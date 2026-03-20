Home / SPETTACOLI & CINEMA / Grande Fratello Vip televoto affollato sondaggi anticipano il concorrente favorito

Grande Fratello Vip 8, otto concorrenti al televoto e sondaggi decisivi

Chi rischia e chi vola alto nel primo televoto del nuovo Grande Fratello Vip 8? Otto concorrenti sono finiti al voto del pubblico nella puntata d’esordio del reality di Canale 5, registrata e trasmessa da Roma e in corso questa settimana.

Il televoto, aperto tramite SMS e app ufficiale, non prevede eliminazioni ma l’assegnazione dell’immunità per la seconda puntata di venerdì 20 marzo 2026. A orientare pronostici e strategie sono i sondaggi online, che fotografano in anticipo le preferenze del pubblico e delineano già una graduatoria molto netta, con Antonella Elia in forte vantaggio e il resto del cast costretto a inseguire.

In sintesi:

Otto vip al televoto per il titolo di preferito, non per l’eliminazione.

I sondaggi premiano nettamente Antonella Elia, seguita da Alessandra Mussolini.

Le percentuali online anticipano i possibili equilibri nelle prossime nomination.

La seconda puntata parte con ascolti sotto le attese e concorrenza forte.

Al televoto sono finiti in otto con dinamiche distinte. Adriana Volpe, Ibiza Altea, Renato Biancardi e Raul Dumitras, entrati durante l’Open House, avrebbero dovuto scegliere chi mandare al voto, ma votandosi a vicenda sono finiti tutti in nomination.

Lucia Ilardo è stata indicata dai coinquilini Barbara Prezia, Dario Cassini e Nicolò Brigante. Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Paola Caruso sono state scelte dal resto della casa, confermando il loro ruolo centrale nelle dinamiche narrative del format.

Un sondaggio pubblicato sul forum non ufficiale del Grande Fratello assegna circa il 34% delle preferenze ad Antonella Elia, il 24% a Alessandra Mussolini e il 17% ad Adriana Volpe. Molto più staccati gli altri: Raul Dumitras intorno al 6,8%, Renato Biancardi al 5,5%, Paola Caruso al 4,6%, mentre Ibiza Altea e Lucia Ilardo si fermano a circa il 3%. Il cast resta a quota 16 concorrenti: nonostante una crisi, GionnyScandal ha scelto di non ritirarsi.

Ascolti tiepidi e timori per la sfida con The Voice

Il lancio del nuovo Grande Fratello Vip è condizionato anche dal dato d’ascolto: la prima puntata si è fermata a una media del 18% di share, sotto le aspettative interne di Mediaset e degli addetti ai lavori.

Il regista del format, Alessio Pollacci, su X ha parlato di risultato *“oggettivamente poco gratificante”* e, guardando alla seconda puntata del 20 marzo, ha anticipato un possibile ulteriore calo, complice la concorrenza diretta di The Voice. Pollacci ha però difeso il potenziale del brand: *“Il Grande Fratello muove una moltitudine di dati molto più ampia del rilevamento Auditel, che ad oggi è uno strumento un po’ vetusto”*, sottolineando come il perimetro di misurazione tradizionale non intercetti pienamente consumo digitale, social e streaming.

Il regista ha poi invitato il pubblico a concentrarsi sul contenuto: *“Dal mio lato dico a chi ci guarda di giudicare ciò che vede, non in quanti ci hanno visto. La nostra intenzione è cercare di riportare più pubblico possibile a ridere ed emozionarsi con noi”*. La sfida sarà trasformare il forte coinvolgimento social in ascolti lineari significativi nel prime time di Canale 5.

Come il primo televoto può cambiare strategie e cast

L’assegnazione dell’immunità nella seconda puntata, sulla base del televoto in corso, rischia di ridisegnare rapidamente le alleanze interne alla casa. Un vantaggio netto di Antonella Elia nei sondaggi potrebbe consolidarne la centralità narrativa, spingendo gli altri concorrenti a proteggerla o, al contrario, a isolarla tatticamente nelle settimane successive.

La debolezza numerica di profili come Ibiza Altea, Lucia Ilardo e in parte Paola Caruso evidenzia invece un deficit di riconoscibilità o di storytelling immediato per il pubblico generalista. In un contesto di ascolti sotto pressione e concorrenza aggressiva, la produzione sarà chiamata a valorizzare rapidamente le dinamiche più forti per evitare un ulteriore scivolamento di share e rilanciare l’appeal del brand, anche in vista delle prossime nomination a rischio eliminazione reale.

FAQ

Chi sono i concorrenti al televoto nel Grande Fratello Vip 8?

Sono al televoto Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Paola Caruso, Ibiza Altea, Renato Biancardi, Raul Dumitras e Lucia Ilardo.

Cosa decide questo televoto del Grande Fratello Vip 8?

Il televoto determina il concorrente “preferito” dal pubblico. Il più votato ottiene l’immunità nella successiva tornata di nomination ufficiali.

Chi risulta favorito dai sondaggi online sul televoto?

I sondaggi del forum non ufficiale indicano in testa Antonella Elia con circa il 34% delle preferenze complessive.

Gli ascolti della prima puntata del Grande Fratello Vip 8 sono positivi?

No, gli ascolti sono giudicati tiepidi: circa il 18% di share, al di sotto delle aspettative di rete e produzione.

Da quali fonti è stata ricostruita questa notizia sul Grande Fratello Vip?

La notizia deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.