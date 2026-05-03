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GatewAI 2026 a Milano: Edoardo Colombo, il futuro del turismo tra intelligenza artificiale e innovazione

L’intelligenza artificiale non è più una prospettiva futura, ma una realtà operativa che sta ridefinendo i pilastri del comparto viaggi. La seconda edizione di GatewAI, conferenza nazionale prevista a Milano il 5 maggio 2026, si pone come l’evento cardine per comprendere questa metamorfosi. Organizzata da Turismi.Ai e Guida Viaggi, la manifestazione riunisce i massimi esperti di tecnologia e turismo presso l’Hotel Enterprise.

Info: gatewai.it

Programma dettagliato: gatewai.it/programma

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Il Presidente di Turismi.Ai, Edoardo Colombo, chiarisce la visione del settore: “L’Ai nel turismo sta già portando benefici concreti soprattutto sul piano della produttività, della personalizzazione, dei contenuti e del supporto operativo. Ma è indispensabile che il Governo si impegni a sostenere il turismo nella transizione digitale, perché solo se gestiamo bene il cambiamento, cogliendo le opportunità dell’Intelligenza Artificiale possiamo restare competitivi.”

L’articolo analizza il programma, gli interventi istituzionali e le innovazioni tecnologiche che verranno presentate, offrendo una guida completa per gli operatori che intendono mantenere un vantaggio competitivo nel mercato globale.

L’analisi copre temi che spaziano dall’ospitalità smart all’etica algoritmica, fino alla presentazione di dati esclusivi sull’impatto economico dell’IA. Parteciperanno figure di spicco come il Sottosegretario Alessio Butti e la Presidente di ENIT, Alessandra Priante.

Visione strategica e appello istituzionale per il turismo digitale

L’evento punta a definire standard competitivi per l’Italia attraverso un dialogo diretto con le istituzioni nazionali. Paolo Bertagni, direttore di Guida Viaggi, afferma: “L’Ai si avvia a diventare una componente naturale dei processi operativi, delle decisioni e della relazione tra operatori e viaggiatore. In questo scenario, a guidare la travel industry sarà chi saprà integrarla in modo efficace nei propri modelli di business. GatewAi ha l’obiettivo di restituire agli stakeholder lo stato dell’arte nel turismo, fatto di applicazioni reali, soluzioni già in uso e risultati misurabili lungo l’intera filiera”.

Sfide della competitività globale

Governare il cambiamento è indispensabile per non soccombere ai player internazionali già dotati di infrastrutture digitali avanzate. Il mercato stima miliardi di interazioni quotidiane automatizzate che richiedono una risposta italiana efficace e tempestiva.

Ruolo del Governo nella transizione

La richiesta di supporto governativo mira a facilitare l’adozione di strumenti digitali da parte delle PMI turistiche. Un ecosistema nazionale coeso è essenziale per trasformare l’opportunità tecnologica in crescita economica misurabile.

Programma tecnico e networking professionale all’Hotel Enterprise

La struttura della giornata a Milano favorisce l’incontro tra teoria accademica e pratica aziendale quotidiana. Il panel istituzionale vede la partecipazione della Regione Lombardia con l’Assessore Debora Massari, sottolineando l’importanza territoriale dell’innovazione.

Focus su ospitalità e destinazioni smart

Esperti come Antonio Barreca e Andrea Delfini analizzeranno come l’automazione migliori l’efficienza alberghiera senza sacrificare il tocco umano. Si discuteranno strategie per rendere le città mete “intelligenti” grazie ai dati.

Etica e tecnologie quantistiche

Il dibattito guidato da Stefano Quintarelli e Giuseppe Italiano esplorerà la fiducia negli algoritmi e il potenziale del Quantum AI. L’obiettivo è garantire un progresso tecnologico che sia etico e trasparente per il viaggiatore.

Innovazione pratica e il ruolo delle startup nel settore

GatewAI offre spazio a soluzioni già utilizzabili lungo l’intera filiera turistica, dal booking alla gestione post-viaggio. La collaborazione con brand come Repower evidenzia il legame tra innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale.

Presentazione del White Paper Repower

Durante l’evento sarà illustrato il nuovo documento su Innovazione & Turismo, curato da Repower e Turismi.Ai. Il testo fornisce dati reali sull’impatto delle nuove tecnologie per orientare gli investimenti futuri degli operatori.

Sprint 360 per le nuove imprese

Le startup più promettenti, come Hint e Travelware, presenteranno le loro visioni in sessioni di pitching rapido. Queste realtà dimostrano la vitalità dell’ecosistema italiano capace di sviluppare algoritmi proprietari di alto livello.

FAQ

Quando si svolge l’evento GatewAI?

La seconda edizione della conferenza nazionale è fissata per il giorno 5 maggio 2026.

In quale città e sede si terrà la conferenza?

L’evento avrà luogo a Milano, presso gli spazi congressuali dell’Hotel Enterprise.

Chi sono i principali organizzatori dell’iniziativa?

La manifestazione è promossa dall’associazione Turismi.Ai in stretta collaborazione con la testata Guida Viaggi.

Quali autorità istituzionali prenderanno parte ai lavori?

Sono confermati gli interventi del senatore Alessio Butti, di Alessandra Priante (ENIT) e dell’Assessore Debora Massari.

È necessario pagare un biglietto per partecipare?

No, l’evento è completamente gratuito e aperto sia agli operatori del settore sia al pubblico interessato.

Qual è la fonte originale analizzata per questo articolo?

Le informazioni e le dichiarazioni riportate derivano dal comunicato stampa ufficiale.

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