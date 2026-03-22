Home / NEWS / Garlasco, nuova perizia di Cristina Cattaneo ridisegna la scena del delitto e riapre il caso Stasi

Nuova perizia sul delitto di Garlasco e possibile revisione Stasi

Chi: la nuova perizia di Cristina Cattaneo ribalta la lettura del delitto di Garlasco e della condanna di Alberto Stasi.

Che cosa: l’esame medico-legale rivaluta difesa di Chiara Poggi, Dna sotto le unghie e impronta palmare “33”, collegandoli all’aggressore.

Dove: l’inchiesta è condotta dalla Procura di Pavia, con possibile trasmissione degli atti alla Procura di Milano.

Quando: gli sviluppi più recenti emergono dopo gli ultimi accertamenti su Dna, impronte e dispositivi informatici.

Perché: le nuove evidenze potrebbero rendere incompatibile il quadro probatorio della condanna definitiva, aprendo alla revisione del processo e a rilevanti conseguenze economiche e sistemiche per la giustizia italiana.

In sintesi:

La perizia Cattaneo valorizza lividi, ecchimosi e Dna sotto le unghie di Chiara Poggi .

. L’impronta palmare “33” viene collegata ad Andrea Sempio con tecnologie dattiloscopiche aggiornate.

con tecnologie dattiloscopiche aggiornate. La Procura di Pavia valuta un fascicolo da trasmettere a Milano per la revisione Stasi.

valuta un fascicolo da trasmettere a per la revisione Stasi. Eventuale assoluzione aprirebbe a maxi-risarcimenti e a un cambio di paradigma sulla gestione degli errori giudiziari.

Nuove analisi su Dna, impronte e dinamica dell’omicidio Poggi

La consulenza di Cristina Cattaneo, resa nota dal Tg1, ricostruisce un’aggressione a Chiara Poggi con colpi ripetuti da corpo contundente, compatibile con il martello indicato dagli inquirenti.

La vittima avrebbe tentato di difendersi, riportando lividi ed ecchimosi coerenti con una colluttazione ravvicinata. In questo contesto, il Dna maschile sotto le unghie di Chiara viene riletto come traccia primaria di contatto diretto con l’assassino, non più come reperto “spurio” o frutto di trasferimento casuale.

Quel profilo genetico, in passato ricondotto alla linea familiare di Andrea Sempio e classificato come traccia mista non dirimente, assume il peso di un elemento tipico di scena del crimine, legato alla fase attiva dell’aggressione.

L’impronta palmare “33”, individuata sul muro della scala accanto al corpo, era già stata di recente attribuita ad Andrea Sempio grazie a sistemi dattiloscopici evoluti, con coincidenze su 15 punti caratteristici del palmo destro.

Le ricostruzioni biomeccaniche suggeriscono che l’assassino si sarebbe appoggiato al muro con la mano e con il piede, lasciando anche un’impronta di suola insanguinata sotto la “33”, per spingere o far rotolare il corpo sulle scale.

La permanenza sulla scena, con una possibile osservazione prolungata della vittima, accentua la rilevanza dell’assenza di tracce riconducibili ad Alberto Stasi e rende sempre più coerente il collegamento tra Dna sotto le unghie e impronta palmare attribuita a Sempio.

Alla luce di queste convergenze, la Procura di Pavia, che ha riaperto il fascicolo su Andrea Sempio, ha disposto nuovi accertamenti su pc, impronte e Dna.

Secondo indiscrezioni, si sta costruendo un fascicolo destinato alla Procura di Milano per sostenere una domanda di revisione della condanna a 16 anni inflitta definitivamente a Alberto Stasi.

In questo scenario, la revisione non apparirebbe più come un’iniziativa difensiva isolata, ma come l’esito di un ripensamento istituzionale sul quadro probatorio originario.

Impatto economico e sistemico di un’eventuale assoluzione di Stasi

Il cambio di prospettiva non è solo processuale ma anche economico e sistemico. Alberto Stasi ha versato circa 850 mila euro alla famiglia Poggi tra risarcimenti e accordi, sostenendo nel tempo costi elevati di difesa.

Un’eventuale assoluzione in sede di revisione riaprirebbe il dossier sulla restituzione delle somme già corrisposte e sull’eventuale ristoro per ingiusta detenzione.

Le stime circolate in ambito mediatico ipotizzano un esborso pubblico complessivo tra i 2 e oltre 4 milioni di euro, considerando danni morali, anni di carcere, spese legali e rientro dei pagamenti effettuati.

Per il sistema giustizia, la scelta – inedita e dirompente – di una Procura che si faccia promotrice della revisione segnerebbe un passaggio di paradigma.

L’errore giudiziario non verrebbe più inteso soltanto come incidente da risarcire ex post, ma come rischio strutturale da prevenire, monitorare e “mettere a bilancio”, anche sul piano finanziario.

Casi emblematici come quello di Garlasco rischiano infatti di presentare un conto elevato non solo in termini di credibilità dell’ordinamento, ma anche di sostenibilità economica per la finanza pubblica e di fiducia dei cittadini nell’efficacia delle indagini scientifiche.

FAQ

Cosa sostiene la nuova perizia di Cristina Cattaneo sul delitto di Garlasco?

La nuova perizia afferma che Chiara Poggi si è difesa, che i lividi sono compatibili con violenta aggressione e che il Dna sotto le unghie indica contatto diretto con l’assassino.

Perché l’impronta palmare 33 è oggi centrale nel caso Poggi?

L’impronta 33 viene ora attribuita ad Andrea Sempio con 15 punti coincidenti sul palmo destro, collegando fisicamente l’aggressore alla scala e alla posizione del corpo.

Quale ruolo ha oggi la Procura di Pavia nel procedimento Stasi?

La Procura di Pavia sta completando accertamenti su pc, impronte e Dna, preparando un fascicolo da inviare alla Procura di Milano per sostenere una richiesta di revisione.

Quanto potrebbe ottenere Stasi in caso di assoluzione in revisione?

In caso di assoluzione, Alberto Stasi potrebbe teoricamente ottenere tra 2 e oltre 4 milioni di euro, includendo ingiusta detenzione, danni morali, spese difensive e restituzione delle somme versate ai Poggi.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione giornalistica del caso?

La ricostruzione deriva da un’elaborazione giornalistica autonoma su base informativa proveniente congiuntamente da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.