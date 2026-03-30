Home / NEWS / Garlasco svolta nelle indagini sul delitto di Chiara Poggi con nuova ipotesi di riesumazione del corpo

Delitto di Garlasco, nuova ipotesi choc sulla morte di Chiara Poggi

Chi: il caso irrisolto di Chiara Poggi e la condanna di Alberto Stasi tornano al centro del dibattito giudiziario.

Che cosa: la perizia della dottoressa Cristina Cattaneo sull’orario della morte riapre scenari inattesi, inclusa l’ipotesi di una riesumazione.

Dove: a Garlasco, in provincia di Pavia, teatro del delitto del 13 agosto 2007.

Quando: a oltre 18 anni dai fatti, le nuove analisi temporali riaccendono discussioni in tv e tra gli esperti.

Perché: l’incongruenza tra perizie, alibi e dinamica dell’omicidio alimenta i dubbi sulla verità giudiziaria e sulla responsabilità definitiva.

In sintesi:

La nuova perizia medico-legale sposta in avanti l’orario di morte di Chiara Poggi .

. Emergono dubbi sull’ipotesi di riesumazione del corpo, ritenuta invasiva e difficilmente decisiva.

del corpo, ritenuta invasiva e difficilmente decisiva. Gli esperti contestano la reale utilità di nuovi accertamenti rispetto al materiale già acquisito.

Un dettaglio sulla postura del killer rafforza le ipotesi di esecuzione premeditata.

Nuova perizia, orario delitto e ipotesi di riesumazione

Il delitto di Garlasco, consumato il 13 agosto 2007, resta una ferita aperta: la condanna definitiva di Alberto Stasi non ha chiuso i dubbi investigativi e processuali.

La recente perizia della dottoressa Cristina Cattaneo, che colloca la morte di Chiara Poggi in un orario più avanzato rispetto alle ricostruzioni originarie, incrina ulteriormente l’equilibrio della verità giudiziaria.

Secondo quanto discusso a Quarto Grado su Rete4, questo nuovo inquadramento temporale potrebbe rendere meno compatibili alcuni movimenti e alibi, riaprendo interrogativi sulla reale sequenza degli eventi.

In tale contesto è emersa la possibilità di una riesumazione della salma di Chiara, ipotesi definita “oggettivamente straziante” dal perito forense informatico Paolo Reale.

Reale ha sottolineato come un accertamento sul corpo sia un’operazione “tecnicamente irripetibile”, da condurre con rigoroso contraddittorio tra le parti, e si è chiesto quale nuovo elemento davvero “dirimente e utilissimo” potrebbe giustificare un atto così invasivo, mai chiesto prima né da periti né da consulenti.

Restano decisivi i dati cronologici: dalle 9.45 di quel 13 agosto 2007 Chiara Poggi smette improvvisamente di rispondere a telefonate e squilli, anche provenienti da Stasi.

Stabilire se in quell’arco temporale fosse già morta è ancora oggi la domanda centrale che condiziona ogni scenario investigativo e processuale.

Il gesto del killer e le piste oscure ancora senza prove

Tra i dettagli più inquietanti riemersi nel dibattito c’è la ricostruzione della posizione del killer al momento finale dell’aggressione.

Dopo aver colpito ripetutamente Chiara Poggi, l’assassino si sarebbe fermato sul primo gradino che conduce al seminterrato, osservandola mentre era ancora agonizzante.

Un comportamento descritto come deliberato, quasi contemplativo, che richiama una dimensione di sofferenza inflitta e osservata, compatibile con un movente più complesso della sola lite occasionale.

Questa dinamica fisica, elaborata dalle ricostruzioni tecniche, è stata collegata da alcuni commentatori all’idea di una vera e propria “esecuzione”.

L’ex legale di Andrea Sempio, l’avvocato Massimo Lovati, ha più volte definito in passato l’omicidio come un atto mirato: secondo la sua interpretazione, “Chiara aveva visto qualcosa che non doveva vedere”.

Il riferimento, nelle sue dichiarazioni, rimanda a un possibile contesto legato al mondo della pedopornografia, scenario che – va ribadito – resta allo stato di ipotesi, privo di riscontri processuali concreti.

Nessuna prova documentale o tecnica ha finora consolidato questa pista, ma il solo affacciarsi di un tale movente contribuisce ad alimentare l’idea di un retroterra criminale più strutturato, oltre la figura del solo condannato.

Per la famiglia Poggi, tuttavia, ogni nuova ipotesi non accompagnata da elementi oggettivi rischia di aggiungere dolore senza avvicinare realmente la verità.

Il caso resta così sospeso tra sentenze definitive, perizie contrastanti e ricostruzioni che, a oltre 18 anni di distanza, continuano a lasciare irrisolto il nodo centrale: chi e perché ha ucciso Chiara in quella casa di Garlasco.

Il futuro del caso Garlasco tra nuove perizie e memoria pubblica

Le valutazioni sulla riesumazione e sulle nuove analisi medico-legali avranno un impatto non solo processuale ma anche mediatico.

Ogni eventuale nuova perizia dovrà dimostrare di poter fornire dati realmente aggiuntivi e verificabili, altrimenti il rischio è moltiplicare atti dolorosi senza beneficio probatorio.

Parallelamente, la forte esposizione televisiva del caso – con programmi come Quarto Grado – mantiene alta l’attenzione dell’opinione pubblica, ma impone anche una responsabilità: distinguere con rigore tra ipotesi suggestive e elementi comprovati.

Per gli investigatori e per la magistratura, la sfida è bilanciare il diritto della famiglia Poggi a una verità più completa con la stabilità della verità giudiziaria già cristallizzata nelle sentenze.

Se nuove evidenze scientifiche dovessero emergere, potrebbero ridisegnare ancora una volta cronologia, dinamica e responsabilità del delitto di Garlasco, con possibili ripercussioni sul dibattito pubblico e sulle future strategie difensive e accusatorie in casi di omicidio domestico complesso.

FAQ

Perché l’orario di morte di Chiara Poggi è di nuovo in discussione?

Lo è perché la perizia della dottoressa Cristina Cattaneo colloca la morte in un orario più avanzato, potenzialmente in contrasto con alibi e precedenti ricostruzioni.

La riesumazione del corpo di Chiara Poggi è stata già disposta?

No, finora non è stata disposta alcuna riesumazione. Sarebbe un’operazione irripetibile, invasiva e complessa, da motivare con un preciso obiettivo probatorio.

Cosa c’entra il comportamento telefonico del 13 agosto 2007 con il delitto?

C’entra perché dalle 9.45 Chiara Poggi non risponde più a chiamate e squilli, dato cruciale per fissare l’orario dell’omicidio.

Esistono prove sul presunto movente legato alla pedopornografia?

No, al momento non esistono prove giudiziarie. I riferimenti al mondo della pedopornografia restano mere ipotesi, prive di riscontri documentali o tecnici.

Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione di questo articolo?

Le fonti derivano da un’elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.