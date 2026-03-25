Grande Fratello Vip in crisi ascolti superato dal talk DiMartedì

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Ascolti tv 24 marzo: perché il Grande Fratello Vip resta in affanno

Il prime time di martedì 24 marzo ha certificato la nuova geografia degli ascolti televisivi italiani. Rai1, con la fiction “Le Libere Donne”, ha superato il Grande Fratello Vip di Canale 5, condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

La terza puntata del reality, in onda da Roma, nonostante la prima eliminazione (fuori Dario Cassini), ha confermato un trend di difficoltà.

Nel frattempo il talk di approfondimento politico “DiMartedì”, condotto da Giovanni Floris su La7, ha insidiato il reality in sovrapposizione, rafforzando l’idea di un pubblico in cerca di informazione e narrazioni diverse. Il quadro, a poche settimane dal debutto del nuovo corso del Grande Fratello dopo il “caso Signorini”, pone interrogativi strategici per Mediaset e per l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi.

In sintesi:

Rai1 con “Le Libere Donne” vince il prime time del 24 marzo.

con “Le Libere Donne” vince il prime time del 24 marzo. Grande Fratello Vip terza puntata in calo, sotto le attese Mediaset.

terza puntata in calo, sotto le attese Mediaset. DiMartedì di Giovanni Floris cresce e sfida il reality in sovrapposizione.

di cresce e sfida il reality in sovrapposizione. Pier Silvio Berlusconi chiede tempo ma dovrà valutare correzioni di rotta.

I numeri Auditel e il confronto tra fiction, reality e talk

I dati Auditel di martedì 24 marzo delineano con chiarezza i rapporti di forza. Rai1 con la fiction “Le Libere Donne”, che vede tra i protagonisti Lino Guanciale, ha conquistato 2.989.000 telespettatori, pari al 18,1% di share.

Il Grande Fratello Vip su Canale 5 si è fermato a 1.813.000 telespettatori con il 15,3% di share, nonostante il momento clou della prima eliminazione: il comico Dario Cassini ha dovuto lasciare la Casa.

In sovrapposizione, il talk di informazione “DiMartedì” su La7, guidato da Giovanni Floris, ha registrato 2.196.000 telespettatori con uno share del 14,6%, confermando un seguito solido e in crescita nell’area dell’approfondimento politico-economico.

L’elemento più rilevante, in ottica editoriale, è la difficoltà del brand Grande Fratello a ritrovare centralità nel prime time, nonostante il cambio di conduzione dopo il “caso Signorini”, il ritorno di Ilary Blasi e l’innesto di Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinionista, accanto a Cesara Buonamici.

La strategia Mediaset e gli scenari futuri per il reality

La performance del Grande Fratello Vip apre un fronte strategico per Mediaset. Pochi giorni fa Pier Silvio Berlusconi, in un incontro con la stampa, ha invitato alla prudenza: secondo l’ad è “troppo presto per dare un verdetto” sul nuovo corso del reality.

“Con Endemol Shine Italy abbiamo deciso di farlo perché pensiamo che il Grande Fratello sia uno di quei prodotti centrali nella storia della tv moderna che debba continuare ad andare avanti”, ha ricordato, ribadendo la centralità del format.

I risultati di martedì 24 marzo, tuttavia, potrebbero imporre aggiustamenti rapidi: ritaratura del cast, revisione dei meccanismi di gioco, maggiore integrazione con i social e con le piattaforme digitali per riavvicinare il pubblico under 45.

Se le prossime puntate non segneranno un’inversione di tendenza, per il gruppo sarà necessario decidere se ridisegnare profondamente il modello di reality tradizionale o spostare risorse verso prodotti di fiction e informazione che stanno intercettando meglio le nuove abitudini di consumo televisivo.

FAQ

Quanti telespettatori ha avuto Le Libere Donne su Rai1 il 24 marzo?

La fiction Le Libere Donne su Rai1 ha registrato 2.989.000 telespettatori, raggiungendo uno share pari al 18,1% nella serata del 24 marzo.

Quali ascolti ha fatto la terza puntata del Grande Fratello Vip?

La terza puntata del Grande Fratello Vip su Canale 5 ha ottenuto 1.813.000 telespettatori, con uno share medio del 15,3% nel prime time.

Che risultati ha ottenuto DiMartedì di Giovanni Floris su La7?

Il talk DiMartedì di Giovanni Floris su La7 ha raggiunto 2.196.000 telespettatori, con uno share del 14,6% nella fascia di sovrapposizione.

Perché il Grande Fratello Vip fatica negli ascolti in questa edizione?

Il calo del Grande Fratello Vip dipende da saturazione del format, concorrenza di fiction forti, crescita dei talk d’informazione e frammentazione del pubblico verso piattaforme digitali.

Quali sono le fonti utilizzate per i dati sugli ascolti televisivi?

I contenuti derivano da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.