Ascolti TV Ilary Blasi sfida Alessandro Gassmann vince Avvocato Guerrieri

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Guerrieri batte GF Vip: chi ha vinto davvero la sfida degli ascolti

Nella prima serata di lunedì 30 marzo, la sfida degli ascolti tv ha messo di fronte su Rai1 l’ultima puntata di “Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio” con Alessandro Gassmann e su Canale 5 il Grande Fratello Vip 8 condotto da Ilary Blasi.

La partita, giocata sul terreno strategico della prima serata generalista, si è svolta in un contesto competitivo che coinvolge tutte le principali reti nazionali.

La domanda centrale è quale proposta abbia realmente conquistato il pubblico e perché il pubblico continui a premiare, numeri alla mano, la fiction di qualità rispetto al reality di lunga serialità, pur in presenza di un leggero consolidamento del GF Vip rispetto alle settimane precedenti.

In sintesi:

Guerrieri su Rai1 domina la serata con 3,6 milioni di spettatori e il 21,3% di share.

su Rai1 domina la serata con 3,6 milioni di spettatori e il 21,3% di share. Grande Fratello Vip 8 in crescita: 1,97 milioni di spettatori e 16,6% di share.

in crescita: 1,97 milioni di spettatori e 16,6% di share. Access prime time in equilibrio: Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna sopra i 5 milioni.

e sopra i 5 milioni. Fiction e game show confermano la centralità dell’intrattenimento familiare sulla tv generalista.

Secondo i dati Auditel della prima serata del 30 marzo, Rai1 si aggiudica con margine la leadership grazie a “Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio”, che registra 3.601.000 spettatori e il 21,3% di share.

Il Grande Fratello Vip 8, in onda su Canale 5, risale ma resta distante: 1.974.000 spettatori e 16,6% di share, segnale di un format in leggero recupero ma ancora lontano dai fasti storici.

Nell’universo delle altre reti, Rai2 con “Stasera a Letto Tardi” si ferma a 521.000 spettatori (3,1%), mentre Italia 1 con il film “Transporter – Extreme” ottiene 1.479.000 spettatori e il 7,8%.

Rai3 con “Lo Stato delle Cose” raccoglie 1.159.000 spettatori (7,6%), Rete4 con “Quarta Repubblica” totalizza 655.000 spettatori (5%), e La7 con “La Torre di Babele” raggiunge 920.000 spettatori (4,7%).

Nel segmento dei canali tematici, Tv8 con “GialappaShow” registra 853.000 spettatori (5,6%), mentre “Il collezionista di ossa” sul Nove si attesta a 374.000 spettatori (2,3%), confermando la frammentazione ma anche la solidità di alcuni brand storici del cinema tv.

Access prime time, duello al fotofinish tra Scotti e De Martino

Nell’access prime time prosegue il confronto serrato fra i game show di punta. “Affari Tuoi” su Rai1, condotto da Stefano De Martino, conquista 5.111.000 spettatori con il 23,5% di share, consolidando il ruolo di traino verso la fiction di prima serata.

Sul fronte Mediaset, Gerry Scotti con “La Ruota della Fortuna” su Canale 5 sfiora l’identico risultato: 5.119.000 spettatori e il 23,6% di share, una vittoria numerica di strettissimo margine, che conferma l’equilibrio del segmento.

Tra le proposte di informazione e approfondimento, Rai3 con “Il Cavallo e la Torre” raccoglie 1.074.000 spettatori (5,3%), mentre la soap “Un Posto al Sole” si attesta su 1.507.000 spettatori (6,9%), dimostrando una fedeltà di pubblico strutturale.

Su Rete4, “4 di Sera” ottiene 1.078.000 spettatori (5,2%) nella prima parte e 963.000 spettatori (4,4%) nella seconda, mentre La7 con “Otto e Mezzo” di Lilli Gruber raggiunge 2.029.000 spettatori e un significativo 9,3% di share, posizionandosi come appuntamento informativo centrale nell’access.

Il quadro generale conferma un dato strutturale: fiction, game show familiari e approfondimento politico-editoriale continuano a essere i pilastri dell’offerta generalista, mentre i reality di lunga serialità devono fare i conti con cicli di stanchezza e saturazione del pubblico.

GF Vip 8 in lenta ripresa: numeri, trend e prospettive future

L’ottava edizione del Grande Fratello Vip, guidata da Ilary Blasi con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici come opinioniste, non esplode negli ascolti ma mostra segnali di stabilizzazione.

Il confronto con il Grande Fratello condotto da Simona Ventura (29 settembre – 18 dicembre 2025), che aveva chiuso con una media di 1.892.000 spettatori e il 14,93% di share, è indicativo: oggi il GF Vip 8 si colloca su livelli simili, con una leggera tendenza al rialzo nelle ultime puntate.

Nel dettaglio, i numeri più recenti del GF Vip 8 sono:

17 marzo: 2.146.000 telespettatori, 18,36% di share.

20 marzo: 1.672.000 spettatori, 14,30%.

24 marzo: 1.813.000 spettatori, 15,32%.

27 marzo: 1.706.000 spettatori, 14,81%.

30 marzo: 1.974.000 spettatori, 16,60%.

La curva dimostra come il marchio GF Vip resti riconoscibile ma debba misurarsi con una concorrenza interna forte (fiction, game show) e con un pubblico sempre più esigente in termini di narrazione, ritmo e credibilità del cast. Sul piano editoriale, questi dati impongono una riflessione strategica su durata, frequenza e posizionamento del reality nel palinsesto.

FAQ

Chi ha vinto la prima serata tv del 30 marzo?

Ha vinto Rai1 con “Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio”, visto da 3.601.000 spettatori pari al 21,3% di share.

Come è andato il Grande Fratello Vip 8 il 30 marzo?

Il GF Vip 8 ha ottenuto 1.974.000 spettatori e il 16,6% di share, mostrando un miglioramento rispetto ad alcune puntate precedenti.

Chi prevale tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna?

Prevale di pochissimo La Ruota della Fortuna su Canale 5 con 5.119.000 spettatori e il 23,6%, contro i 23,5% di Affari Tuoi.

Quali programmi di informazione hanno fatto più ascolti in access?

“Otto e Mezzo” su La7 ha registrato 2.029.000 spettatori e il 9,3% di share, risultando l’appuntamento informativo più seguito della fascia.

Da quali fonti provengono i dati e le informazioni dell’articolo?

Provengono da una elaborazione redazionale basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.