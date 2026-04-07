Home / NEWS / Catherine disperata senza figli a Pasqua, la strategia legale di Nathan per riunire la famiglia

Famiglia nel bosco, nuovo nodo sulla casa e sui figli

La vicenda della famiglia nel bosco, composta da Nathan Trevallion, Catherine Birmingham e i loro figli, vive una nuova fase decisiva. A Palmoli, il Comune ha messo a disposizione un’abitazione in comodato gratuito, ma Nathan ha chiarito che vi entrerà solo insieme alla moglie e ai bambini.

Le festività di Pasqua hanno segnato un’ulteriore distanza: Catherine è rimasta lontana dai figli dopo che il suo comportamento all’ultimo incontro vigilato con gli assistenti sociali è stato ritenuto non costruttivo.

Il 21 aprile è fissata un’udienza cruciale sul ricorso contro la rimozione della potestà genitoriale, che dovrà stabilire se i progressi compiuti, soprattutto dal padre, siano sufficienti per riavvicinare la famiglia e permettere l’ingresso stabile nella nuova casa.

In sintesi:

Comune di Palmoli concede una casa in comodato gratuito a Nathan Trevallion.

concede una casa in comodato gratuito a Nathan Trevallion. Nathan rifiuta di entrarvi senza moglie Catherine Birmingham e figli.

e figli. Catherine allontanata dai bambini a Pasqua per atteggiamento giudicato destabilizzante.

Udienza del 21 aprile decisiva su potestà genitoriale e ricongiungimento.

La casa di Palmoli e l’udienza che può cambiare tutto

Il contratto di comodato d’uso gratuito per l’immobile comunale di Palmoli è pronto per la firma di Nathan Trevallion. L’uomo, divenuto simbolo del caso “famiglia nel bosco” per le difficili condizioni di vita precedenti, ha però posto una condizione netta: entrerà nella casa solo quando sarà certo di poterci vivere con Catherine Birmingham e con tutti i figli.

La posizione di Catherine resta il punto più sensibile. Gli assistenti sociali e gli educatori segnalano da tempo una presenza ritenuta “destabilizzante” per i minori, valutazione che ha pesato anche sulla decisione di non autorizzare un incontro familiare neppure durante la Pasqua.

Il 21 aprile, davanti al tribunale competente, si discuterà il ricorso di Trevallion e Birmingham contro la rimozione della potestà genitoriale. Saranno esaminati i passi compiuti soprattutto dal padre su istruzione, sanità e condizioni abitative, insieme all’impatto emotivo della madre sui bambini, per decidere se avviare o meno un percorso di ricongiungimento stabile.

Prospettive future per la famiglia nel bosco e per Palmoli

L’esito dell’udienza del 21 aprile potrebbe ridefinire non solo il destino della famiglia nel bosco, ma anche il ruolo di Palmoli come comunità accogliente. Se il tribunale validerà i progressi di Nathan Trevallion, la casa comunale potrebbe diventare il fulcro di un nuovo progetto di vita familiare, con il supporto continuativo dei servizi sociali.

In caso contrario, si aprirebbe uno scenario di ulteriore frammentazione, con i bambini ancora affidati a strutture protette e con Catherine chiamata a modificare profondamente il proprio approccio per non rimanere definitivamente esclusa dal percorso di ricongiungimento.

FAQ

Chi è la famiglia nel bosco e perché è seguita dai servizi sociali?

La famiglia è composta da Nathan Trevallion, Catherine Birmingham e figli, seguiti per pregresse criticità su istruzione, salute e condizioni abitative.

Perché Catherine Birmingham non ha visto i figli a Pasqua?

Catherine non ha visto i figli perché il suo comportamento all’ultimo incontro protetto è stato giudicato non costruttivo e ritenuto destabilizzante dagli educatori.

Quando è prevista l’udienza decisiva sulla potestà genitoriale?

L’udienza sul ricorso contro la rimozione della potestà genitoriale di Trevallion e Birmingham è fissata per il 21 aprile.

Cosa prevede il comodato d’uso della casa di Palmoli per Nathan?

Il comodato d’uso prevede un immobile comunale gratuito a Palmoli, che Nathan accetta solo se potrà viverci con moglie e figli.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione giornalistica?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.