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Garlasco nuove rivelazioni sul caso in arrivo a Ore 14 Sera

Ore 14 Sera torna su Rai2 con i grandi casi di cronaca nera

Domani in prima serata su Rai2 torna “Ore 14 Sera”, l’approfondimento di cronaca condotto da Milo Infante. Al centro della puntata i casi di Pamela, Pierina Paganelli e il delitto di Garlasco, analizzati con interviste, inchieste e nuovi spunti investigativi.

Dagli studi di Roma, il programma offrirà una lettura critica dei principali cold case italiani, con l’obiettivo di chiarire nodi irrisolti e possibili errori investigativi. Il focus è sul perché queste vicende continuino a porre interrogativi alla giustizia e all’opinione pubblica.

In sintesi:

  • Torna in prima serata su Rai2 “Ore 14 Sera” con Milo Infante.
  • Al centro i casi di Pamela, Pierina Paganelli e il delitto di Garlasco.
  • In studio direttori, penalisti, psichiatri, giornalisti e consulenti scientifici.
  • Obiettivo: riesaminare dettagli e possibili svolte nelle indagini ancora controverse.

Gli ospiti e i casi al centro della nuova puntata

La serata si aprirà sul caso di Pamela, la giovane uccisa dal fidanzato, ritrovata con il cadavere privo di testa, in un contesto investigativo ancora pieno di zone d’ombra.

Con Milo Infante ne discuteranno la direttrice di LaPresse Alessia Lautone, il vicedirettore de La Verità Francesco Borgonovo, il penalista Saverio Macrì, la psichiatra Sarah Viola e Monica Leofreddi, per un confronto incrociato tra diritto, psichiatria forense e racconto mediatico.

L’obiettivo è capire cosa è realmente accaduto e cosa non torna nelle ricostruzioni”, è la linea editoriale ribadita dalla trasmissione.

Ampio spazio anche all’omicidio di Pierina Paganelli, l’anziana uccisa nel garage di via del Ciclamino a Rimini, a pochi giorni dal ritorno in aula dell’imputato Louis Dassilva.

Tornerà inoltre il caso Garlasco, con l’imminente chiusura delle nuove indagini e i contrasti tra consulenti tecnici che da anni alimentano dubbi sulla posizione di Alberto Stasi. In studio la sua legale Giada Bocellari, i giornalisti Rita Cavallaro e Luca Fazzo, lo scrittore e giallista Piero Colaprico e l’ex comandante del Ris Luciano Garofano.

Perché questi casi restano centrali nel dibattito pubblico

L’impostazione di “Ore 14 Sera” punta a un doppio livello: ricostruzione puntuale degli atti e interpretazione critica delle dinamiche giudiziarie e mediatiche.

L’attenzione a dettagli rimasti sullo sfondo – dalla scena del crimine alle perizie tecniche, fino ai comportamenti relazionali di vittime e imputati – mira a evidenziare elementi che potrebbero, se approfonditi, modificare la percezione pubblica dei fatti.

Il coinvolgimento di figure come Luciano Garofano per la parte scientifica e di avvocati come Saverio Macrì e Giada Bocellari rafforza la dimensione di verifica delle ipotesi investigative.

Per il pubblico di Rai2, la puntata rappresenta un banco di prova importante per comprendere come la cronaca nera, quando trattata con metodo e pluralità di competenze, possa ancora portare alla luce interrogativi cruciali su giustizia, garantismo e ruolo dei media.

FAQ

Quando va in onda Ore 14 Sera su Rai2?

Va in onda domani in prima serata su Rai2, con una puntata dedicata ai principali casi di cronaca nera italiani.

Chi conduce la trasmissione Ore 14 Sera?

È condotta stabilmente da Milo Infante, giornalista e conduttore esperto di cronaca, inchieste televisive e approfondimenti giudiziari complessi.

Quali casi di cronaca saranno analizzati nella nuova puntata?

Verranno analizzati i casi di Pamela, Pierina Paganelli uccisa a Rimini e il delitto di Garlasco legato ad Alberto Stasi.

Che tipo di esperti parteciperanno in studio alla trasmissione?

Parteciperanno direttrici di agenzia, giornalisti, avvocati penalisti, psichiatri forensi, giallisti e consulenti scientifici come l’ex comandante del Ris Luciano Garofano.

Da quali fonti è stato elaborato questo articolo di approfondimento?

È redatto affermativamente sulla base di una elaborazione congiunta di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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