Home / NEWS / Garlasco, nuove analisi sull’identità di Ignoto2 riaccendono il dibattito sul taglio del bugiardo

Delitto di Garlasco, nuova svolta su Ignoto 2 e posizione di Sempio

Chi: la Procura di Pavia, l’indagato Andrea Sempio, i consulenti tecnico-scientifici.

Che cosa: valutazione degli ultimi atti d’indagine sul delitto di Chiara Poggi e possibile richiesta di rinvio a giudizio.

Dove: nel procedimento penale sul delitto di Garlasco (Pavia), a quasi vent’anni dai fatti.

Quando: in queste settimane, in una fase considerata cruciale per l’indirizzo definitivo dell’inchiesta.

Perché: nuove analisi genetiche, rivalutazione di testimonianze e una complessa strategia difensiva alimentano l’ipotesi di un nuovo processo.

In sintesi:

La Procura di Pavia valuta il rinvio a giudizio di Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi .

per l’omicidio di . Le tracce genetiche “ Ignoto 2 ” e le nuove consulenze sul DNA restano elemento chiave.

” e le nuove consulenze sul DNA restano elemento chiave. La difesa prepara una questione di diritto legata al precedente giudicato definitivo.

Nuovi consulenti tecnici, inclusi informatici, ampliano il perimetro delle verifiche difensive.

Nuove analisi sul DNA, Ignoto 2 e testimonianze rivalutate

Al centro del dibattito investigativo tornano le tracce genetiche indicate come “Ignoto 2”, rinvenute sulle unghie di Chiara Poggi. La consulenza affidata al genetista forense professor Previderè mira a chiarire compatibilità, limiti e attendibilità probatoria di quei profili DNA, in un contesto giudiziario già segnato da anni di accertamenti tecnici.

Parallelamente, emergono indiscrezioni su persone nuovamente ascoltate in Procura e su vecchie deposizioni integrate da dettagli finora marginali. Si tratterebbe di tasselli utili a verificare la ricostruzione temporale dei movimenti nel giorno dell’omicidio a Garlasco, ma al momento nessun atto ufficiale è stato reso noto.

Sul piano pubblico, la difesa di Andrea Sempio mantiene un profilo di riservatezza, concentrando gli sforzi sull’analisi tecnica delle carte e sulle possibili ricadute processuali delle nuove perizie genetiche e delle testimonianze rivalutate. Il quadro resta fluido, in attesa delle determinazioni della Procura.

Profilo del Racis, strategia difensiva e possibili scenari futuri

Nel fascicolo figurano anche approfondimenti dei Carabinieri del Racis, che avrebbero delineato un profilo psicologico di Andrea Sempio contraddistinto dal cosiddetto *“taglio del bugiardo”*. Si tratta di valutazioni comportamentali utilizzate come supporto investigativo, prive però di autonoma forza probatoria in aula.

L’avvocato Liborio Cataliotti ha fatto comprendere che il fulcro della linea difensiva non sarà solo fattuale, ma anche squisitamente giuridico. La questione chiave riguarda la possibilità di instaurare un nuovo giudizio pieno nei confronti di un diverso imputato, a fronte di una precedente condanna definitiva che individuava un unico responsabile. Il tema investe il principio di giudicato e la coerenza logica delle sentenze penali.

La difesa ha inoltre arruolato consulenti, compreso un esperto informatico, per riesaminare dispositivi digitali e dati telematici. In prospettiva, l’evoluzione del caso di Garlasco potrebbe incidere sia sulla giurisprudenza in materia di revisione del giudicato sostanziale, sia sul dibattito pubblico sull’uso combinato di DNA, analisi digitali e profili comportamentali nelle indagini.

FAQ

Chi è attualmente indagato nel procedimento sul delitto di Garlasco?

Attualmente è indagato Andrea Sempio, la cui posizione è oggetto di approfondimenti tecnici e giuridici da parte della Procura di Pavia e della difesa.

Cosa indicano le tracce genetiche denominate Ignoto 2 nel caso Garlasco?

Le tracce “Ignoto 2” indicano profili genetici non immediatamente riconducibili a soggetti noti, rinvenuti sulle unghie di Chiara Poggi e oggetto di nuove perizie.

Che ruolo ha il Racis nelle indagini sul delitto di Garlasco?

Il Racis supporta l’inchiesta con analisi scientifiche e valutazioni comportamentali, utili per orientare le indagini ma non costituenti prova decisiva in senso tecnico-giuridico.

Perché la difesa di Andrea Sempio parla di questione di diritto?

La difesa invoca il rispetto del giudicato, contestando la compatibilità tra una precedente condanna definitiva e l’eventuale nuovo processo a carico di Sempio.

Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione del caso Garlasco?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.