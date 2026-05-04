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Garofano accusa, sorelle Cappa e Marco Poggi pronti a rivelare nuovi dettagli sul caso Sempio

Garofano accusa, sorelle Cappa e Marco Poggi pronti a rivelare nuovi dettagli sul caso Sempio

Garlasco, le perplessità di Garofano sulle nuove convocazioni della Procura

Il generale dei carabinieri in congedo Luciano Garofano, esperto di investigazioni scientifiche, interviene a Vita in diretta sul caso di Garlasco. A quasi un anno dall’apertura della nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, la Procura convoca improvvisamente Marco Poggi e le gemelle Stefania e Paola Cappa.
La scelta temporale viene definita “strana” e, secondo Garofano, difficilmente potrà produrre elementi realmente decisivi contro il nuovo indagato, Andrea Sempio.
L’obiettivo degli inquirenti, spiega il generale, sembrerebbe raccogliere soltanto ulteriori “particolari” sulla figura di Sempio, in un momento cruciale: i giorni che precedono la possibile chiusura delle indagini.

In sintesi:

  • La Procura di Pavia convoca Marco Poggi e le gemelle Cappa dopo un anno di indagini.
  • Luciano Garofano giudica tardiva e poco significativa la convocazione dei tre testimoni.
  • I nuovi elementi scientifici contro Andrea Sempio, inclusa l’“impronta 33”, sono ritenuti molto deboli.
  • L’avvocata Angela Taccia parla di indagine incerta e di “mostrizzazione” mediatica di Sempio.

Convocazioni tardive, dubbi sulle prove e strategia della Procura

Per Luciano Garofano la scelta di ascoltare ora Marco Poggi e le cugine gemelle Stefania e Paola Cappa solleva un interrogativo metodologico: *“In un’indagine durata un anno, perché farlo adesso?”*.
Secondo l’ex comandante del RIS di Parma, i tre verranno interrogati soprattutto su dettagli di contesto relativi ad Andrea Sempio, “particolari” utili più a confermare un’ipotesi già formulata dalla Procura che a scoprire fatti nuovi.
Garofano ribadisce il proprio scetticismo sul quadro probatorio: dall’“impronta 33” ai nuovi accertamenti di Bloodstain Pattern Analysis (BPA), i riscontri tecnici sarebbero “deboli se non nulli”, sostanzialmente sovrapponibili alle analisi eseguite anni fa.

L’avvocata di Sempio, Angela Taccia, intervistata nella stessa trasmissione, interpreta la convocazione a ridosso della chiusura delle indagini come la conferma che “la Procura ha ancora molti dubbi”.
Dichiara di avere esaminato gli atti e afferma che “non c’è niente” di concretamente accusatorio a carico del suo assistito.
La legale denuncia inoltre un processo parallelo mediatico fondato su notizie “ad hoc”, come l’asserita ossessione di Sempio per una ragazza poi rivelatasi non essere Chiara Poggi, episodio che a suo dire contribuisce a disumanizzare l’indagato e a costruirne una narrazione mostruosa.

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Gli scenari futuri per l’inchiesta e il nodo della prova scientifica

Le valutazioni di Luciano Garofano e di Angela Taccia riportano al centro un tema decisivo per il caso di Garlasco: la solidità della prova scientifica in un fascicolo già segnato da anni di contrapposizioni peritali.
Se i nuovi accertamenti su Andrea Sempio non supereranno il vaglio di affidabilità tecnica, la Procura potrebbe trovarsi costretta a chiudere l’indagine senza un impianto probatorio realmente innovativo rispetto al passato.
Le convocazioni di Marco Poggi e delle gemelle Cappa, a ridosso della scadenza, suggeriscono un tentativo di rafforzare in extremis il contesto indiziario. Ma la distanza temporale dai fatti e la ripetitività delle audizioni rischiano di produrre solo conferme marginali, lasciando irrisolti i nodi storici dell’omicidio di Chiara Poggi.

FAQ

Perché la convocazione di Poggi e Cappa viene giudicata “strana”?

Lo è perché, come evidenzia Luciano Garofano, arriva dopo un anno di indagini e a pochi giorni dalla chiusura, suggerendo incertezza investigativa.

Qual è il ruolo dell’“impronta 33” nel caso Garlasco?

L’“impronta 33” è uno dei nuovi elementi scientifici indicati contro Andrea Sempio, ma Garofano li considera indizi tecnicamente deboli, non risolutivi.

Cosa sostiene l’avvocata Angela Taccia sulla posizione di Andrea Sempio?

Ritiene che il fascicolo non contenga prove concrete contro Andrea Sempio e che le ultime audizioni dimostrino dubbi persistenti della Procura.

Perché si parla di “mostrizzazione” mediatica di Andrea Sempio?

L’avvocata Taccia denuncia notizie mirate, come l’ossessione per una ragazza non identificata con Chiara Poggi, che disumanizzerebbero Sempio.

Qual è la fonte giornalistica di questa ricostruzione sul caso Garlasco?

La ricostruzione deriva da un’elaborazione giornalistica della Redazione basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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