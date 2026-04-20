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Garlasco, nuove analisi sulla dinamica del delitto riaprono i dubbi sul ruolo di Alberto Stasi

Garlasco, nuove analisi sulla dinamica del delitto riaprono i dubbi sul ruolo di Alberto Stasi

Delitto di Garlasco, nuova inchiesta rimette in discussione la colpevolezza di Stasi

Chi: il caso riguarda l’omicidio di Chiara Poggi e la condanna di Alberto Stasi.
Cosa: nuove perizie medico-legali e analisi delle tracce ematiche riaprono scenari investigativi sul delitto di Garlasco.
Dove: i fatti si collocano nella villetta dei Poggi a Garlasco, provincia di Pavia.

Quando: l’omicidio risale al 13 agosto 2007, la nuova inchiesta è in corso a quasi 19 anni di distanza.
Perché: la revisione dell’ora del delitto e le nuove tracce di sangue potrebbero escludere Stasi dalla scena criminis.

In sintesi:

  • Nuova inchiesta sul delitto di Garlasco riapre il caso a quasi 19 anni dai fatti.
  • La perizia della dottoressa Cattaneo posticipa l’ora dell’omicidio di Chiara Poggi.
  • La collocazione temporale alibi di Alberto Stasi contrasta con il nuovo orario del delitto.
  • Nuove tracce di sangue in cucina suggeriscono un’aggressione in più fasi e un diverso scenario.

La Procura di Pavia sta valutando se avviare un nuovo processo sul delitto di Garlasco, partendo dalla perizia della dottoressa Cattaneo, ora fulcro dell’indagine. Secondo questa ricostruzione, l’ora dell’omicidio di Chiara Poggi slitterebbe più avanti nella mattinata del 13 agosto 2007.

Questo elemento incide direttamente su Alberto Stasi: gli stessi giudici che lo hanno condannato in via definitiva attestano che, dalle 10 in poi, il giovane era “certamente a casa sua e stava lavorando in maniera produttiva alla sua tesi”. Un orario più tardivo del delitto, dunque, creerebbe una sovrapposizione con un alibi giudizialmente riconosciuto.

Il paradosso è evidente: una sentenza definitiva che regge su un quadro probatorio ora rimesso in discussione da nuovi dati scientifici e tracce biologiche mai pienamente valorizzate nelle precedenti fasi processuali.

Sette indizi fragili, nuove tracce di sangue e scenari alternativi

La condanna di Alberto Stasi si fonda su sette elementi indiziari, oggi sempre più contestati. Secondo la ricostruzione dei giudici, Stasi avrebbe agito in circa 23 minuti, organizzando e compiendo un omicidio complesso “quasi senza commettere errori”, un’azione chirurgica incompatibile, per molti esperti, con l’assenza di esperienza criminale.

Gli indizi principali riguardano le impronte sul dispenser di sapone – spiegabili, però, con la sua abituale frequentazione di casa Poggi – e i pallini di suola rinvenuti sulla scena, collegati a un modello di scarpe che il legale di Stasi contesta: *“Alberto non ha mai comprato quelle scarpe, né a Spotorno né altrove”*. Le nuove perizie aprono inoltre alla possibilità che il numero della calzatura non corrisponda alla misura del piede di Stasi.

Centrale anche la presunta bicicletta nera con pedali sui quali sarebbe stato isolato il Dna di Chiara, a fronte del fatto che Stasi possedeva una bici bordeaux. Sul fronte accusatorio emergono oggi ulteriori criticità: i consulenti della famiglia Poggi avrebbero individuato nuove tracce di sangue, mai emerse nelle indagini originali, nell’area del microonde in cucina.

Se confermate, queste tracce supporterebbero l’ipotesi di un omicidio in quattro fasi: una prima aggressione in cucina, una seconda sul divano – dove, ricorda l’avvocato De Rensis, “Nessuno parla delle quattro impronte di sangue sul divano” – una terza nella zona del telefono, dove Chiara potrebbe aver tentato di chiedere aiuto, e infine l’azione letale sulle scale verso il seminterrato, dove il corpo venne ritrovato. Un quadro dinamico e prolungato, in netto contrasto con l’idea iniziale di un assalto rapido e lineare.

Impatto sulla giustizia e possibili sviluppi del caso Garlasco

Se la nuova pista sarà corroborata da riscontri oggettivi, il caso Garlasco potrebbe diventare un precedente cruciale sul rapporto tra prove scientifiche, sentenze definitive e possibilità di revisione.

L’eventuale esclusione di Alberto Stasi dalla scena del delitto imporrebbe una rilettura integrale dell’inchiesta, con l’apertura concreta di scenari investigativi su altri possibili responsabili e un confronto ancora più serrato fra vecchie e nuove metodologie forensi.

Per la famiglia Poggi significherebbe riaprire, dopo quasi 19 anni, la ricerca di una verità piena sulla morte di Chiara. Per il sistema giudiziario italiano, un banco di prova decisivo sulla capacità di correggere, in tempi lunghi ma con strumenti più avanzati, eventuali errori di valutazione.

FAQ

Chi è stato condannato per il delitto di Garlasco?

Attualmente, la condanna definitiva è a carico di Alberto Stasi, riconosciuto colpevole dell’omicidio di Chiara Poggi dai giudici di merito e legittimità.

Cosa sostiene la nuova perizia di Cristina Cattaneo?

La nuova perizia medico-legale della dottoressa Cristina Cattaneo posticipa l’ora del delitto, potenzialmente sovrapponendola all’alibi documentato di Alberto Stasi.

Perché le nuove tracce di sangue in cucina sono decisive?

Le nuove tracce di sangue in cucina suggeriscono un’aggressione in più fasi, contraddicendo l’ipotesi di un omicidio rapido e imponendo una revisione della dinamica.

La bicicletta nera è ancora un elemento centrale d’accusa?

Formalmente sì, ma le contestazioni su colore reale della bici di Stasi e compatibilità dei pedali riducono il peso probatorio di questo indizio.

Quali sono le fonti principali utilizzate per questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione giornalistica basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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