Home / NEWS / Garlasco, nuova pista dalle cartelle del PC di Chiara Poggi riapre interrogativi sul caso Stasi

Mattino Cinque torna sul caso Garlasco e sulle nuove analisi informatiche

Nel corso della puntata di Mattino Cinque andata in onda mercoledì 22 aprile 2026, la conduttrice Federica Panicucci è tornata sul caso Garlasco, concentrandosi sulle possibili novità investigative.

Al centro dell’attenzione, il contenuto del PC di Chiara Poggi e gli accertamenti disposti dalla Procura dopo oltre un anno dalla riapertura dell’inchiesta su Andrea Sempio.

L’approfondimento, realizzato in collegamento da Garlasco con l’inviato Emanuele Canta, ha ricostruito le ipotesi sul movente e il peso delle nuove consulenze tecniche, in particolare quella informatica del professor Dal Checco e quella genetica del professore Carlo Previderé.

Le dichiarazioni del giornalista Gianluca Zanella e del perito informatico Daniele Occhetti hanno rilanciato l’attenzione su alcune cartelle specifiche del computer di Chiara, ritenute ora centrali dagli inquirenti e potenzialmente decisive entro la fine di maggio 2026.

In sintesi:

Nuova puntata di Mattino Cinque dedicata alle indagini sul delitto di Garlasco.

dedicata alle indagini sul delitto di Garlasco. Consulenza informatica sul PC di Chiara Poggi avrebbe orientato nuovi accertamenti mirati.

avrebbe orientato nuovi accertamenti mirati. Inquirenti attendono la nuova relazione genetica del professor Carlo Previderé .

. Pista legata alla pornografia sul PC di Alberto Stasi considerata sempre meno rilevante.

Nuove piste investigative sul PC di Chiara e sul movente dell’omicidio

L’inviato Emanuele Canta, in collegamento da casa Poggi a Garlasco, ha ripercorso le ultime indiscrezioni sul possibile movente dell’omicidio di Chiara Poggi.

Secondo quanto emerso dalla relazione del professor Dal Checco, consulente informatico nominato dalla Procura, l’analisi dei computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi avrebbe fatto emergere elementi tali da orientare nuovi, specifici accertamenti.

“La Procura nella tesi accusatoria avanzata nei confronti di Sempio avrebbe identificato un movente a prescindere, le rilevazioni avrebbero rafforzato le teorie”, ha ricordato Canta, sottolineando come l’inchiesta sia ancora in corso e potrebbe trovare una prima definizione non prima di fine maggio 2026.

Un tassello cruciale sarà la nuova consulenza genetica del professor Carlo Previderé, chiamata a integrarsi con le altre perizie già sul tavolo degli inquirenti. Parallelamente, proseguono le tradizionali indagini sulle frequentazioni di Andrea Sempio, con particolare attenzione al 2007, anno dell’omicidio.

Federica Panicucci ha poi coinvolto in studio il giornalista Gianluca Zanella, che ha richiamato una recente live con il perito informatico Daniele Occhetti, consulente del giudice Vitelli nel 2009.

Occhetti avrebbe fatto riferimento a una cartella specifica sul PC di Chiara Poggi: “Quando gli inquirenti avrebbero trovato alcune cartelle su quel computer non si sarebbero più preoccupati della pornografia presente sul PC di Alberto Stasi”.

Zanella ha spiegato che il perito non ha voluto dettagliare oltre, limitandosi a dire che la magistratura sta lavorando su questo fronte.

Da qui l’osservazione di Panicucci: “Si fa quindi forte l’ipotesi che la pista legata alla pornografia sia ormai superata”.

Emanuele Canta ha confermato: “Gli elementi che hanno incuriosito gli inquirenti sul computer di Chiara non sarebbero legati alla pornografia”.

Prospettive future dell’indagine e possibili sviluppi mediatici

Le anticipazioni emerse a Mattino Cinque delineano uno scenario in cui il cuore dell’indagine si sposta dal PC di Alberto Stasi a quello di Chiara Poggi, con cartelle e contenuti finora rimasti in ombra.

Se la consulenza genetica del professor Carlo Previderé e le analisi informatiche del professor Dal Checco confermassero un nuovo quadro indiziario, la posizione di Andrea Sempio potrebbe diventare ancora più centrale.

La scelta della trasmissione di Mediaset di seguire passo passo gli sviluppi, anche con riferimenti a future “Discovery” e materiali non ancora resi pubblici, lascia prevedere un crescente interesse mediatico e giudiziario, con possibili ripercussioni sulla narrazione del caso Garlasco nei prossimi mesi.

FAQ

Quale novità emerge da Mattino Cinque sul caso Garlasco?

La novità principale riguarda il PC di Chiara Poggi: alcune cartelle specifiche avrebbero orientato nuovi e mirati accertamenti investigativi.

Chi sta analizzando i computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi?

La consulenza informatica è affidata al professor Dal Checco, nominato dalla Procura per esaminare i PC di Chiara e Alberto Stasi.

Perché la pista della pornografia è ritenuta meno rilevante?

È ritenuta meno rilevante perché, secondo il perito Daniele Occhetti, nuove cartelle sul PC di Chiara avrebbero spostato l’attenzione investigativa.

Che ruolo ha il genetista Carlo Previderé nelle nuove indagini?

Il professor Carlo Previderé deve consegnare una nuova consulenza genetica, destinata a integrare e rafforzare il quadro probatorio complessivo.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

Questa ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.