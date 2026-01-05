Rita De Crescenzo guida i fan: nuova gita a Roccaraso, appello al sindaco e adesioni lampo

Appello di Rita De Crescenzo ai followers

Rita De Crescenzo rilancia su TikTok una nuova giornata sulla neve a Roccaraso, invitando la community a organizzarsi “tutti insieme” entro fine mese. Nel video annuncia l’idea di affittare “casette” per stare in compagnia e ribadisce regole di comportamento: niente rifiuti a terra e rispetto per i bagni pubblici. La creator sollecita adesioni con un messaggio diretto al Sindaco — “siamo pronti” — e invita i fan a coordinarsi per lo sci e le attività sulla neve, puntando su una partecipazione ordinata e responsabile.

Reazioni del comune e nuove regole

Il Comune di Roccaraso conferma un piano di accessi contingentati per prevenire nuovi picchi di afflusso legati all’effetto Rita De Crescenzo. Il sindaco Francesco Di Donato, all’Ansa, annuncia l’ingresso di massimo 50 pullman a targhe alterne, con prenotazione obbligatoria sul sito istituzionale. Le finestre di prenotazione saranno aperte dal lunedì al venerdì per distribuire i flussi sui weekend. Obiettivo dichiarato: garantire sicurezza, servizi e viabilità, tutelando residenti e operatori turistici senza rinunciare all’accoglienza verso i visitatori.

Precedenti, impatto e attese per la nuova gita

A gennaio 2025 Roccaraso fu travolta da circa 10 mila persone accorse dopo i video virali di Rita De Crescenzo. L’afflusso imprevisto mise in difficoltà residenti e ristoratori, costringendo il Comune a varare ordinanze anti-overtourism. Per l’imminente uscita sulla neve, l’amministrazione punta su prenotazioni e pullman contingentati per evitare criticità su traffico e servizi. Le aspettative sono di una presenza significativa ma gestibile, con fan prevalentemente dalla Campania, e con maggiore controllo su accessi, logistica e pulizia degli spazi pubblici.

FAQ

  • Chi ha lanciato la nuova gita a Roccaraso?

    Rita De Crescenzo, tramite un video su TikTok.

  • Quando si è verificata la precedente ondata di visitatori?

    A gennaio 2025, con circa 10 mila persone.

  • Quali problemi emersero la volta scorsa?

    Disagi per residenti e ristoratori, pressione su traffico, locali e servizi.

  • Quali sono le nuove regole del Comune?

    Accessi con 50 pullman a targhe alterne e prenotazione obbligatoria sul sito del Comune.

  • Quando si possono effettuare le prenotazioni?

    Dal lunedì al venerdì, per distribuire i flussi nei weekend.

  • Da dove proviene la maggior parte dei fan attesi?

    Prevalentemente dalla Campania, come nel precedente evento.

