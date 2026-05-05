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Garlasco, emergono chat online sui seduttori con riferimenti a Giorgia Meloni che alimentano il dibattito pubblico

Garlasco, emergono chat online sui seduttori con riferimenti a Giorgia Meloni che alimentano il dibattito pubblico

Il vecchio forum di Andrea Sempio riemerge nel caso Garlasco

Chi: Andrea Sempio, amico d’infanzia di Marco Poggi e oggi coinvolto nella nuova inchiesta su Chiara Poggi.
Cosa: riemergono i suoi vecchi messaggi sul forum di seduzione “ItalianSeduction”, tra cui un commento su Giorgia Meloni.
Dove: forum online frequentato dall’utente “Andreas”, alias attribuito a Sempio, e indagini condotte dalla procura di Pavia.

Quando: i post sono datati tra il 2009 e il 1° settembre 2016; l’inchiesta su Sempio parte tra fine 2016 e inizio 2017.

Perché: i contenuti digitali storici di Sempio vengono riesaminati dagli inquirenti per ricostruirne personalità, relazioni e attendibilità nella nuova indagine su Garlasco.

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In sintesi:

  • Riemerge il profilo “Andreas” di Andrea Sempio sul forum “ItalianSeduction”.
  • Nel 2016 Sempio cita ironicamente Giorgia Meloni in un thread sul “Complesso della Littizzetto”.
  • Gli oltre 3.000 post pubblicati tra 2009 e 2016 entrano nel perimetro investigativo.
  • L’attività online è ora usata per affinare la lettura personologica nell’inchiesta su Chiara Poggi.

I messaggi su ItalianSeduction e il legame con l’inchiesta

Sul forum di seduzione “ItalianSeduction” un utente firma “Il ConteMascetti” lancia nel marzo 2016 una discussione sul cosiddetto “Complesso della Littizzetto”, invitando gli iscritti a indicare caratteristiche non banali che li attraggono nelle donne, escludendo *«tette, culi e faccine d’angelo»*.

Il primo a intervenire è “Andreas”, nickname attribuito a Andrea Sempio, che risponde telegraficamente: *«la Meloni»*. Il riferimento all’attuale presidente del Consiglio Giorgia Meloni, allora candidata sindaca di Roma, ottiene due like e altri commenti ironici, come *«ARGHH!!! però è vero quella faccia un po’ così ce l’ha…»*. Alla richiesta di spiegazioni – *«A sto punto son curioso: perché?»* – Andreas non replica.

Quella partecipazione è collocata nella parte finale della lunga attività dell’utente: circa 3.000 messaggi pubblicati dal 2009 al 1° settembre 2016. Pochi mesi dopo, tra dicembre 2016 e i primi mesi del 2017, la procura di Pavia, guidata da Giorgio Reposo con l’aggiunto Mario Venditti, iscrive per la prima volta Sempio nel registro degli indagati per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco.

La rilettura digitale del passato e i possibili sviluppi

La riemersione dei vecchi post di Andrea Sempio s’inserisce in una più ampia strategia investigativa che valorizza tracce digitali e comportamentali di lungo periodo. Forum tematici, social e archivi online vengono analizzati per ricostruire linguaggi, frequentazioni e pattern relazionali, utili a valutare richieste di perizia personologica e ricostruzioni alternative dei fatti di Garlasco.

I messaggi su “ItalianSeduction”, inclusa la citazione di Giorgia Meloni, non rappresentano di per sé una prova, ma contribuiscono ad arricchire il quadro di contesto su Sempio, oggi di nuovo al centro del dibattito giudiziario e mediatico sul delitto Poggi. I prossimi passi dell’inchiesta chiariranno se e come questa documentazione digitale potrà incidere su eventuali nuove decisioni processuali.

FAQ

Chi è Andrea Sempio nel contesto del caso Garlasco?

Andrea Sempio è l’amico d’infanzia di Marco Poggi, coinvolto nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco.

Cosa rappresenta il nickname Andreas sul forum ItalianSeduction?

Il nickname “Andreas” è attribuito ad Andrea Sempio ed è stato usato per oltre 3.000 messaggi tra 2009 e 2016.

Perché i messaggi del 2016 sul forum sono considerati rilevanti?

I messaggi del 2016 sono rilevanti perché precedono di pochi mesi l’iscrizione di Sempio tra gli indagati dalla procura di Pavia.

Il commento su Giorgia Meloni ha valore probatorio?

Il commento su Giorgia Meloni ha soprattutto valore di contesto personologico; da solo non costituisce prova di responsabilità penale.

Quali sono le fonti originali utilizzate per questo articolo?

Le informazioni provengono da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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