Home / NEWS / Garlasco, nuova pista sull’omicidio di Chiara Poggi: indizi sul presunto killer nascosto dietro il muretto

Nuova ipotesi sul delitto di Garlasco e il muretto danneggiato

Nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, emerge una nuova pista investigativa: un frammento rotto del muretto di cinta dell’abitazione, ritenuto integro prima delle vacanze dei genitori di Chiara, potrebbe indicare l’accesso dell’assassino scavalcando il muro. La circostanza, emersa in televisione nel 2026, riguarderebbe un danno non attribuibile né ad Alberto Stasi né alle forze dell’ordine durante i primi sopralluoghi. Questo dettaglio, mai analizzato con esami tecnici approfonditi, solleva interrogativi sulle modalità di ingresso dell’aggressore e sulla gestione iniziale della scena del crimine, rilanciando l’attenzione su possibili lacune investigative e su nuove opportunità di ricostruzione giudiziaria del delitto.

In sintesi:

Frammento del muretto di casa Poggi danneggiato e nascosto, mai analizzato a fondo.

L’ipotesi: l’assassino avrebbe scavalcato il muro e atteso nascosto in giardino.

Nessun verbale di accertamenti tecnici specifici sul muretto nelle indagini originarie.

Per esperti forensi, il muretto poteva conservare tracce biologiche di Dna determinanti.

Il muretto, l’incursione in giardino e le omissioni investigative

Il frammento del muretto di cinta, rotto e poi nascosto nel giardino della casa dei Poggi, alimenta l’ipotesi di un ingresso furtivo nell’area privata. È stato accertato che il danno non fu provocato da Alberto Stasi né dagli inquirenti durante il primo sopralluogo. Ciò suggerisce che qualcuno possa aver scavalcato il muro prima delle 9:12, orario in cui l’allarme venne disattivato, probabilmente per aprire la porta o far uscire i gatti.

Secondo questa ricostruzione, l’assassino avrebbe potuto rimanere nascosto in giardino in attesa che la porta d’ingresso, spesso non chiusa a chiave, fosse accessibile. Un passaggio critico riguarda la valutazione del reperto da parte degli investigatori: nel colloquio telefonico tra Giuseppe Poggi e il capitano Cassese, trasmesso a “Mattino 5”, emerge come inizialmente la presenza di tracce sul muretto fosse esclusa in base a una semplice ispezione visiva, non supportata da accertamenti tecnici formali. Ad oggi non risultano verbali dettagliati sugli esami di quella porzione danneggiata, configurando una possibile occasione probatoria mancata.

Il genetista forense Pasquale Linarello ha sottolineato che la natura porosa del muretto rende improbabile il recupero di impronte digitali o di scarpe, ma non esclude affatto la presenza di tracce biologiche, in particolare Dna, soprattutto se il frammento si fosse rotto per una forte pressione delle mani durante lo scavalcamento. Un’analisi mirata, eseguita nei tempi corretti, avrebbe potuto contribuire a identificare o escludere soggetti, rafforzando o indebolendo le ipotesi sulla dinamica dell’accesso alla casa, in un caso che continua a interrogare opinione pubblica e giuristi.

Le possibili ricadute future sulla ricostruzione del caso Garlasco

La riemersione del tema “muretto” nel delitto di Garlasco apre a scenari rilevanti per eventuali future riletture giudiziarie. Pur essendo oggi complesso recuperare nuove tracce utili, la discussione sulle omissioni investigative iniziali potrà incidere sull’interpretazione complessiva della scena del crimine e sulla valutazione di responsabilità. Potrebbero inoltre essere rivalutate, in chiave critica, le metodologie adottate nelle prime fasi dell’indagine, con impatto più ampio sulla prassi delle inchieste per omicidio in Italia, specie riguardo alla conservazione e all’analisi sistematica dei reperti marginali ma potenzialmente decisivi.

FAQ

Cosa rappresenta il frammento rotto del muretto nel caso Garlasco?

Il frammento indica un possibile scavalcamento del muro da parte dell’assassino e un accesso nascosto al giardino prima dell’omicidio.

Perché l’analisi del muretto non fu approfondita dagli inquirenti?

La valutazione fu inizialmente solo visiva; non risultano verbali di accertamenti tecnici specifici, segnalando una probabile sottovalutazione investigativa del reperto.

Il muretto poteva davvero conservare tracce di Dna utilizzabili?

Sì, secondo il genetista Pasquale Linarello la superficie porosa poteva trattenere materiale biologico, soprattutto se sottoposta a pressione durante lo scavalcamento.

Questa nuova ipotesi può riaprire il caso giudiziario di Garlasco?

Potenzialmente sì, ma dipende da eventuali nuove prove o perizie; al momento emergono soprattutto criticità sulle indagini originarie.

Da quali fonti è stata ricostruita questa analisi giornalistica sul caso?

L’analisi deriva da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra redazione.