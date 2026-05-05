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Francesca Manzini replica alle critiche sul presunto lavoro con l’emiro

Francesca Manzini replica alle critiche sul presunto lavoro con l’emiro

Francesca Manzini, l’emiro del Qatar e i dubbi al Grande Fratello Vip

Chi: la comica e imitatrice Francesca Manzini, concorrente del Grande Fratello Vip. Cosa: ha raccontato di aver lavorato tra il 2015 e il 2017 come assistente per l’emiro del Qatar, il sovrano Tamim bin Hamad Al Thani. Dove: all’interno della Casa del reality di Canale 5, durante conversazioni con i coinquilini. Quando: l’episodio è emerso nelle ultime ore di permanenza nel loft di Cinecittà. Perché: il racconto, accolto con scetticismo da parte degli altri concorrenti, riapre il tema della credibilità dei personaggi televisivi e del confine tra narrazione personale, spettacolo e verifica dei fatti.

In sintesi:

  • Francesca Manzini sostiene di aver lavorato per l’emiro del Qatar dal 2015 al 2017.
  • In Casa, concorrenti come Raul Dumitras e Alessandra Mussolini reagiscono con ironia e scetticismo.
  • Manzini afferma di parlare inglese e francese col sovrano e di avere documenti a supporto.
  • Il caso diventa tema di approfondimento per Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli in puntata.

Il racconto di Manzini: dall’emiro del Qatar alla diffidenza in Casa

Nella Casa del Grande Fratello Vip, Francesca Manzini ha aggiunto un nuovo capitolo al suo curriculum dichiarato: oltre a imitatrice, attrice e conduttrice, avrebbe ricoperto il ruolo di assistente dell’emiro del Qatar tra il 2015 e il 2017.

Durante una chiacchierata, Raul Dumitras ha riportato agli inquilini la confidenza dell’artista, parlando di “altra delle sue”, innescando risate e mormorii. Manzini ha ribadito più volte la veridicità della storia: *“Non è una bugia, è la verità. La mia vita è una lunga e incredibile avventura”*.

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Interrogata da Raimondo Todaro sulle ragioni della fine del rapporto, la comica ha affermato di essersi dimessa per divergenze professionali: *“Me ne sono andata io, non mi trovavo più bene, faceva saltare affari e coinvolgeva investitori senza concludere”*.

Con Alessandra Mussolini, Manzini ha chiarito che la danza del ventre è stata studiata a Tunisi, dove avrebbe soggiornato un mese l’anno per sei anni. Con l’emiro Tamim bin Hamad Al Thani, ha dichiarato di aver interagito in inglese e francese durante i suoi viaggi in Europa alla ricerca di investitori, precisando di non aver guadagnato cifre milionarie ma di aver vissuto *“un’esperienza interessante”*.

Davanti allo scetticismo generale, la concorrente ha rivendicato l’esistenza di documentazione a sostegno: *“Ho lavorato con lui ed era tutto in regola, è tutto documentato e verificabile anche a distanza di undici anni”*.

Credibilità dei racconti tv e possibili sviluppi nel reality

La narrazione di Francesca Manzini si inserisce in un filone ormai consolidato del reality: il racconto di relazioni con figure di potere, come il precedente fidanzato “diplomatico a Washington”, che alimentano curiosità ma anche sospetto tra pubblico e coinquilini.

La produzione del Grande Fratello Vip ha già annunciato che in puntata Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli approfondiranno il dossier “emiro del Qatar”, offrendo l’occasione – se verranno mostrati contratti, mail o referenze – di trasformare un aneddoto apparentemente surreale in un caso di valorizzazione del merito professionale. In assenza di verifiche in diretta, lo scarto tra racconto e prova potrebbe invece rafforzare il dibattito sulla responsabilità nel gestire autobiografie spettacolari in prima serata.

FAQ

Chi è l’emiro del Qatar citato da Francesca Manzini?

Si tratta di Tamim bin Hamad Al Thani, emiro del Qatar dal 2013, capo di Stato del ricco emirato del Golfo.

Che ruolo dice di aver avuto Francesca Manzini con l’emiro?

Secondo il suo racconto, avrebbe lavorato come assistente o account manager tra il 2015 e il 2017, supportandolo nella ricerca di investitori europei.

Perché i concorrenti del GF Vip non credono alla versione di Manzini?

Perché il racconto appare ai coinquilini poco verosimile, si inserisce in altri aneddoti “extraordinari” e non è stato ancora supportato da prove in diretta.

La danza del ventre Manzini l’avrebbe imparata in Qatar?

No, Francesca afferma di aver studiato danza del ventre a Tunisi, un mese l’anno per sei anni, perfezionando lì tecniche e movenze.

Da quali fonti è stata ricostruita questa notizia sul GF Vip?

Il contenuto deriva da una elaborazione redazionale basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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