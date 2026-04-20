michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Cicalone aggredito in metro a Roma, arrestato in Finlandia presunto aggressore ora rinchiuso a Rebibbia

Cicalone aggredito in metro a Roma, arrestato in Finlandia presunto aggressore ora rinchiuso a Rebibbia

Aggressione a Cicalone, estradato dalla Finlandia il presunto picchiatore romeno

Lo YouTuber Cicalone fu brutalmente aggredito il 12 novembre nei pressi della fermata metro Ottaviano della Linea A di Roma. L’inchiesta della Procura di Roma, condotta con il supporto del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, ha portato all’estradizione di un 39enne romeno, ritenuto uno dei tre responsabili. L’uomo, arrestato in Finlandia, è atterrato allo scalo di Fiumicino e ora si trova in carcere in Italia. Le autorità italiane lo contestano, in concorso con altri complici, il reato di lesioni gravissime. L’operazione conferma la scelta di perseguire con determinazione le violenze di gruppo e di garantire un segnale di tutela verso le vittime esposte pubblicamente sui social.

In sintesi:

  • Estradato a Fiumicino un 39enne romeno, presunto aggressore dello YouTuber Cicalone.
  • L’uomo è indagato, con altri complici, per lesioni gravissime aggravate.
  • La cattura è avvenuta in Finlandia grazie alla cooperazione internazionale di polizia.
  • Tutti i sospettati erano già detenuti all’estero per altri reati.

Indagine internazionale e custodia cautelare dei sospetti aggressori

La Procura di Roma aveva emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i presunti responsabili, ritenuti gravemente indiziati di lesioni gravissime ai danni di Cicalone. Gli indagati erano stati inizialmente identificati dagli agenti del nucleo PolMetro della Questura di Roma, che hanno ricostruito dinamica e partecipazione del branco all’aggressione nei pressi della fermata Ottaviano.

Successivamente, i sospettati sono stati rintracciati all’estero dalle autorità di Finlandia e Romania, dove risultavano già detenuti per ulteriori reati. Da quel momento sono rimasti ristretti nei rispettivi Paesi, in attesa della definizione dei procedimenti locali e delle procedure di estradizione verso l’Italia.

Il 27 febbraio uno dei presunti aggressori era già stato consegnato alle autorità italiane allo scalo di Fiumicino e trasferito in carcere. Il secondo complice, arrestato lo scorso dicembre in Finlandia per furto in abitazione, è stato ora estradato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria italiana.

Impatto del caso e prossime mosse della magistratura

L’arrivo in Italia del 39enne romeno chiude la fase di localizzazione e consegna dei presunti autori del pestaggio a Cicalone, aprendo quella decisiva del vaglio probatorio in sede processuale. Le immagini di videosorveglianza, gli atti d’indagine del nucleo PolMetro e la cooperazione tra magistrature europee saranno centrali per accertare le singole responsabilità.

Il caso, che coinvolge una figura esposta della scena social italiana, può diventare un precedente nella repressione delle aggressioni a creator e personaggi pubblici in contesti urbani sensibili come le stazioni della metropolitana.

FAQ

Chi è stato estradato per l’aggressione allo YouTuber Cicalone?

Si tratta di un cittadino romeno di 39 anni, ritenuto uno dei tre presunti responsabili del pestaggio.

Quale reato viene contestato ai presunti aggressori di Cicalone?

Viene contestato, in concorso, il reato di lesioni gravissime, sulla base dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura di Roma.

Perché l’estradizione del sospetto dalla Finlandia è stata possibile?

È stata possibile grazie ai mandati dell’Autorità giudiziaria italiana e alla cooperazione internazionale coordinata dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

Dove si trovano ora i presunti aggressori di Cicalone?

Sono ristretti in carcere, tra Italia e Paesi d’origine, in attesa delle decisioni definitive dell’Autorità giudiziaria competente.

Qual è la fonte delle informazioni su aggressione ed estradizioni?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache