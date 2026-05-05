Home / NEWS / Delitto Garlasco, gemelle Cappa ascoltate dai pm mentre si avvicinano le deposizioni di Poggi e Sempio

Nuova svolta nel delitto di Garlasco a 19 anni dall’omicidio

Chi è al centro della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, a 19 anni dall’omicidio di Chiara Poggi? Che cosa accadrà in Procura tra oggi e domani, e perché queste ore possono essere decisive per il futuro giudiziario di Andrea Sempio, oggi unico indagato? Dove si sta concentrando l’attenzione degli inquirenti di Pavia e quando potrebbero chiudersi le indagini preliminari? Perché l’attività istruttoria in corso – con gli interrogatori delle cugine della vittima, le gemelle Stefania e Paola Cappa, e del fratello Marco Poggi – appare come il possibile preludio a una richiesta di rinvio a giudizio che riapre, sul piano giudiziario, uno dei casi di cronaca nera più discussi d’Italia.

In sintesi:

Unico indagato è Andrea Sempio , amico del fratello di Chiara Poggi .

, amico del fratello di . Sempio sarà interrogato ma si avvarrà della facoltà di non rispondere.

Oggi in Procura testimoniano le cugine Stefania e Paola Cappa .

e . Gli atti sembrano preludere a una richiesta di rinvio a giudizio.

Secondo quanto anticipato dai suoi difensori, Andrea Sempio domani comparirà davanti ai magistrati ma non risponderà alle domande, esercitando il diritto costituzionale al silenzio. Gli inquirenti considerano questa tappa come uno degli ultimi passaggi prima della chiusura formale del fascicolo.

Parallelamente, oggi vengono sentite come persone informate sui fatti le cugine della vittima, le gemelle Stefania e Paola Cappa, per ricostruire contesti familiari, relazioni e possibili elementi rimasti in ombra nelle prime indagini. Domani sarà invece il turno del fratello di Chiara Poggi, Marco, figura chiave fin dalle prime fasi dell’inchiesta originaria.

Il nuovo filone investigativo si innesta su un quadro processuale già definito: per l’omicidio di Chiara Poggi è stato infatti condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione l’allora fidanzato, Alberto Stasi. L’attuale attività della Procura non incide, allo stato, sul giudicato ma apre interrogativi su eventuali responsabilità concorrenti o su possibili scenari alternativi emersi negli anni.

Gli interrogatori chiave e lo scenario giudiziario per Andrea Sempio

Nel nuovo procedimento, Andrea Sempio è iscritto nel registro degli indagati come unico sospettato. All’epoca dei fatti era un 19enne, amico di Marco Poggi e frequentatore dell’ambiente familiare di Chiara. Oggi deve confrontarsi con un quadro probatorio che la Procura ritiene sufficientemente strutturato per valutare una richiesta di rinvio a giudizio.

La scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere rientra in una strategia difensiva consolidata nei casi ad alta esposizione mediatica: evita dichiarazioni potenzialmente fraintendibili e consente alla difesa di lavorare sugli atti senza esporsi a rischi processuali immediati.

Le testimonianze delle gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine della vittima, puntano ad approfondire dinamiche relazionali, eventuali contrasti o elementi di contesto utili a comprendere chi frequentasse con continuità l’abitazione di Garlasco. L’audizione di Marco Poggi è altrettanto centrale: come familiare diretto è in grado di dettagliare orari, abitudini e movimenti di Chiara nei giorni precedenti al delitto.

Al termine di questi passaggi, la Procura dovrà decidere se archiviare, chiedere il rinvio a giudizio o, in alternativa, svolgere ulteriori approfondimenti tecnici e testimoniali, in equilibrio tra la necessità di accertare la verità e il rispetto del principio di non colpevolezza sino a sentenza definitiva.

Le possibili ricadute future sul caso e sul dibattito pubblico

La nuova indagine sul delitto di Garlasco è destinata ad avere effetti che vanno oltre il solo perimetro processuale. Un eventuale rinvio a giudizio di Andrea Sempio riaccenderebbe l’attenzione mediatica su un caso già segnato dalla condanna di Alberto Stasi, alimentando il dibattito su errori investigativi, tenuta delle prove scientifiche e limiti del giudicato penale.

In prospettiva, il procedimento potrà incidere sul confronto pubblico su come vengano gestite le riaperture di casi storici, sul ruolo delle nuove tecnologie investigative e sulla tutela delle parti coinvolte – famiglia della vittima e indagato – dopo decenni di esposizione. Ulteriori sviluppi dipenderanno dalle mosse della Procura di Pavia nelle prossime settimane e dall’eventuale valutazione di un giudice dell’udienza preliminare.

FAQ

Chi è oggi l’unico indagato nel nuovo filone sul delitto di Garlasco?

Attualmente l’unico indagato è Andrea Sempio, all’epoca 19enne e amico del fratello di Chiara Poggi.

Perché Andrea Sempio ha scelto di non rispondere ai magistrati?

La decisione di Sempio è motivata da una strategia difensiva: esercita un diritto previsto dalla legge per evitare dichiarazioni potenzialmente pregiudizievoli.

Che ruolo hanno le gemelle Stefania e Paola Cappa nelle indagini?

Le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi, sono sentite come testimoni per ricostruire contesti familiari e relazionali.

La condanna definitiva di Alberto Stasi può essere messa in discussione?

La condanna di Alberto Stasi è definitiva e, allo stato, non viene direttamente rimessa in discussione da questo nuovo procedimento.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul delitto di Garlasco?

L’articolo è stato elaborato partendo da contenuti di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati editorialmente.