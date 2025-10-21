G-SHOCK presenta il suo orologio più piccolo di sempre: nasce l’anello DWN-5600

G-SHOCK ridefinisce ancora una volta i confini dell’orologeria contemporanea con il lancio del nuovo DWN-5600, il modello più piccolo mai realizzato dal marchio giapponese. Si tratta di una riproduzione miniaturizzata dell’iconico DW-5600, ma con una differenza rivoluzionaria: il nuovo segnatempo può essere indossato come un anello, mantenendo intatte tutte le caratteristiche di resistenza e tecnologia che hanno reso celebre la famiglia G-SHOCK nel mondo.

Il DWN-5600 incarna appieno la filosofia di Casio, riassunta nel motto: «Grazie al potere di rendere la meraviglia accessibile, portare nuovi livelli di gioia nella vita delle persone.» È una dichiarazione di intenti che trova concretezza in un progetto di miniaturizzazione estrema e innovazione tecnologica, capace di stupire non solo gli appassionati di orologi ma anche i collezionisti e i cultori del design industriale.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

Dal polso al dito: l’evoluzione del concetto G-SHOCK

La nascita del DWN-5600 rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di sperimentazione creativa intrapreso da Casio negli ultimi anni. Dopo il successo del CRW-001, lanciato nel dicembre 2024 come primo orologio-anello della storia del brand, G-SHOCK ha deciso di alzare ulteriormente l’asticella, realizzando un modello che coniuga stile, funzionalità e collezionabilità in un formato inedito.

Il precedente CRW-001 aveva già riscosso un enorme interesse da parte del pubblico, al punto che la domanda superò le aspettative iniziali dell’azienda. L’idea di condensare la robustezza leggendaria dei G-SHOCK in una forma così compatta aveva suscitato stupore e curiosità in tutto il mondo, aprendo la strada a un nuovo segmento di accessori tech-fashion.

Con il DWN-5600, Casio ha perfezionato ulteriormente il processo, puntando a riprodurre fedelmente le linee e le proporzioni del leggendario DW-5600 — simbolo di resistenza e precisione dagli anni ’80 a oggi — ma riducendole in un formato di appena 23,4 × 20 × 7,5 millimetri.

Tecnologia e design in miniatura

La sfida tecnica più grande affrontata dal team G-SHOCK è stata quella di miniaturizzare ogni componente, dalla batteria ai circuiti, senza sacrificare la funzionalità. Grazie a una tecnologia di montaggio ad alta densità, gli ingegneri Casio sono riusciti a posizionare ogni parte con micrometrica precisione, ottenendo una struttura antiurto perfettamente funzionante e un’impermeabilità fino a 200 metri.

Anche sul piano estetico, il DWN-5600 si distingue per la cura maniacale dei dettagli. Le forme della lunetta e del cinturino — o meglio, dell’anello — sono state riprodotte mediante stampaggio a iniezione con una fedeltà sorprendente. I pulsanti, la fibbia e il fondello sono realizzati in acciaio inossidabile, lo stesso materiale utilizzato nei modelli da polso G-SHOCK, a conferma dell’impegno del marchio nel mantenere standard di qualità assoluti.

Il display LCD digitale a 6 cifre, identico a quello dei modelli 5600 tradizionali, garantisce la leggibilità perfetta che contraddistingue da sempre la linea. Nonostante le dimensioni ridotte, il DWN-5600 offre una gamma completa di funzioni:

  • visualizzazione oraria al secondo,
  • calendario,
  • retroilluminazione LED,
  • cronometro,
  • doppio fuso orario.

Una dotazione completa, in linea con la filosofia G-SHOCK che da oltre quarant’anni coniuga tecnologia e affidabilità estrema.

Tre colori, un’icona in miniatura

Il nuovo G-SHOCK DWN-5600 sarà disponibile a partire da novembre 2025 presso il G-SHOCK Store Milano di Corso Como 9 e online sul sito ufficiale gshock.casio.com/it. L’orologio viene venduto in un packaging da collezione esclusivo, pensato per esaltare il valore estetico e simbolico del prodotto, e sarà disponibile in tre varianti cromatiche:

  • DWN-5600-1 in nero profondo,
  • DWN-5600-4 in rosso vibrante,
  • DWN-5600-9 in giallo acceso.

Ogni modello rappresenta un equilibrio perfetto tra design urbano e spirito sportivo, in linea con la tradizione G-SHOCK che da sempre si rivolge a chi ama superare i limiti, anche nello stile.

Il DWN-5600 non è soltanto un orologio in miniatura: è un manifesto di ingegneria e creatività, un oggetto che celebra la capacità del marchio di reinventarsi continuamente senza tradire la propria identità. Con questo anello, Casio apre una nuova dimensione nel rapporto tra accessorio e tecnologia, rendendo l’atto di leggere l’ora un gesto sorprendente e personale.

FAQ

1. Il nuovo G-SHOCK DWN-5600 è un orologio funzionante o solo un accessorio decorativo?

Il DWN-5600 è un orologio digitale perfettamente funzionante, dotato di display LCD, cronometro, calendario, doppio fuso orario e retroilluminazione LED.

2. È resistente come i modelli G-SHOCK da polso?

Sì. Nonostante le dimensioni ridotte, mantiene la struttura antiurto e l’impermeabilità fino a 200 metri, caratteristiche tipiche della linea G-SHOCK.

3. Dove sarà possibile acquistarlo?

Il modello sarà disponibile da novembre 2025 presso il G-SHOCK Store Milano, Corso Como 9, e sul sito ufficiale gshock.casio.com/it.

4. In quali colori sarà disponibile?

Il DWN-5600 verrà proposto in tre versioni: nero (DWN-5600-1), rosso (DWN-5600-4) e giallo (DWN-5600-9), tutte fornite in packaging da collezione.

Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 