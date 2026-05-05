Home / NEWS / Garlasco, interrogatorio alle sorelle Cappa rilancia pista passionale e ipotesi ragazzo respinto prima di Sempio

Nuove audizioni sul delitto di Garlasco: cosa hanno detto le sorelle Cappa

Chi: le cugine di Chiara Poggi, Stefania e Paola Cappa, sentite come persone informate sui fatti dai Carabinieri di Milano.

Cosa: hanno reso sommarie informazioni testimoniali nell’ambito del nuovo filone d’indagine che indica in Andrea Sempio il nuovo indagato per l’omicidio di Garlasco.

Dove: in caserma a Milano, su delega della Procura della Repubblica di Pavia.

Quando: audizioni concluse oggi, martedì 5 maggio 2026, in vista di nuovi interrogatori fissati per domani a Pavia.

Perché: per approfondire, anche sul piano “passionale”, dinamiche relazionali e possibili corteggiamenti non graditi a Chiara nel contesto antecedente al delitto del 13 agosto 2007 a Garlasco.

In sintesi:

Sorelle Cappa sentite a Milano come persone informate sui fatti sul delitto di Garlasco.

sentite a Milano come persone informate sui fatti sul delitto di Garlasco. Nuovo filone d’indagine: unico indagato è Andrea Sempio , non più solo Alberto Stasi .

, non più solo . Focus investigativo su possibile pista passionale e corteggiamento respinto verso Chiara Poggi .

. Domani interrogatori chiave a Pavia di Marco Poggi e dello stesso Sempio.

Il nuovo quadro investigativo sul caso Poggi e il ruolo delle cugine

Stefania Cappa ha concluso una deposizione di circa due ore e mezza, più lunga di quella della sorella Paola, lasciando la caserma milanese dopo aver fornito elementi ritenuti sensibili dagli inquirenti.

Nell’informativa si ricorda come il suo nome fosse già circolato in passato nelle cronache sul caso, senza mai sfociare in iscrizioni nel registro degli indagati o conferme giudiziarie.

Le due cugine di Chiara Poggi restano infatti, ribadiscono i legali, semplici testimoni.

Gli avvocati Antonio Marino, Gabriele Casartelli e Valeria Mettica sottolineano in una nota che le assistite «hanno reso sommarie informazioni testimoniali» e che, nelle brevi audizioni, «hanno rinnovato lo spirito collaborativo manifestato sin dall’inizio delle indagini nel rispetto dell’autorità inquirente».

L’attenzione investigativa si concentra su relazioni, frequentazioni e dinamiche affettive del gruppo di amici che ruotava attorno a Chiara all’epoca, quando Paola e Stefania, allora 23enni, ne condividevano ambiente e cerchia sociale.

Già nel 2007 Paola aveva evocato una possibile “pista passionale”, legata a presunte attenzioni indesiderate verso la cugina: una traccia che oggi sembra integrarsi con la ricostruzione accusatoria che indica in Andrea Sempio, amico del fratello Marco Poggi, il presunto autore materiale, mosso da rancore per un rifiuto.

Gli interrogatori decisivi a Pavia e gli scenari processuali

La giornata milanese apre una fase definita cruciale dagli addetti ai lavori: domani i magistrati di Pavia ascolteranno sia Marco Poggi sia lo stesso Andrea Sempio, oggi unico indagato nel nuovo fascicolo sul delitto di Garlasco.

Le dichiarazioni di entrambi, incrociate con quelle delle sorelle Cappa e con gli atti del vecchio procedimento che portò alla condanna definitiva a 16 anni di Alberto Stasi (oggi in semilibertà), serviranno a valutare la tenuta della nuova ipotesi accusatoria.

Se gli elementi raccolti verranno ritenuti sufficienti, la Procura potrebbe avanzare una richiesta di rinvio a giudizio per Sempio, riaprendo di fatto la dinamica processuale su uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi vent’anni e ponendo nuovi interrogativi sulla verità giudiziaria sinora consolidata.

FAQ

Chi è attualmente indagato nel nuovo filone sul delitto di Garlasco?

Attualmente è indagato soltanto Andrea Sempio, amico di Marco Poggi, nel nuovo filone d’inchiesta riaperto dalla Procura di Pavia.

Le sorelle Cappa sono indagate nel procedimento sull’omicidio Poggi?

No, le sorelle Stefania e Paola Cappa non sono indagate: hanno reso solo sommarie informazioni testimoniali ai Carabinieri.

Che ruolo ha la pista passionale nelle nuove indagini su Chiara Poggi?

La pista passionale viene considerata centrale: si ipotizza un corteggiamento respinto verso Chiara Poggi come possibile movente dell’aggressione.

La condanna di Alberto Stasi può essere rimessa in discussione?

La condanna di Alberto Stasi è definitiva. Nuove indagini su Andrea Sempio non annullano automaticamente il precedente giudicato.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica del caso?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.