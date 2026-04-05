Garlasco svolta nelle indagini, le nuove piste riaprono il mistero sull’assassino mai trovato
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Delitto di Garlasco, nuova ipotesi su Chiara Poggi e l’ingresso dell’assassino
Nel caso del delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta dei Poggi in provincia di Pavia, emerge una nuova ricostruzione sulla dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi.
Secondo questa ipotesi, discussa nelle ultime ore in ambienti investigativi e mediatici, la giovane non avrebbe aperto volontariamente la porta al suo assassino, ma si sarebbe trovata di fronte a una presenza imprevista dopo aver disattivato l’allarme domestico.
Il dettaglio del pigiama, ritenuto poco compatibile con l’arrivo di un ospite, e la segnalazione di una bicicletta nera vicino all’abitazione mentre l’allarme risultava ancora inserito, alimentano l’idea di un ingresso furtivo attraverso il muro di cinta del cortile di famiglia.
In sintesi:
- Nuova ipotesi: Chiara Poggi non avrebbe aperto volontariamente all’assassino.
- Disattivazione allarme alle 9:12 legata ai gatti, non a una visita attesa.
- Testimone segnala bicicletta nera vicino alla villetta con allarme ancora inserito.
- Possibile scavalcamento del muro e presenza nascosta nel cortile dei Poggi.
Nuovi elementi: pigiama, allarme e bicicletta nera a Garlasco
L’attenzione degli analisti si concentra sul momento in cui l’allarme di casa Poggi viene disattivato, alle 9:12 del mattino del delitto.
Secondo la nuova lettura, la manovra non sarebbe collegata all’arrivo di una persona conosciuta, bensì alla necessità di consentire libertà di movimento ai gatti domestici, riducendo quindi il significato “sociale” del gesto.
Il pigiama indossato da Chiara Poggi rafforza questo scenario: un abbigliamento ritenuto poco probabile per accogliere un visitatore atteso, suggerendo che la ragazza non si aspettasse nessuno.
A questo si somma la dichiarazione di una vicina, che riferì di aver visto una bicicletta nera vicino all’abitazione mentre il sistema di allarme era ancora attivo, particolare che potrebbe indicare la presenza anticipata dell’assassino nei pressi della villetta.
Da qui prende corpo l’ipotesi di uno scavalcamento del muro di cinta e di un nascondiglio nel cortile, con l’aggressore in attesa che l’allarme venisse disinserito per poi sorprendere Chiara all’apertura della porta, dopo un rumore anomalo percepito all’interno.
Le possibili conseguenze investigative della nuova ricostruzione
Se questa versione dovesse trovare ulteriori riscontri tecnici o testimoniali, la sequenza finale dei movimenti di Chiara Poggi potrebbe essere in parte riscritta, ridimensionando l’idea di un’apertura fiduciosa a una persona familiara.
Un ingresso forzato “in agguato”, infatti, riaprirebbe il confronto su tempi, traiettorie e compatibilità delle testimonianze, inclusa quella sulla bicicletta nera.
In prospettiva, la ricostruzione alimenta l’interesse investigativo per i dettagli di contesto spesso considerati marginali: abitudini domestiche, gestione dell’allarme, movimenti degli animali in casa, oltre ai dati digitali, come il contenuto del pc di Chiara Poggi, indicato in più sedi come potenzialmente decisivo per chiarire le ultime ore della vittima.
FAQ
Perché il pigiama di Chiara Poggi è ritenuto così significativo?
È ritenuto significativo perché indica verosimilmente l’assenza di visite attese, rendendo meno plausibile un’apertura volontaria e fiduciosa della porta all’assassino.
Cosa suggerisce la nuova interpretazione della disattivazione dell’allarme?
Suggerisce che l’allarme fu disattivato alle 9:12 per far muovere liberamente i gatti, non per accogliere un ospite conosciuto.
Qual è il ruolo della bicicletta nera nella nuova ricostruzione?
La bicicletta nera, vista con allarme attivo, indica una presenza sospetta in attesa vicino alla villetta dei Poggi.
Come potrebbe essere entrato l’assassino nella villetta di Garlasco?
Secondo l’ipotesi, l’assassino avrebbe scavalcato il muro di cinta, nascondendosi nel cortile fino alla disattivazione dell’allarme.
Quali sono le fonti alla base di questa rielaborazione giornalistica?
È basata su una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.