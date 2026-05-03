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Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

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Edoardo Colombo: GatewAI, il 5 maggio torna l’evento di riferimento per il settore turistico

D: Presidente Colombo, il 5 maggio torna GatewAI. Che ruolo ha questo evento per il settore turistico?

R: GatewAI rappresenta un momento fondamentale di confronto tra imprese, istituzioni e innovatori. È nato con l’obiettivo di creare un luogo concreto dove discutere applicazioni reali dell’intelligenza artificiale nel turismo e favorire il dialogo tra tutti gli attori della filiera. Oggi più che mai abbiamo bisogno di visione condivisa e strumenti pratici per affrontare il cambiamento.

D: A che punto siamo oggi nell’adozione dell’AI nel turismo?

R: Siamo ancora in una fase iniziale, che in futuro potremmo definire “preistorica”. Le applicazioni stanno evolvendo rapidamente: diventeranno più mature, integrate e meno sperimentali. È proprio per questo che oggi è fondamentale investire in conoscenza e creare momenti di confronto come GatewAI.

D: Come sta cambiando il comportamento del viaggiatore?

R: Il viaggiatore è sempre più digitale e connesso. Si ispira, pianifica e prenota online, spesso interagendo con chatbot e piattaforme intelligenti come farebbe con un agente di viaggio. Pensiamo che ogni giorno vengono poste miliardi di domande ai sistemi AI: questo cambia radicalmente il modo in cui le destinazioni e le imprese devono comunicare.

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D: Qual è il rischio principale per gli operatori turistici?

R: Il rischio è subire il cambiamento invece di governarlo. L’intelligenza artificiale è una leva potentissima, ma richiede competenze, strategia e investimenti. Chi saprà integrarla nei propri modelli di business sarà leader; chi resterà indietro perderà rilevanza.

D: Quanto è importante oggi il digitale nel turismo, oltre all’intelligenza artificiale? R: Il digitale non è più un’opzione, è l’infrastruttura stessa del turismo moderno. L’AI è solo una parte di un ecosistema più ampio fatto di dati, piattaforme, marketing digitale e interazione in tempo reale.

Oggi il valore si gioca su tre livelli fondamentali:

  • Esperienza personalizzata: grazie ai dati e all’AI è possibile costruire viaggi su misura, aumentando soddisfazione e fidelizzazione.
  • Efficienza operativa: automazione e analisi predittiva migliorano gestione, pricing e customer care.
  • Competitività delle destinazioni: le destinazioni intelligenti utilizzano il digitale per gestire flussi, sostenibilità e promozione.

Questa trasformazione richiede nuove competenze e modelli organizzativi: non a caso stanno nascendo percorsi formativi specifici per integrare AI e turismo digitale, con l’obiettivo di formare professionisti capaci di innovare il settore.

D: Qual è la visione di Turismi.AI su questo percorso?

R: Come associazione lavoriamo per supportare imprese e istituzioni nell’adozione dell’intelligenza artificiale, migliorando la qualità dei servizi e promuovendo uno sviluppo sostenibile. Il nostro obiettivo è creare un ecosistema collaborativo che favorisca innovazione, formazione e competitività.

D: Un messaggio finale agli operatori del turismo?

R: Il cambiamento è già in atto. Non bisogna temerlo, ma comprenderlo e guidarlo. Il digitale e l’intelligenza artificiale rappresentano un’opportunità straordinaria: sta a noi trasformarla in valore per il sistema turistico italiano.

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Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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