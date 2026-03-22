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Garlasco, la verità sulla morte di Chiara Poggi emerge dai dettagli dell’ultima brutale aggressione

Garlasco, la verità sulla morte di Chiara Poggi emerge dai dettagli dell’ultima brutale aggressione

Nuovi sviluppi sul caso Poggi: cosa emerge dalla nuova perizia

Chi: la vittima è Chiara Poggi, 26 anni, e i protagonisti giudiziari sono la Procura di Pavia e la Procura di Milano.
Cosa: una nuova consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo evidenzia segni di colluttazione e una dinamica dell’omicidio in più fasi.
Dove: nella villetta di via Pascoli a Garlasco, teatro del delitto del 13 agosto 2007.

Quando: gli sviluppi emergono oggi, a distanza di quasi vent’anni, nel contesto della possibile revisione del processo a Alberto Stasi.
Perché: le nuove analisi su Dna, impronte e dinamica potrebbero incidere sull’attribuzione dell’omicidio e sull’eventuale revisione della condanna definitiva.

In sintesi:

  • La perizia Cattaneo descrive un’aggressione prolungata con segni evidenti di difesa sul corpo di Chiara.
  • Il Dna sotto le unghie e l’impronta palmare 33 vengono collegati al possibile aggressore.
  • La Procura di Pavia valuta l’invio degli atti a Milano per la revisione del processo Stasi.
  • Le nuove prove mettono in discussione la compatibilità dell’impianto probatorio della condanna definitiva.

Nuovi elementi su Dna, impronta 33 e dinamica dell’omicidio

La consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo, citata dal Tg1, descrive sul corpo di Chiara Poggi lividi, ecchimosi e abrasioni su braccia e gambe, compatibili con una violenta colluttazione. Secondo la perizia, l’omicidio non sarebbe avvenuto con un solo colpo ma in fasi successive, tra il piano terra e le scale della villetta di Garlasco.
L’assassino avrebbe colpito più volte e, in un momento cruciale, si sarebbe fermato sull’ultimo scalino per osservare il corpo della vittima prima di sferrare nuovi colpi, forse con un martello. Ciò rafforza l’ipotesi di una presenza prolungata sulla scena del crimine.

In questo quadro assumono centralità il Dna sotto le unghie di Chiara e la nota impronta palmare 33 sul muro della scala. Le tracce genetiche, che testimoniano la resistenza fisica della giovane, vengono lette come possibile contatto diretto con l’aggressore.
L’impronta 33 è stata attribuita, con nuove tecnologie dattiloscopiche, ad Andrea Sempio, con corrispondenza su 15 punti caratteristici del palmo destro. Le ricostruzioni biomeccaniche suggeriscono che l’omicida si sia appoggiato al muro con la mano e abbia fatto leva con il piede, lasciando anche una nuova impronta di suola insanguinata sotto la 33, per spingere o far rotolare il corpo sulle scale. Questa dinamica rafforza la coerenza tra Dna sotto le unghie e impronta 33 e accentua l’assenza di tracce riconducibili a Alberto Stasi.

Verso una possibile revisione del processo Stasi

La Procura di Pavia ha riaperto il fascicolo su Andrea Sempio, disponendo nuovi accertamenti su pc, impronte e Dna. Secondo indiscrezioni, il fascicolo potrebbe essere trasmesso alla Procura di Milano per sostenere una richiesta di revisione del processo a Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni.

In uno scenario in cui la perizia Cattaneo ricostruisce l’aggressione, collega il Dna sotto le unghie all’autore materiale e identifica nell’impronta 33 la proiezione fisica dell’aggressore sulle scale, la revisione assumerebbe il valore di un atto dovuto da parte dell’accusa. L’eventuale riconoscimento dell’incompatibilità dell’impianto probatorio originario aprirebbe una nuova fase giudiziaria su uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi decenni, con possibili ricadute su responsabilità, risarcimenti e fiducia pubblica nel sistema processuale.

FAQ

Cosa ha scoperto la nuova perizia di Cristina Cattaneo sul caso Poggi?

La perizia ha evidenziato segni chiari di colluttazione, un’aggressione in più fasi e una presenza prolungata dell’omicida tra piano terra e scale.

Che ruolo ha il Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi?

Il Dna sotto le unghie indica resistenza attiva di Chiara e può essere decisivo per identificare l’aggressore materiale dell’omicidio.

Perché l’impronta palmare 33 è considerata così importante dagli inquirenti?

L’impronta 33, attribuita ad Andrea Sempio, collegherebbe fisicamente l’aggressore al muro della scala durante lo spostamento del corpo.

Cosa potrebbe accadere ora al processo contro Alberto Stasi?

Le nuove prove potrebbero portare la Procura di Milano a valutare una richiesta di revisione della condanna definitiva a 16 anni.

Da quali fonti è stata ricostruita l’evoluzione del caso Chiara Poggi?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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