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Roberta Bruzzone chiarisce il nuovo interrogatorio in Procura su Marco Poggi e le sorelle Cappa

Roberta Bruzzone chiarisce il nuovo interrogatorio in Procura su Marco Poggi e le sorelle Cappa

Delitto di Garlasco, nuova audizione per Marco Poggi e sorelle Cappa

Le gemelle Cappa, Paola e Stefania, e Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, saranno nuovamente ascoltati dalla procura di Pavia nell’inchiesta sul delitto di Garlasco.
Le convocazioni, attese nelle prossime settimane, arrivano nella fase che gli inquirenti ritengono conclusiva dell’indagine su Andrea Sempio, amico di infanzia di Marco e attuale indagato.

Al centro degli approfondimenti c’è il possibile “invaghimento” di Sempio per Chiara e la sua eventuale conoscenza da parte di Marco e del gruppo di amici, tra cui le sorelle Cappa, cugine della vittima.
L’obbiettivo è chiarire dinamiche relazionali, contesto emotivo e possibili segnali pregressi che possano sostenere o indebolire l’ipotesi di un’ossessione non corrisposta come movente dell’omicidio del 2007.

In sintesi:

  • Nuove audizioni per Marco Poggi e le gemelle Paola e Stefania Cappa.
  • Focus degli inquirenti su presunto invaghimento di Andrea Sempio per Chiara Poggi.
  • Le convocazioni arrivano nella fase finale della nuova inchiesta su Garlasco.
  • Decisivo il chiarimento dei rapporti nel circuito di amicizie della vittima.

Perché Marco Poggi e le sorelle Cappa tornano in procura

La criminologa Roberta Bruzzone interpreta le nuove audizioni come un passaggio “di chiusura del cerchio finale” dell’indagine.
Secondo Bruzzone, gli inquirenti intendono verificare se Marco Poggi fosse a conoscenza di un eventuale interesse sentimentale di Andrea Sempio verso Chiara, ipotizzato oggi come possibile motore di un’ossessione sfociata nel delitto.

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Marco era già stato sentito circa un anno fa, nella stessa fase in cui si programmavano le audizioni di Sempio e di Alberto Stasi, poi effettivamente ascoltato.
Per le gemelle Cappa, la procura punta anche a ricostruire il clima dell’epoca nel gruppo di amici e parenti.

Bruzzone richiama in particolare una vecchia intervista di Paola Cappa, nella quale la cugina di Chiara aveva ipotizzato, in forma generica, che l’omicidio potesse essere stato commesso da “un ragazzo invaghito di lei e non corrisposto”.
Oggi quell’intuizione, allora estemporanea, viene rivalutata per definire meglio il “circuito di amicizia” attorno alla vittima.

Gli scenari futuri dell’inchiesta su Garlasco

Per Roberta Bruzzone, le nuove audizioni rappresentano verosimilmente “l’atto finale” di questa fase investigativa.
La criminologa ritiene che Marco Poggi possa avere “poco da aggiungere” rispetto a quanto già dichiarato, ma il suo ruolo resta cruciale per incrociare date, rapporti e percezioni su Andrea Sempio.

Le dichiarazioni di Marco e delle sorelle Cappa potrebbero rafforzare o indebolire l’ipotesi dell’ossessione non corrisposta come movente, influenzando la scelta della procura tra richiesta di archiviazione, nuove imputazioni o ulteriori accertamenti tecnici.
Il caso Garlasco, a quasi due decenni dall’omicidio di Chiara Poggi, resta così uno dei dossier giudiziari più sensibili, osservato speciale anche in chiave di trasparenza investigativa e fiducia pubblica nella ricostruzione definitiva dei fatti.

FAQ

Perché Marco Poggi viene ascoltato di nuovo sul delitto di Garlasco?

Viene ascoltato nuovamente per chiarire se fosse a conoscenza di un eventuale invaghimento di Andrea Sempio verso Chiara Poggi e dei rapporti nel gruppo di amici.

Che ruolo hanno le gemelle Paola e Stefania Cappa nell’inchiesta?

Sono cugine di Chiara Poggi e appartenevano al suo circuito di amicizie; vengono sentite come persone informate sui fatti, soprattutto per ricostruire contesto relazionale e percezioni su Sempio.

Qual è l’ipotesi investigativa principale su Andrea Sempio?

L’ipotesi considera un’ossessione di tipo sentimentale non corrisposta verso Chiara Poggi, che potrebbe aver innescato l’omicidio; le nuove audizioni servono a confermare o smentire questa ricostruzione.

Le nuove audizioni significano che ci sono già prove decisive?

No, indicano una fase di approfondimento finale. Servono a colmare lacune narrative, verificare coerenza delle testimonianze e valutare se esistono elementi sufficienti per ulteriori passi giudiziari.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

Questa ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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