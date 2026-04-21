Home / NEWS / Garlasco riapre il dibattito giudiziario tra nuovi testimoni contestati e il nodo irrisolto del cerchietto

Delitto di Garlasco, nuove ombre e il ruolo di FarWest su Rai 3

Chi rimette al centro dell’attenzione il delitto di Garlasco? Le nuove consulenze e testimonianze sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi, mentre Alberto Stasi resta condannato in via definitiva. Dove se ne parlerà? Stasera su Rai 3, nel talk d’inchiesta FarWest condotto da Salvo Sottile. Quando? Martedì 21 aprile 2026, in prima serata. Perché il caso torna cruciale? Per l’emersione di nuovi elementi tecnici, testimonianze ritenute attendibili e dettagli inediti – dal presunto movente alternativo fino al “caso” del cerchietto in casa Poggi – destinati a riaprire il dibattito pubblico e mediatico su uno dei processi più controversi degli ultimi vent’anni.

In sintesi:

Nuove perizie, testimonianze e incongruenze riaccendono il dibattito sul delitto di Garlasco .

. La consulenza Cattaneo potrebbe ridimensionare la presenza scenica di Alberto Stasi .

potrebbe ridimensionare la presenza scenica di . Spunta il “caso” del cerchietto sul divano di casa Poggi , contestato dalla difesa.

, contestato dalla difesa. FarWest di Salvo Sottile approfondisce stasera il caso su Rai 3.

Nuove perizie, testimoni e il nodo del cerchietto in casa Poggi

Le indagini sul caso Garlasco sembravano avviate verso una definitiva archiviazione, ma la realtà è più complessa. Dopo la BPA dei Ris di Cagliari e la perizia informatica Dal Checco sul pc di Chiara Poggi, è stata disposta una nuova consulenza genetica sugli elementi di prova ancora contestati.

Secondo indiscrezioni, la perizia coordinata dalla professoressa Cristina Cattaneo potrebbe ridimensionare o addirittura escludere la presenza di Alberto Stasi sulla scena del crimine, aprendo spiragli interpretativi che alimentano le richieste di rilettura del fascicolo.

Parallelamente emergono nuovi testimoni, che avrebbero segnalato presenze sospette nei pressi della villetta di via Pascoli la mattina del 13 agosto 2007; deposizioni ritenute, almeno in parte, attendibili dagli inquirenti e potenzialmente compatibili con l’ipotesi di una premeditazione non riconducibile a Stasi.

In questo quadro riemerge la discutibile ma discussa versione di Massimo Lovati, già legale di Andrea Sempio, che parlò di una sorta di esecuzione legata a un movente alternativo.

A rendere il quadro ancora più sfuggente è il dettaglio del cerchietto fotografato sul divano di casa Poggi. “Lei non indossava questo tipo di cerchietto”, ha ribadito tramite la sua avvocata Giada Bocellari lo stesso Alberto Stasi, insinuando il dubbio di un oggetto estraneo alle abitudini di Chiara e potenzialmente riconducibile a una terza persona.

Cosa vedremo stasera a FarWest su Rai 3 e perché pesa sul dibattito

Il caso sarà al centro della puntata odierna di FarWest, il programma d’inchiesta di Salvo Sottile su Rai 3, con ricostruzioni, documenti e focus sugli ultimi sviluppi tecnici e investigativi.

La trasmissione affronterà non solo le nuove perizie e testimonianze sul delitto di Garlasco, ma anche il tema più ampio dell’affidabilità delle indagini nei grandi casi di cronaca giudiziaria, evidenziando eventuali falle, ritardi e contraddizioni.

Accanto al caso Poggi, FarWest dedicherà spazio al mistero della morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, al caro-vita nel contesto della guerra in Medio Oriente, al pestaggio mortale del 47enne Giacomo Bongiorni a Massa e a un nuovo approfondimento sull’inchiesta “mafia-appalti” e sulle stragi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

La puntata di FarWest andrà in onda oggi, martedì 21 aprile 2026, in prima serata alle ore 21:20 su Rai 3.

La diretta e la visione on demand saranno disponibili su RaiPlay, tramite sito o app, dove è archiviata anche l’intera stagione del talk di inchiesta di Salvo Sottile.

Il focus sul caso Garlasco, in particolare, potrebbe incidere sull’opinione pubblica e alimentare nuove domande su giustizia, errori e limiti delle indagini in vicende ad altissima esposizione mediatica.

FAQ

Chi è Alberto Stasi e perché è centrale nel caso Garlasco?

Alberto Stasi è l’ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva per il suo omicidio, ma tuttora al centro di dubbi e nuove perizie.

Cosa prevede la nuova perizia Cattaneo sul delitto di Garlasco?

La perizia Cattaneo analizza reperti biologici e dinamica del delitto; potrebbe ridimensionare la presenza di Alberto Stasi sulla scena, riaprendo il confronto interpretativo.

Perché il cerchietto trovato in casa Poggi è così discusso?

È discusso perché, secondo la difesa di Stasi, Chiara Poggi non usava quel tipo di cerchietto, suggerendo l’eventuale presenza di una terza persona.

Come vedere FarWest di Salvo Sottile in tv e streaming?

È possibile seguire FarWest in diretta su Rai 3 alle 21:20 e in streaming, live o on demand, su RaiPlay.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul caso Garlasco?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.