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Sal Da Vinci respinto dalla sicurezza di Fedez durante un saluto

Sal Da Vinci respinto dalla sicurezza di Fedez durante un saluto

Il retroscena tra Sal Da Vinci e Fedez a Disneyland Paris

A rivelare un curioso retroscena è stato il cantautore napoletano Sal Da Vinci, ospite di Pulp Podcast, condotto da Fedez e Mr Marra. Durante la puntata, registrata in studio e diffusa online nel 2026, Da Vinci ha raccontato un episodio avvenuto alcuni anni fa a Disneyland Paris, quando tentò di avvicinare Fedez per un semplice saluto.
Secondo il suo racconto, un addetto alla sicurezza del rapper lo avrebbe fermato, impedendogli ogni contatto, mentre la famiglia di Fedez era con lui nel parco divertimenti francese.
L’episodio, apparentemente banale, è diventato virale sui social dopo la pubblicazione della clip, alimentando curiosità sul rapporto tra i due artisti e sulle dinamiche che circondano le misure di sicurezza delle celebrità.

In sintesi:

  • Sal Da Vinci racconta un tentato saluto a Fedez a Disneyland Paris bloccato dalla sicurezza.
  • Il fatto emerge durante una puntata di Pulp Podcast con Fedez e Mr Marra.
  • Fedez nega di aver dato indicazioni per allontanare Sal Da Vinci.
  • La clip del racconto diventa virale sui social network in poche ore.

Nel corso dell’episodio di Pulp Podcast, che vedeva in studio anche il comico Valerio Lundini, Sal Da Vinci ha ricostruito la scena vissuta a Disneyland Paris.
«Ero a Disneyland Paris e lui era con la sua famiglia. C’era un signore che lavorava con te…», ha esordito, rivolgendosi direttamente a Fedez.
Da Vinci ha spiegato di essersi avvicinato per un semplice saluto: «Ti ho visto e mi volevo avvicinare per salutarti. Oh, ma questo non m’ha fatto avvicina. Ha detto: “No, no, no”. Allora io gli dico: “Guarda che volevo solo salutarlo”. E lui: “No, no, cammina di là un po’ più avanti”».
In studio, la rivelazione ha sorpreso il rapper di Rozzano, che ha chiesto conferma, visibilmente stupito, mentre la regia registrava le reazioni divertite degli altri ospiti.

La risposta di Fedez e la viralità del caso social

Di fronte al racconto di Sal Da Vinci, Fedez ha preso immediatamente la parola per chiarire la propria posizione.
«Non erano mie indicazioni», ha puntualizzato il rapper, attribuendo l’accaduto a un eccesso di zelo dell’addetto alla sicurezza impegnato a gestire la sua presenza nel parco tematico francese.
La versione è stata accettata con fair play da Sal Da Vinci, che ha ridimensionato l’episodio come un semplice malinteso professionale.
A rendere il momento ancora più leggero è intervenuto Valerio Lundini, che ha ironizzato: «Ma dai… lui lo sapeva e ha detto: “Quello è Sal Da Vinci no, no! Ha fatto finta”», immaginando uno scenario paradossale in cui lo stesso Da Vinci sarebbe stato respinto persino all’ingresso del podcast.
Il frammento è stato poi estrapolato dalla puntata ufficiale, caricato sui principali social network e condiviso rapidamente, trasformando un semplice aneddoto in un caso social commentato da migliaia di utenti.

Dalla curiosità di costume alle dinamiche della celebrità

L’episodio tra Sal Da Vinci e Fedez evidenzia quanto il confine tra privacy, sicurezza e percezione pubblica delle star sia sempre più sottile.
Un mancato saluto, nato da una gestione rigida della sicurezza, è bastato per generare discussioni su rispetto, gerarchie nel mondo dello spettacolo e distanza tra artisti.
La successiva chiarificazione in studio, con il tono disteso scelto da Fedez e l’ironia di Mr Marra e Valerio Lundini, ha contribuito a smorzare qualsiasi possibile lettura polemica, trasformando la vicenda in un contenuto di intrattenimento perfetto per l’ecosistema social e per la distribuzione su piattaforme algoritmiche come Discover.
La rapida viralità della clip conferma, inoltre, come anche i micro-retroscena di vita quotidiana delle celebrità possano diventare materiale di forte interesse per il pubblico digitale, se raccontati in modo diretto e autentico.

FAQ

Cosa è successo tra Sal Da Vinci e Fedez a Disneyland Paris?

È avvenuto un mancato saluto: un addetto alla sicurezza di Fedez ha impedito a Sal Da Vinci di avvicinarsi, generando un piccolo caso social.

Fedez era a conoscenza del blocco imposto a Sal Da Vinci?

Secondo quanto dichiarato, Fedez ha negato qualsiasi responsabilità, affermando in modo esplicito: «Non erano mie indicazioni» riguardo all’intervento della sicurezza.

Perché il racconto di Sal Da Vinci è diventato virale online?

È diventato virale perché un frammento della puntata di Pulp Podcast è stato estratto, pubblicato sui social e ampiamente condiviso dagli utenti in poche ore.

Che ruolo hanno avuto Mr Marra e Valerio Lundini nella vicenda?

Hanno contribuito a sdrammatizzare l’episodio con commenti ironici e battute, trasformando un possibile disagio in puro intrattenimento comico.

Quali sono le fonti originarie utilizzate per questo articolo?

L’articolo deriva da un’elaborazione congiunta di contenuti provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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