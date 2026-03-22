michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Garlasco, la consulenza medico legale ribalta le ipotesi iniziali e chiarisce la dinamica della lotta

Garlasco, la consulenza medico legale ribalta le ipotesi iniziali e chiarisce la dinamica della lotta

Nuove analisi sul delitto di Garlasco riaprono il caso Stasi

La procura di Pavia sta completando le nuove indagini sul delitto di Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli.
Le indiscrezioni, anticipate dal Tg1, riguardano la consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo, che avrebbe individuato segni di violenta colluttazione sul corpo della vittima.

Al centro dell’inchiesta c’è la posizione di Andrea Sempio, indagato per omicidio in concorso con Alberto Stasi – già condannato in via definitiva – o con altre persone, in un quadro che ipotizza la possibile presenza di più soggetti sulla scena del crimine.
Le nuove risultanze potrebbero ridefinire la dinamica dell’aggressione e incidere sul significato del Dna trovato sotto le unghie di Chiara, in cui non compare traccia di Stasi.

In sintesi:

  • Nuova consulenza medico-legale ipotizza una colluttazione violenta tra Chiara Poggi e l’aggressore.
  • Andrea Sempio indagato per omicidio in concorso con Alberto Stasi o con altri soggetti ignoti.
  • L’omicidio sarebbe avvenuto in più fasi tra piano terra e scale della villetta.
  • Il Dna sotto le unghie di Chiara non contiene tracce riconducibili ad Alberto Stasi.

La nuova consulenza Cattaneo e la possibile ricostruzione del delitto

Secondo quanto riferito dal Tg1, la consulenza della professoressa Cristina Cattaneo si discosterebbe nettamente dalla ricostruzione cristallizzata in Cassazione, che descriveva Chiara Poggi come colta di sorpresa e incapace di difendersi.
L’esame tanatologico evidenzierebbe non solo le ferite compatibili con l’arma del delitto – forse un martello – ma anche ecchimosi, lividi e abrasioni su braccia e gambe, coerenti con una colluttazione prolungata.

La vittima avrebbe quindi tentato di divincolarsi e difendersi, opponendo resistenza all’aggressore. L’omicidio sarebbe avvenuto in più fasi, tra il piano terra e la rampa di scale della villetta di via Pascoli a Garlasco; l’assassino, secondo questa ipotesi, si sarebbe persino fermato a osservare il corpo di Chiara sull’ultimo scalino.
In tale scenario assumono un peso diverso le tracce di Dna sotto le unghie della 26enne, che potrebbero essere espressione di un contatto diretto e violento con chi l’ha aggredita.

Gli scenari investigativi e le possibili ricadute future del caso

La posizione di Andrea Sempio, indagato per omicidio in concorso con Alberto Stasi o con altre persone, è al momento incardinata in un’imputazione provvisoria che potrebbe essere rimodulata in caso di rinvio a giudizio.
La procura di Pavia lavora da mesi sull’ipotesi di più presenze sulla scena del crimine, valutando la compatibilità tra le nuove evidenze medico-legali e il quadro probatorio già cristallizzato dalla sentenza definitiva su Stasi.

Se la consulenza di Cristina Cattaneo venisse confermata integralmente, il significato delle tracce genetiche sotto le unghie di Chiara Poggi diventerebbe centrale per individuare possibili corresponsabili o soggetti finora rimasti fuori dal perimetro processuale.
L’eventuale richiesta di nuovi approfondimenti tecnici o accertamenti irripetibili potrebbe segnare un ulteriore capitolo giudiziario di uno dei casi di cronaca nera più dibattuti degli ultimi anni.

FAQ

Che cosa emerge dalla nuova consulenza sul delitto di Garlasco?

Emerge l’ipotesi di una violenta colluttazione tra Chiara Poggi e l’aggressore, con ferite da arma e numerosi traumi contusivi su braccia e gambe.

Chi è attualmente indagato insieme ad Alberto Stasi nel procedimento?

È indagato Andrea Sempio, per omicidio in concorso con Alberto Stasi – già condannato in via definitiva – o con altre persone.

Perché il Dna sotto le unghie di Chiara è considerato rilevante?

È rilevante perché, alla luce della colluttazione, potrebbe appartenere all’aggressore; sotto le unghie di Chiara non risultano tracce di Alberto Stasi.

La nuova consulenza modifica la ricostruzione finora accettata dai giudici?

Sì, propone una dinamica aggressiva in più fasi, con resistenza attiva della vittima, diversa dall’ipotesi iniziale di attacco improvviso senza difesa.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

È stata elaborata sulla base di una rielaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrata dal lavoro redazionale.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache