Home / NEWS / Caso Garlasco audizione di Stefania Cappa conclusa, nuovo tassello nell’inchiesta sulla verità

Nuove testimonianze sull’omicidio di Garlasco riaccendono l’indagine della Procura

L’audizione di Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, si è conclusa oggi a Milano nella caserma Montebello, nell’ambito della nuova inchiesta della Procura di Pavia sull’omicidio di Garlasco. La donna è stata ascoltata come testimone, quindi con obbligo di rispondere alle domande degli inquirenti, nel procedimento che mira a riesaminare il delitto avvenuto il 13 agosto 2007.

La sua audizione segue quella della sorella, Paola Cappa, sentita in mattinata dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano.

L’attenzione degli inquirenti è ora rivolta anche alle dichiarazioni in calendario per domani: sarà ascoltato il fratello della vittima, Marco Poggi, mentre verrà sentito anche Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone investigativo. Le nuove acquisizioni potrebbero ridefinire il quadro probatorio e chiarire punti rimasti controversi nel lungo iter giudiziario sul caso Poggi.

In sintesi:

Ascoltata a Milano la cugina di Chiara Poggi, Stefania Cappa, come testimone.

In mattinata audizione riservata della sorella, Paola Cappa, al Nucleo investigativo di Milano.

Domani attesi in Procura il fratello Marco Poggi e l’indagato Andrea Sempio.

La nuova indagine di Pavia riesamina l’omicidio di Garlasco del 13 agosto 2007.

Le nuove audizioni nella cornice della riapertura del caso Garlasco

L’arrivo di Stefania Cappa alla caserma Montebello è avvenuto intorno alle 13.30, con modalità estremamente riservate, per sottrarsi all’attenzione dei numerosi cronisti appostati agli ingressi del complesso militare.

La sua deposizione, durata oltre un’ora, si inserisce nella strategia della Procura di Pavia di ricostruire in modo più capillare l’ambiente familiare e relazionale di Chiara Poggi.

In mattinata, con analoga discrezione, è stata ascoltata dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano la sorella, Paola Cappa. Gli inquirenti puntano a verificare coerenza, eventuali lacune e possibili elementi nuovi rispetto alle dichiarazioni rese negli anni immediatamente successivi al delitto di Garlasco.

Per domani è calendarizzata un’ulteriore giornata cruciale: verrà sentito come testimone il fratello della vittima, Marco Poggi, mentre la Procura ha convocato anche Andrea Sempio, attualmente unico indagato nella nuova indagine. Il confronto tra narrazioni familiari e versione dell’indagato potrebbe offrire riscontri oggettivi o contraddizioni utili a orientare l’azione giudiziaria.

Prospettive investigative e possibili sviluppi futuri sul delitto di Garlasco

La sequenza serrata di audizioni familiari e dell’unico indagato indica una fase operativa avanzata dell’inchiesta su Garlasco.

Gli inquirenti mirano a valutare se le testimonianze odierne e di domani possano supportare nuove perizie, verifiche incrociate o eventuali richieste di atti istruttori aggiuntivi.

Un esito significativo potrebbe condurre a un consolidamento dell’impianto accusatorio nei confronti di Andrea Sempio oppure, al contrario, a un’ulteriore ridefinizione dei soggetti coinvolti.

Per le famiglie Poggi e Cappa, la nuova indagine rappresenta al tempo stesso un’opportunità di chiarimento e una riapertura dolorosa di una vicenda che da anni segna la comunità di Garlasco e continua ad attirare l’attenzione mediatica nazionale.

FAQ

Chi è stata ascoltata oggi nella nuova indagine sull’omicidio di Garlasco?

Oggi è stata ascoltata come testimone Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, presso la caserma Montebello di Milano, con obbligo di rispondere.

Qual è il ruolo di Andrea Sempio nella nuova inchiesta di Pavia?

Attualmente Andrea Sempio risulta formalmente indagato nel nuovo procedimento sull’omicidio di Garlasco, ed è stato convocato dalla Procura di Pavia.

Perché vengono riascoltati i familiari di Chiara Poggi dopo tanti anni?

La Procura di Pavia intende riesaminare contesto familiare, ricordi e possibili elementi nuovi, verificando coerenza e completezza delle testimonianze rese in passato.

Dove si stanno svolgendo le audizioni legate al caso Garlasco?

Le audizioni si svolgono tra la caserma Montebello e il Nucleo investigativo dei carabinieri di Milano, sotto il coordinamento della Procura di Pavia.

Da quali fonti provengono le informazioni su questa fase dell’indagine?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di notizie diffuse da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.