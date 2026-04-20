Home / NEWS / Cicalone aggredito in metro a Roma, arrestato in Finlandia presunto aggressore ora rinchiuso a Rebibbia

Aggressione a Cicalone, estradato dalla Finlandia il presunto picchiatore romeno

Lo YouTuber Cicalone fu brutalmente aggredito il 12 novembre nei pressi della fermata metro Ottaviano della Linea A di Roma. L’inchiesta della Procura di Roma, condotta con il supporto del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, ha portato all’estradizione di un 39enne romeno, ritenuto uno dei tre responsabili. L’uomo, arrestato in Finlandia, è atterrato allo scalo di Fiumicino e ora si trova in carcere in Italia. Le autorità italiane lo contestano, in concorso con altri complici, il reato di lesioni gravissime. L’operazione conferma la scelta di perseguire con determinazione le violenze di gruppo e di garantire un segnale di tutela verso le vittime esposte pubblicamente sui social.

In sintesi:

Estradato a Fiumicino un 39enne romeno, presunto aggressore dello YouTuber Cicalone .

. L’uomo è indagato, con altri complici, per lesioni gravissime aggravate.

La cattura è avvenuta in Finlandia grazie alla cooperazione internazionale di polizia.

grazie alla cooperazione internazionale di polizia. Tutti i sospettati erano già detenuti all’estero per altri reati.

Indagine internazionale e custodia cautelare dei sospetti aggressori

La Procura di Roma aveva emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i presunti responsabili, ritenuti gravemente indiziati di lesioni gravissime ai danni di Cicalone. Gli indagati erano stati inizialmente identificati dagli agenti del nucleo PolMetro della Questura di Roma, che hanno ricostruito dinamica e partecipazione del branco all’aggressione nei pressi della fermata Ottaviano.

Successivamente, i sospettati sono stati rintracciati all’estero dalle autorità di Finlandia e Romania, dove risultavano già detenuti per ulteriori reati. Da quel momento sono rimasti ristretti nei rispettivi Paesi, in attesa della definizione dei procedimenti locali e delle procedure di estradizione verso l’Italia.

Il 27 febbraio uno dei presunti aggressori era già stato consegnato alle autorità italiane allo scalo di Fiumicino e trasferito in carcere. Il secondo complice, arrestato lo scorso dicembre in Finlandia per furto in abitazione, è stato ora estradato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria italiana.

Impatto del caso e prossime mosse della magistratura

L’arrivo in Italia del 39enne romeno chiude la fase di localizzazione e consegna dei presunti autori del pestaggio a Cicalone, aprendo quella decisiva del vaglio probatorio in sede processuale. Le immagini di videosorveglianza, gli atti d’indagine del nucleo PolMetro e la cooperazione tra magistrature europee saranno centrali per accertare le singole responsabilità.

Il caso, che coinvolge una figura esposta della scena social italiana, può diventare un precedente nella repressione delle aggressioni a creator e personaggi pubblici in contesti urbani sensibili come le stazioni della metropolitana.

FAQ

Chi è stato estradato per l’aggressione allo YouTuber Cicalone?

Si tratta di un cittadino romeno di 39 anni, ritenuto uno dei tre presunti responsabili del pestaggio.

Quale reato viene contestato ai presunti aggressori di Cicalone?

Viene contestato, in concorso, il reato di lesioni gravissime, sulla base dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura di Roma.

Perché l’estradizione del sospetto dalla Finlandia è stata possibile?

È stata possibile grazie ai mandati dell’Autorità giudiziaria italiana e alla cooperazione internazionale coordinata dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

Dove si trovano ora i presunti aggressori di Cicalone?

Sono ristretti in carcere, tra Italia e Paesi d’origine, in attesa delle decisioni definitive dell’Autorità giudiziaria competente.

Qual è la fonte delle informazioni su aggressione ed estradizioni?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.