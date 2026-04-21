Home / NEWS / Garlasco, nuovi dubbi sui tappetini dell’auto di Stasi riaccendono le ombre sul delitto

Garlasco, cosa riapre il giallo dei tappetini dell’auto di Stasi

Nel caso di Garlasco, uno dei punti cardine della condanna di Alberto Stasi torna oggi sotto esame: i tappetini della sua Volkswagen Golf nera. Dai verbali delle operazioni irripetibili del Ris di Parma, relative alle analisi sull’auto dopo l’omicidio di Chiara Poggi del 13 agosto 2007 in via Pascoli, emergerebbe l’assenza di un riferimento chiaro a rilievi specifici sui tappetini. Mancano descrizioni, fotografie, referti dedicati che attestino presenza o assenza di sangue.

Questo vuoto documentale pesa perché proprio sull’assenza di tracce ematiche in auto si è costruita una parte decisiva del ragionamento accusatorio che ha portato alla condanna definitiva. Oggi quella “non traccia” rischia di trasformarsi in un’assenza di prova, con potenziali ricadute sul dibattito giudiziario e mediatico attorno alla solidità della verità processuale nel caso Garlasco.

In sintesi:

Nessun riferimento esplicito, nei verbali Ris, all’analisi dei tappetini della Golf di Stasi.

L’assenza di sangue sui tappetini fu centrale nella logica accusatoria e nella condanna definitiva.

Mancano foto e referti dedicati che certifichino la ricerca di tracce ematiche sui tappetini.

Il vuoto documentale riapre interrogativi sulla solidità della ricostruzione processuale complessiva.

Come i tappetini sono entrati nel cuore del processo Stasi

La narrazione giudiziaria contro Alberto Stasi si è concentrata anche sulla dinamica da lui descritta: la mattina del 13 agosto 2007 sarebbe entrato nella villetta di via Pascoli a Garlasco, avrebbe trovato il corpo di Chiara Poggi, quindi sarebbe uscito e risalito in auto.

L’esperimento peritale del medico legale Roberto Testi fu cruciale: chi attraversa una scena del crimine impregnata di sangue, specie su pavimenti contaminati, dovrebbe trasferire almeno minime tracce ematiche sulle suole e, di conseguenza, sui tappetini della vettura. Se non compare sangue in auto, qualcosa non torna: questo il sillogismo che ha pesato in aula.

L’assenza di tracce sulla Golf venne letta come indizio di incompatibilità fra racconto e realtà fattuale. Da qui una delle conclusioni più incisive: se Stasi fosse entrato davvero in contatto con la scena come dichiarato, ci si sarebbe aspettati quantomeno microtracce ematiche visibili o comunque rilevabili con metodiche scientifiche.

Il vuoto documentale e le possibili ricadute future sul caso Garlasco

Il nodo emerso oggi riguarda però il presupposto tecnico di quel ragionamento: i tappetini della Golf nera sono mai stati analizzati e documentati in modo formale? Nei verbali del Ris di Parma, guidato allora dal colonnello Luciano Garofano, non risulterebbero rilievi specifici su quei reperti: nessuna scheda analitica dedicata, nessuna sequenza fotografica che cristallizzi la loro condizione, nessun referto che attesti in modo inequivoco “non è stato trovato sangue”.

In un’indagine ad alta complessità, dove ogni elemento viene normalmente repertato con rigore, questa lacuna non è un dettaglio marginale ma una possibile falla logica: non si può invocare l’assenza di una traccia se non è dimostrato, documentalmente, che quella traccia sia stata effettivamente cercata con metodi idonei.

Se questa lettura dovesse essere confermata, il rischio sarebbe quello di un corto circuito investigativo: un esperimento teorico elevato a prova, senza un accertamento pienamente tracciato sull’oggetto decisivo. Non equivarrebbe automaticamente a ribaltare una sentenza definitiva, ma alimenterebbe un nuovo fronte di discussione sulla tenuta complessiva del quadro probatorio nel caso Garlasco, riportando al centro uno dei temi mai sopiti: quanto è robusta, sul piano tecnico, la strada che ha portato alla condanna di Alberto Stasi?

FAQ

I tappetini dell’auto di Stasi risultano formalmente analizzati dal Ris?

Sembra di no: nei verbali delle operazioni irripetibili del Ris di Parma non emergono descrizioni, fotografie né referti specificamente dedicati ai tappetini della Volkswagen Golf.

Perché l’assenza di sangue sui tappetini è stata così rilevante?

È stata ritenuta incompatibile con il racconto di Alberto Stasi sulla scoperta del cadavere di Chiara Poggi, rafforzando l’ipotesi accusatoria di una versione non veritiera.

Un vuoto documentale può riaprire un processo già definito?

Può contribuire a richieste di revisione solo se integrato da nuovi elementi decisivi. In sé, un’anomalia documentale non basta automaticamente a riaprire una sentenza passata in giudicato.

Cosa dimostrava l’esperimento del medico legale Roberto Testi?

Dimostrava che, entrando in una scena del crimine insanguinata, è altamente probabile trasferire tracce ematiche su scarpe e tappetini dell’auto, rendendo sospetta la totale assenza di sangue.

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