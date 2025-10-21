G-SHOCK presenta il suo orologio più piccolo di sempre: nasce l’anello DWN-5600

G-SHOCK ridefinisce ancora una volta i confini dell’orologeria contemporanea con il lancio del nuovo DWN-5600, il modello più piccolo mai realizzato dal marchio giapponese. Si tratta di una riproduzione miniaturizzata dell’iconico DW-5600, ma con una differenza rivoluzionaria: il nuovo segnatempo può essere indossato come un anello, mantenendo intatte tutte le caratteristiche di resistenza e tecnologia che hanno reso celebre la famiglia G-SHOCK nel mondo.

Il DWN-5600 incarna appieno la filosofia di Casio, riassunta nel motto: «Grazie al potere di rendere la meraviglia accessibile, portare nuovi livelli di gioia nella vita delle persone.» È una dichiarazione di intenti che trova concretezza in un progetto di miniaturizzazione estrema e innovazione tecnologica, capace di stupire non solo gli appassionati di orologi ma anche i collezionisti e i cultori del design industriale.

Dal polso al dito: l’evoluzione del concetto G-SHOCK

La nascita del DWN-5600 rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di sperimentazione creativa intrapreso da Casio negli ultimi anni. Dopo il successo del CRW-001, lanciato nel dicembre 2024 come primo orologio-anello della storia del brand, G-SHOCK ha deciso di alzare ulteriormente l’asticella, realizzando un modello che coniuga stile, funzionalità e collezionabilità in un formato inedito.

Il precedente CRW-001 aveva già riscosso un enorme interesse da parte del pubblico, al punto che la domanda superò le aspettative iniziali dell’azienda. L’idea di condensare la robustezza leggendaria dei G-SHOCK in una forma così compatta aveva suscitato stupore e curiosità in tutto il mondo, aprendo la strada a un nuovo segmento di accessori tech-fashion.

Con il DWN-5600, Casio ha perfezionato ulteriormente il processo, puntando a riprodurre fedelmente le linee e le proporzioni del leggendario DW-5600 — simbolo di resistenza e precisione dagli anni ’80 a oggi — ma riducendole in un formato di appena 23,4 × 20 × 7,5 millimetri.

Tecnologia e design in miniatura

La sfida tecnica più grande affrontata dal team G-SHOCK è stata quella di miniaturizzare ogni componente, dalla batteria ai circuiti, senza sacrificare la funzionalità. Grazie a una tecnologia di montaggio ad alta densità, gli ingegneri Casio sono riusciti a posizionare ogni parte con micrometrica precisione, ottenendo una struttura antiurto perfettamente funzionante e un’impermeabilità fino a 200 metri.

Anche sul piano estetico, il DWN-5600 si distingue per la cura maniacale dei dettagli. Le forme della lunetta e del cinturino — o meglio, dell’anello — sono state riprodotte mediante stampaggio a iniezione con una fedeltà sorprendente. I pulsanti, la fibbia e il fondello sono realizzati in acciaio inossidabile, lo stesso materiale utilizzato nei modelli da polso G-SHOCK, a conferma dell’impegno del marchio nel mantenere standard di qualità assoluti.

Il display LCD digitale a 6 cifre, identico a quello dei modelli 5600 tradizionali, garantisce la leggibilità perfetta che contraddistingue da sempre la linea. Nonostante le dimensioni ridotte, il DWN-5600 offre una gamma completa di funzioni:

visualizzazione oraria al secondo,

calendario,

retroilluminazione LED,

cronometro,

doppio fuso orario.

Una dotazione completa, in linea con la filosofia G-SHOCK che da oltre quarant’anni coniuga tecnologia e affidabilità estrema.

Tre colori, un’icona in miniatura

Il nuovo G-SHOCK DWN-5600 sarà disponibile a partire da novembre 2025 presso il G-SHOCK Store Milano di Corso Como 9 e online sul sito ufficiale gshock.casio.com/it. L’orologio viene venduto in un packaging da collezione esclusivo, pensato per esaltare il valore estetico e simbolico del prodotto, e sarà disponibile in tre varianti cromatiche:

DWN-5600-1 in nero profondo,

in nero profondo, DWN-5600-4 in rosso vibrante,

in rosso vibrante, DWN-5600-9 in giallo acceso.

Ogni modello rappresenta un equilibrio perfetto tra design urbano e spirito sportivo, in linea con la tradizione G-SHOCK che da sempre si rivolge a chi ama superare i limiti, anche nello stile.

Il DWN-5600 non è soltanto un orologio in miniatura: è un manifesto di ingegneria e creatività, un oggetto che celebra la capacità del marchio di reinventarsi continuamente senza tradire la propria identità. Con questo anello, Casio apre una nuova dimensione nel rapporto tra accessorio e tecnologia, rendendo l’atto di leggere l’ora un gesto sorprendente e personale.

FAQ

1. Il nuovo G-SHOCK DWN-5600 è un orologio funzionante o solo un accessorio decorativo?

Il DWN-5600 è un orologio digitale perfettamente funzionante, dotato di display LCD, cronometro, calendario, doppio fuso orario e retroilluminazione LED.

2. È resistente come i modelli G-SHOCK da polso?

Sì. Nonostante le dimensioni ridotte, mantiene la struttura antiurto e l’impermeabilità fino a 200 metri, caratteristiche tipiche della linea G-SHOCK.

3. Dove sarà possibile acquistarlo?

Il modello sarà disponibile da novembre 2025 presso il G-SHOCK Store Milano, Corso Como 9, e sul sito ufficiale gshock.casio.com/it.

4. In quali colori sarà disponibile?

Il DWN-5600 verrà proposto in tre versioni: nero (DWN-5600-1), rosso (DWN-5600-4) e giallo (DWN-5600-9), tutte fornite in packaging da collezione.