e i riferimenti alla famiglia Poggi e alle sorelle Cappa.
Bruzzone, che ha consegnato i file alla magistratura, sostiene di voler tutelare la ricerca della verità e critica duramente la redazione del programma, definendo “stalker” alcuni giornalisti impegnati nel tentativo di ottenere sue dichiarazioni.

In sintesi:

  • Roberta Bruzzone rifiuta di parlare a Massimo Giletti sugli audio del caso Garlasco.
  • Gli audio evocano un presunto giro di droga legato a conoscenti di Chiara Poggi.
  • La criminologa consegna il materiale all’autorità giudiziaria, non alla tv.
  • Bruzzone accusa alcuni giornalisti del programma di comportamenti da “stalker”.

Secondo quanto emerge, gli audio riguardano dichiarazioni in cui Chiara Poggi avrebbe scoperto un presunto traffico di droga che coinvolgerebbe il fratello Marco Poggi, una delle sorelle Cappa, cugina della vittima, e Andrea Sempio, ora indagato nella nuova inchiesta su Garlasco.
Non risultano però chiarite, allo stato, la provenienza, l’attendibilità e il riscontro probatorio di queste registrazioni, punto cruciale per ogni sviluppo processuale.
Bruzzone, pur confermando di aver ascoltato i file, prende le distanze dalle conclusioni circolate in tv, preferendo canalizzare le informazioni esclusivamente verso la magistratura, nel timore che un uso mediatico improprio possa inquinare il quadro probatorio e alimentare ricostruzioni prive di fondamento.

Gli audio sul caso Garlasco e lo scontro tra Bruzzone e Giletti

Roberta Bruzzone ha ribadito di aver ascoltato personalmente gli audio, ma di non condividere l’interpretazione proposta nell’arena televisiva.
La criminologa ha spiegato di averli trasmessi all’autorità giudiziaria perché contengono, a suo giudizio, elementi che meritano verifica istituzionale: *“Da cittadina e da persona che ama la ricerca della verità, considerando i contenuti, a mio modo di vedere, molto seri, molto gravi, circostanziati, con dei nomi e cognomi precisi, ho ritenuto che le persone indicate dovessero essere informate”*.
In parallelo, Bruzzone ha denunciato pressioni eccessive da parte di alcuni giornalisti di Lo Stato delle Cose, arrivando a definirli “stalker” per l’insistenza con cui avrebbero cercato di coinvolgerla pubblicamente nella vicenda.

Al centro vi sono anche le iniziative legali delle sorelle Cappa, che, secondo Bruzzone, avrebbero presentato “una serie di querele” contro soggetti collegati alla diffusione delle accuse contenute negli audio: *“Sì, le Cappa hanno presentato una querela contro le persone, hanno presentato una serie di querele perché ce ne sono una quantità piuttosto rilevante, come peraltro è stato anche reso noto in questi giorni”*.
Il contrasto tra l’approccio giudiziario, privilegiato dalla criminologa, e quello mediatico del programma di Massimo Giletti accende il dibattito sul confine fra informazione, spettacolarizzazione dei cold case e tutela dei protagonisti, in un momento già delicatissimo per il procedimento su Garlasco.

Impatto mediatico e possibili sviluppi giudiziari del caso

La scelta di Roberta Bruzzone di sottrarsi al confronto televisivo rilancia il tema dell’etica nella gestione dei casi giudiziari ancora controversi.
La consegna degli audio alla magistratura, anziché alla tv, segnala la volontà di evitare un “processo parallelo” fondato su materiale non ancora vagliato, riducendo il rischio di diffamazione e di strumentalizzazioni.
Le querele citate dalle sorelle Cappa potrebbero aprire un nuovo fronte giudiziario, focalizzato proprio sulla circolazione di accuse non provate e sull’uso dei media come cassa di risonanza.
Per l’inchiesta su Garlasco e per la posizione di Andrea Sempio, l’eventuale valorizzazione processuale degli audio – o la loro totale irrilevanza probatoria – potrà incidere sul quadro complessivo, ridisegnando responsabilità, narrazioni pubbliche e strategie difensive.

FAQ

Perché Roberta Bruzzone ha rifiutato il programma di Massimo Giletti?

Lo ha fatto per evitare di discutere in tv gli audio del caso Garlasco, scegliendo di affidarli esclusivamente all’autorità giudiziaria competente.

Cosa contengono gli audio collegati al delitto di Garlasco?

Gli audio riportano riferimenti a un presunto giro di droga che coinvolgerebbe Marco Poggi, una sorella Cappa e Andrea Sempio.

Le sorelle Cappa hanno davvero presentato querele sul caso?

Sì, secondo Bruzzone le sorelle Cappa hanno depositato diverse querele contro più persone, a tutela della propria reputazione.

Qual è il ruolo della magistratura sugli audio di Garlasco?

La magistratura deve valutare autenticità, attendibilità e rilevanza probatoria degli audio prima di ogni eventuale utilizzo processuale.

Da quali fonti è stata ricostruita questa notizia su Bruzzone e Garlasco?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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