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Alberto Stasi chiarisce il mistero delle palline di carta sul tavolo della cucina Poggi

Alberto Stasi chiarisce il mistero delle palline di carta sul tavolo della cucina Poggi

Delitto di Garlasco, nuove ombre sulle prove e sul profilo di Sempio

Chi indaga ancora sul delitto di Garlasco torna a interrogarsi su cosa accadde davvero la sera prima dell’omicidio di Chiara Poggi. Alberto Stasi sostiene che le palline di carta sul tavolo fotografate sulla scena del crimine “la sera prima non c’erano”.
Questa affermazione, resa nota mentre proseguono le verifiche sulle prime indagini, riapre il dibattito su possibili errori, omissioni e contaminazioni probatorie.

Parallelamente emergono indiscrezioni sulla consulenza del Racis sul profilo psicologico e criminologico di Andrea Sempio, oggi 38enne, indicato come soggetto con “innata capacità di mentire” e “rapporto problematico con le donne”.
Le nuove valutazioni, anticipate in tv da Mattino Cinque, rilanciano interrogativi su attendibilità dei protagonisti e tenuta complessiva del quadro probatorio costruito negli anni.

In sintesi:

  • Stasi sostiene che le palline di carta sul tavolo la sera prima non fossero presenti.
  • Le palline di carta riaprono il tema delle possibili lacune nelle prime indagini.
  • Il Racis descrive Andrea Sempio come “mentitore” con rapporto problematico con le donne.
  • Le nuove analisi alimentano dubbi su prove, versioni e responsabilità nel caso Garlasco.

Le palline di carta e il profilo di Andrea Sempio

Le palline di carta, immortalate nelle foto della scena del crimine di Garlasco, tornano al centro dell’attenzione dopo la ricostruzione di Alberto Stasi, secondo cui quegli oggetti non sarebbero stati presenti la sera precedente l’omicidio di Chiara Poggi.
Il dettaglio, apparentemente minore, ha un peso cruciale: se confermato, suggerirebbe un’alterazione successiva dell’ambiente o una non corretta documentazione nelle prime fasi investigative, già da anni considerate il punto più fragile dell’intera inchiesta.

In parallelo, le anticipazioni televisive sulla consulenza del Racis riguardante Andrea Sempio aggiungono un ulteriore livello di complessità. Secondo le indiscrezioni, basate sui documenti sequestrati nella perquisizione del maggio 2025, gli esperti descriverebbero il 38enne come soggetto con “innata capacità di mentire” e con un “rapporto problematico con le donne”.
Questi elementi, di natura psicologico-criminologica, non sostituiscono le prove materiali, ma possono incidere sulla valutazione di attendibilità, coerenza comportamentale e possibili moventi, contribuendo a ridisegnare il perimetro delle responsabilità.

Prospettive future e impatto sulle indagini di Garlasco

Le nuove dichiarazioni su Alberto Stasi e la perizia sul profilo di Andrea Sempio rischiano di ridisegnare l’agenda investigativa sul caso Garlasco.
Eventuali riscontri oggettivi sull’assenza originaria delle palline di carta potrebbero riaprire il fronte della gestione della scena del crimine e delle prime acquisizioni probatorie.

Parallelamente, la lettura criminologica del comportamento di Sempio potrebbe orientare nuove verifiche su alibi, relazioni personali e dinamiche antecedenti e successive all’omicidio di Chiara Poggi.
In prospettiva, l’incrocio tra dati scientifici, analisi psicologiche e revisione degli atti storici potrebbe produrre richieste di nuove perizie, eventuali istanze di revisione e un ulteriore capitolo giudiziario in una vicenda che continua a interrogare opinione pubblica e inquirenti.

FAQ

Cosa sostiene oggi Alberto Stasi sulle palline di carta a Garlasco?

Stasi afferma che le palline di carta sul tavolo, poi fotografate sulla scena del crimine, “la sera prima non c’erano”, ipotizzando possibili anomalie nelle prime fasi investigative.

Chi è Andrea Sempio e perché è considerato rilevante nel caso Garlasco?

Andrea Sempio, 38 anni, è stato oggetto di perquisizione nel 2025; il suo profilo psicologico-criminologico viene ora analizzato dal Racis per valutarne attendibilità e possibili collegamenti al delitto.

Cosa dice il Racis sul profilo psicologico di Andrea Sempio?

Il Racis, secondo indiscrezioni, descrive Sempio come soggetto con innata capacità di mentire e rapporto problematico con le donne, elementi valutati in chiave criminologica.

Le nuove analisi possono portare alla riapertura delle indagini su Garlasco?

Sì, eventuali riscontri oggettivi su errori nella scena del crimine o nuovi elementi su Sempio potrebbero motivare ulteriori approfondimenti, perizie e possibili iniziative giudiziarie integrative.

Quali sono le fonti principali utilizzate per questo approfondimento sul caso?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di informazioni tratte da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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