michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Garlasco, nuova perizia di Cristina Cattaneo ridisegna la scena del delitto e riapre il caso Stasi

Garlasco, nuova perizia di Cristina Cattaneo ridisegna la scena del delitto e riapre il caso Stasi

Nuova perizia sul delitto di Garlasco e possibile revisione Stasi

Chi: la nuova perizia di Cristina Cattaneo ribalta la lettura del delitto di Garlasco e della condanna di Alberto Stasi.
Che cosa: l’esame medico-legale rivaluta difesa di Chiara Poggi, Dna sotto le unghie e impronta palmare “33”, collegandoli all’aggressore.
Dove: l’inchiesta è condotta dalla Procura di Pavia, con possibile trasmissione degli atti alla Procura di Milano.
Quando: gli sviluppi più recenti emergono dopo gli ultimi accertamenti su Dna, impronte e dispositivi informatici.
Perché: le nuove evidenze potrebbero rendere incompatibile il quadro probatorio della condanna definitiva, aprendo alla revisione del processo e a rilevanti conseguenze economiche e sistemiche per la giustizia italiana.

In sintesi:

  • La perizia Cattaneo valorizza lividi, ecchimosi e Dna sotto le unghie di Chiara Poggi.
  • L’impronta palmare “33” viene collegata ad Andrea Sempio con tecnologie dattiloscopiche aggiornate.
  • La Procura di Pavia valuta un fascicolo da trasmettere a Milano per la revisione Stasi.
  • Eventuale assoluzione aprirebbe a maxi-risarcimenti e a un cambio di paradigma sulla gestione degli errori giudiziari.

Nuove analisi su Dna, impronte e dinamica dell’omicidio Poggi

La consulenza di Cristina Cattaneo, resa nota dal Tg1, ricostruisce un’aggressione a Chiara Poggi con colpi ripetuti da corpo contundente, compatibile con il martello indicato dagli inquirenti.
La vittima avrebbe tentato di difendersi, riportando lividi ed ecchimosi coerenti con una colluttazione ravvicinata. In questo contesto, il Dna maschile sotto le unghie di Chiara viene riletto come traccia primaria di contatto diretto con l’assassino, non più come reperto “spurio” o frutto di trasferimento casuale.
Quel profilo genetico, in passato ricondotto alla linea familiare di Andrea Sempio e classificato come traccia mista non dirimente, assume il peso di un elemento tipico di scena del crimine, legato alla fase attiva dell’aggressione.

L’impronta palmare “33”, individuata sul muro della scala accanto al corpo, era già stata di recente attribuita ad Andrea Sempio grazie a sistemi dattiloscopici evoluti, con coincidenze su 15 punti caratteristici del palmo destro.
Le ricostruzioni biomeccaniche suggeriscono che l’assassino si sarebbe appoggiato al muro con la mano e con il piede, lasciando anche un’impronta di suola insanguinata sotto la “33”, per spingere o far rotolare il corpo sulle scale.
La permanenza sulla scena, con una possibile osservazione prolungata della vittima, accentua la rilevanza dell’assenza di tracce riconducibili ad Alberto Stasi e rende sempre più coerente il collegamento tra Dna sotto le unghie e impronta palmare attribuita a Sempio.

Alla luce di queste convergenze, la Procura di Pavia, che ha riaperto il fascicolo su Andrea Sempio, ha disposto nuovi accertamenti su pc, impronte e Dna.
Secondo indiscrezioni, si sta costruendo un fascicolo destinato alla Procura di Milano per sostenere una domanda di revisione della condanna a 16 anni inflitta definitivamente a Alberto Stasi.
In questo scenario, la revisione non apparirebbe più come un’iniziativa difensiva isolata, ma come l’esito di un ripensamento istituzionale sul quadro probatorio originario.

Impatto economico e sistemico di un’eventuale assoluzione di Stasi

Il cambio di prospettiva non è solo processuale ma anche economico e sistemico. Alberto Stasi ha versato circa 850 mila euro alla famiglia Poggi tra risarcimenti e accordi, sostenendo nel tempo costi elevati di difesa.
Un’eventuale assoluzione in sede di revisione riaprirebbe il dossier sulla restituzione delle somme già corrisposte e sull’eventuale ristoro per ingiusta detenzione.
Le stime circolate in ambito mediatico ipotizzano un esborso pubblico complessivo tra i 2 e oltre 4 milioni di euro, considerando danni morali, anni di carcere, spese legali e rientro dei pagamenti effettuati.

Per il sistema giustizia, la scelta – inedita e dirompente – di una Procura che si faccia promotrice della revisione segnerebbe un passaggio di paradigma.
L’errore giudiziario non verrebbe più inteso soltanto come incidente da risarcire ex post, ma come rischio strutturale da prevenire, monitorare e “mettere a bilancio”, anche sul piano finanziario.
Casi emblematici come quello di Garlasco rischiano infatti di presentare un conto elevato non solo in termini di credibilità dell’ordinamento, ma anche di sostenibilità economica per la finanza pubblica e di fiducia dei cittadini nell’efficacia delle indagini scientifiche.

FAQ

Cosa sostiene la nuova perizia di Cristina Cattaneo sul delitto di Garlasco?

La nuova perizia afferma che Chiara Poggi si è difesa, che i lividi sono compatibili con violenta aggressione e che il Dna sotto le unghie indica contatto diretto con l’assassino.

Perché l’impronta palmare 33 è oggi centrale nel caso Poggi?

L’impronta 33 viene ora attribuita ad Andrea Sempio con 15 punti coincidenti sul palmo destro, collegando fisicamente l’aggressore alla scala e alla posizione del corpo.

Quale ruolo ha oggi la Procura di Pavia nel procedimento Stasi?

La Procura di Pavia sta completando accertamenti su pc, impronte e Dna, preparando un fascicolo da inviare alla Procura di Milano per sostenere una richiesta di revisione.

Quanto potrebbe ottenere Stasi in caso di assoluzione in revisione?

In caso di assoluzione, Alberto Stasi potrebbe teoricamente ottenere tra 2 e oltre 4 milioni di euro, includendo ingiusta detenzione, danni morali, spese difensive e restituzione delle somme versate ai Poggi.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione giornalistica del caso?

La ricostruzione deriva da un’elaborazione giornalistica autonoma su base informativa proveniente congiuntamente da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache