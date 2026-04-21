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Garlasco, nuove prove su Andrea Sempio: scenari e incognite verso il processo per l’omicidio

Garlasco, nuove prove su Andrea Sempio: scenari e incognite verso il processo per l’omicidio

Nuova svolta nel delitto di Garlasco: il ruolo di Andrea Sempio

Una nuova consulenza genetica disposta dalla Procura di Pavia ha riaperto in modo concreto il caso del delitto di Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 in provincia di Pavia.
Al centro dell’indagine c’è oggi Andrea Sempio, 37 anni, amico del fratello della vittima, indagato per concorso in omicidio.
Gli inquirenti intendono chiarire perché nuove analisi genetiche e possibili testimoni rimasti finora nell’ombra possano modificare l’attuale quadro probatorio, pur in presenza della condanna definitiva di Alberto Stasi.

In sintesi:

  • Nuova consulenza genetica richiama l’attenzione sulle tracce di Dna nel delitto di Garlasco.
  • Spuntano possibili testimoni inediti ritenuti rilevanti dalla Procura di Pavia.
  • Profilo psicologico dei Carabinieri descrive Andrea Sempio come abile nel mentire.
  • Difesa di Sempio contesta la compatibilità di un nuovo processo con la condanna di Stasi.

La nuova consulenza genetica e gli elementi rimasti in ombra

La Procura di Pavia ha incaricato un nuovo esperto di genetica forense per riesaminare il materiale biologico legato all’omicidio di Chiara Poggi.
Nessun dettaglio ufficiale è stato diffuso, ma l’attenzione si concentra sulle tracce di Dna rinvenute sotto le unghie della vittima, da sempre uno dei punti critici dell’inchiesta.
Il nuovo incarico arriva dopo i contributi della dottoressa Cristina Cattaneo, dei Ris di Cagliari (con la Bloodstain Pattern Analysis) e della perizia informatica del professor Paolo Dal Checco sul computer di Chiara Poggi, che sembravano aver dato stabilità al quadro investigativo.

Restano aperti almeno tre fronti tecnici: la cosiddetta “traccia 61” vicino al microonde, i tappetini dell’auto di Alberto Stasi mai analizzati nel primo processo e l’interpretazione complessiva delle microtracce genetiche compatibili con soggetti diversi.
Parallelamente, indiscrezioni riferiscono di nuove testimonianze ritenute attendibili dalla Procura, finora non emerse nei precedenti procedimenti, che potrebbero collocare persone o movimenti in orari chiave la mattina dell’omicidio.
A completare il quadro, il profilo psicologico redatto dai Carabinieri del Racis su Andrea Sempio ne delineerebbe una “innata capacità di mentire” e un rapporto problematico con le donne, elementi che, se confermati, verrebbero valutati come indizi di contesto, non come prove determinanti.

Il nodo giuridico e gli scenari futuri per il caso Garlasco

L’ipotesi di archiviazione per Andrea Sempio appare oggi poco probabile: la Procura valuta il rinvio a giudizio, forte del nuovo materiale tecnico-investigativo.
L’avvocato Liborio Cataliotti, difensore di Sempio, si prepara a contestare la sostenibilità giuridica di un nuovo processo per lo stesso omicidio, in presenza della condanna irrevocabile di Alberto Stasi come unico responsabile.
La questione solleva un tema delicato di compatibilità tra nuove evidenze scientifiche, principio del ne bis in idem e stabilità delle sentenze definitive. Una futura udienza preliminare, se disposta, sarà cruciale per capire se il “caso Garlasco” entrerà in una nuova stagione processuale, con possibili ricadute anche sul dibattito pubblico sulla revisione dei grandi processi di cronaca nera.

FAQ

Che cosa ha riaperto il caso del delitto di Garlasco?

La riapertura è legata a una nuova consulenza genetica disposta dalla Procura di Pavia, focalizzata su tracce di Dna mai definitivamente chiarite.

Chi è oggi indagato insieme alla condanna definitiva di Alberto Stasi?

Attualmente è indagato per concorso in omicidio Andrea Sempio, 37 anni, amico del fratello di Chiara Poggi.

Qual è il contenuto del profilo psicologico su Andrea Sempio?

Il profilo dei Carabinieri Racis descrive Sempio come dotato di forte capacità di dissimulazione e con rapporti problematici con le donne.

La nuova indagine può mettere in discussione la condanna di Alberto Stasi?

Formalmente la condanna di Stasi è definitiva; eventuali ricadute richiederebbero un percorso di revisione complesso e tutt’altro che scontato.

Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione del caso Garlasco?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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