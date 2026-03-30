Home / SPETTACOLI & CINEMA / Sophie Turner ferita sul set interrompe la produzione di Tomb Raider

Stop temporaneo alle riprese di Tomb Raider con Sophie Turner

La nuova serie live-action di Tomb Raider, prodotta da Amazon MGM Studios per Prime Video, è stata fermata temporaneamente a causa di un infortunio occorso alla protagonista Sophie Turner.

Le riprese, iniziate il 15 gennaio nei set internazionali predisposti per raccontare le missioni globali di Lara Croft, sono state sospese in via precauzionale.

Secondo una nota diffusa a Entertainment Weekly, l’infortunio è di lieve entità, ma la produzione ha scelto di privilegiare il pieno recupero dell’attrice, impegnata in un ruolo fisicamente estremo.

Lo stop, deciso tra fine gennaio e inizio febbraio 2026, non dovrebbe al momento modificare la finestra di uscita indicativa del 2027, ma apre interrogativi sulla gestione del calendario produttivo di uno dei titoli di punta di Amazon MGM Studios.

In sintesi:

Riprese di Tomb Raider sospese per un infortunio lieve alla protagonista Sophie Turner .

sospese per un infortunio lieve alla protagonista . Decisione presa da Amazon MGM Studios in via precauzionale per consentire pieno recupero.

in via precauzionale per consentire pieno recupero. Allenamenti estremi fino a otto ore al giorno per preparare il ruolo di Lara Croft .

. Uscita su Prime Video confermata indicativamente per il 2027, salvo nuovi slittamenti.

Il progetto Tomb Raider e il ruolo centrale di Sophie Turner

La serie Tomb Raider rappresenta la prima vera trasposizione televisiva live-action del celebre franchise videoludico, con l’obiettivo di rilanciarlo su scala globale attraverso il modello seriale.

Alla guida creativa c’è Phoebe Waller-Bridge, che firma scrittura e supervisione, chiamata a fondere azione, avventura e approfondimento psicologico della protagonista.

Per incarnare Lara Croft, Sophie Turner ha iniziato un percorso di preparazione fisica nel febbraio 2025: fino a otto ore di allenamento al giorno, cinque giorni a settimana, per diversi mesi.

L’attrice ha spiegato di aver dovuto costruire massa muscolare in modo graduale, anche per gestire un problema cronico alla schiena emerso durante il training, elemento che rende ancora più prudente la scelta di sospendere momentaneamente la produzione.

Il cast punta su nomi ad alto riconoscimento internazionale: Sigourney Weaver interpreterà l’inedita e ambiziosa Evelyn Wallis, mentre Jason Isaacs sarà Atlas DeMornay, zio di Lara. Bill Patterson darà volto al maggiordomo Winston e Martin Bobb-Semple al tecnico informatico Zip, figure storiche per i fan della saga.

Impatto sul calendario e prospettive per il franchise

Al momento, Amazon MGM Studios non ha comunicato modifiche ufficiali al lancio della serie, previsto nel corso del 2027 su Prime Video.

La natura lieve dell’infortunio di Sophie Turner lascia prevedere una ripresa graduale delle riprese, compatibilmente con le indicazioni mediche e con le esigenze di un personaggio ad alto impegno fisico come Lara Croft.

Il progetto resta strategico per la piattaforma, che punta a trasformare Tomb Raider in un moderno universo narrativo transmediale, capace di dialogare con i futuri capitoli videoludici e con il pubblico globale.

Lo stop potrebbe spingere autori e produzione a ricalibrare alcune sequenze d’azione e i piani di lavorazione, con l’obiettivo di coniugare sicurezza sul set, coerenza creativa e aspettative dei fan storici del brand.

FAQ

Perché le riprese di Tomb Raider sono state sospese?

Le riprese sono state sospese temporaneamente per un infortunio lieve a Sophie Turner, deciso in via precauzionale da Amazon MGM Studios per garantirne il pieno recupero fisico.

L’infortunio di Sophie Turner comprometterà l’uscita nel 2027?

Al momento no: la produzione indica ancora il 2027 come finestra di uscita, ma eventuali slittamenti dipenderanno dalla durata effettiva dello stop.

Chi è coinvolto creativamente nella serie Tomb Raider?

La serie è scritta e supervisionata da Phoebe Waller-Bridge, mentre Amazon MGM Studios cura produzione e sviluppo per la piattaforma Prime Video.

Quali personaggi storici del videogioco appariranno nella serie?

Appaiono il maggiordomo Winston, interpretato da Bill Patterson, e l’esperto di tecnologia Zip, affidato a Martin Bobb-Semple, accanto alla nuova Lara Croft di Sophie Turner.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sulla serie Tomb Raider?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.