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Italia di nuovo sotto piogge e freddo: quanto durerà il ritorno dell’inverno e cosa cambia a Pasqua

Italia di nuovo sotto piogge e freddo: quanto durerà il ritorno dell’inverno e cosa cambia a Pasqua

Fine marzo 2026: Italia verso un nuovo colpo di coda invernale

Una nuova irruzione fredda è attesa sull’Italia tra giovedì 26 e venerdì 27 marzo 2026, con un peggioramento deciso delle condizioni meteo.
L’ingresso di aria artica sul Mediterraneo centrale riporterà piogge, rovesci, venti forti e neve a quote insolitamente basse per la stagione.
Gli effetti più marcati riguarderanno soprattutto il Centro-Sud e il versante adriatico, in particolare tra Appennino centrale e medio Adriatico.

Il cambio di scenario inizierà tra la sera di mercoledì 25 e la giornata di giovedì 26 marzo, quando le temperature scenderanno anche di molti gradi rispetto ai giorni precedenti.
La fase più intensa è prevista tra giovedì e venerdì, con condizioni localmente quasi invernali nonostante il calendario primaverile.
Secondo le proiezioni dell’Aeronautica Militare, l’anomalia fredda potrebbe accompagnarci fino alle soglie di Pasqua 2026.

In sintesi:

  • Tra 26 e 27 marzo aria artica riporta freddo, piogge e instabilità su gran parte d’Italia.
  • Fenomeni più intensi su Centro-Sud e medio versante adriatico, con venti forti e mare mosso.
  • Neve attesa sull’Appennino e medio Adriatico anche tra 600 e 1000 metri.
  • Tendenza pasquale: clima sotto media e piogge più probabili al Sud e sulle isole maggiori.

Dove e quando sono attesi freddo intenso, piogge e neve

Il peggioramento prenderà corpo tra la sera di mercoledì 25 e giovedì 26 marzo, quando una perturbazione alimentata da aria artica scivolerà sul Mediterraneo centrale.
Il fronte freddo investirà inizialmente il Nord-Est e le regioni adriatiche, per poi coinvolgere gran parte del Centro-Sud entro venerdì 27.
Si attendono rovesci e temporali sparsi, localmente intensi, con particolare coinvolgimento di Emilia-Romagna orientale, medio Adriatico, Puglia, Calabria e Sicilia.

Il vento sarà un elemento chiave della fase perturbata: raffiche sostenute, anche burrascose sui crinali appenninici, lungo l’Adriatico e sui bacini meridionali, potranno causare mareggiate e locali criticità alla viabilità.
La neve tornerà protagonista lungo l’Appennino e su parte del medio versante adriatico, con fiocchi attesi in genere tra 600 e 1000 metri, ma localmente anche più in basso nei momenti di precipitazione intensa.
La tendenza mensile dell’Aeronautica Militare per il periodo 23-29 marzo conferma temperature sotto la media su gran parte del Centro-Sud, isole maggiori e parte del Nord, con precipitazioni più frequenti su regioni meridionali, isole e Emilia-Romagna orientale.

Prospettive verso Pasqua 2026 e possibili scenari futuri

Il weekend della Domenica delle Palme rischia di assumere caratteristiche più tardo-invernali che primaverili, con possibili gelate nelle aree interne più esposte del Centro-Sud.
Per la settimana 30 marzo–5 aprile, che culmina con la Pasqua di domenica 5 aprile 2026, l’Aeronautica Militare individua una persistente configurazione ciclonica sul Mediterraneo centrale.

Le temperature sono attese ancora generalmente inferiori alla media, con piogge più probabili al Sud, sulle regioni del medio Adriatico e sulle isole maggiori, mentre il Nord sembrerebbe meno esposto a fasi perturbate organizzate.
Trattandosi di scenari a scala mensile, le indicazioni restano probabilistiche: non è ancora possibile definire il tempo atteso sulle singole località per il weekend pasquale, ma lo scenario di una Pasqua fresca e instabile appare oggi lo scenario prevalente.

FAQ

Quando arriverà il nuovo peggioramento di fine marzo 2026?

Il peggioramento inizierà tra la sera di mercoledì 25 e giovedì 26 marzo 2026, con fase più intensa tra giovedì e venerdì.

Dove sono previste le nevicate più significative in Italia?

Le nevicate più significative sono attese lungo l’Appennino centrale e sul medio versante adriatico, generalmente tra 600 e 1000 metri.

Quali aree saranno più esposte a piogge e temporali?

Saranno più esposte Centro-Sud, medio Adriatico, Emilia-Romagna orientale, Puglia, Calabria e isole maggiori, con temporali localmente intensi.

Che tempo è più probabile a Pasqua 2026 in Italia?

È probabile un contesto ancora instabile e più fresco della media, con maggior rischio di piogge al Sud e sulle isole maggiori.

Da quali fonti sono state elaborate queste informazioni meteo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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