Antonella Clerici svela la verità su De Filippi e Venier: retroscena inaspettati sulla rivalità televisiva

Sfida televisiva con De Filippi

Antonella Clerici a Tv Talk ha analizzato i dati di The Voice Kids e la sovrapposizione con C’è Posta per Te, chiarendo che lo scontro con Maria De Filippi non era un obiettivo né una sua scelta. La collocazione in palinsesto è stata decisa dalla Rai, che la conduttrice definisce “la mia azienda da 40 anni”. Ha accettato la sfida per responsabilità professionale, rivendicando il dovere dei volti di lungo corso di assumersi rischi.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Riconosce la superiorità competitiva del format di Mediaset e l’eccellenza narrativa di De Filippi, sottolineando come l’aggancio emotivo delle storie renda arduo uscirne. Obiettivo dichiarato: difendere il proprio prodotto, definendo The Voice “il miglior programma della Rai”. Sui numeri, invita a evitare “spezzatini” e letture parziali degli ascolti: conta restare competitivi e il suo show lo è.

In termini di risultati, la serata si è chiusa con il 28% di share per C’è Posta per Te contro il 19% di The Voice Kids su Rai 1. Clerici si dice soddisfatta della performance, ribadendo che vincere o avvicinarsi ai picchi della concorrenza non era realistico, ma che la tenuta editoriale del format resta solida.

Messaggi di stima e fair play

Antonella Clerici ha raccontato a Tv Talk di aver scambiato messaggi con Maria De Filippi prima della messa in onda dei rispettivi programmi, augurandosi reciprocamente buona fortuna. Ha ribadito che le sfide appartengono alle aziende e non ai singoli conduttori, prendendo le distanze da toni trionfalistici o antagonismi personalistici.

La conduttrice ha valorizzato la professionalità della collega e la qualità del suo racconto televisivo, indicando nella lealtà il principio guida. Nessun “ho asfaltato” o “ho battuto”: per Clerici il confronto si misura nella correttezza e nella difesa del proprio progetto editoriale.

Il messaggio è chiaro: rispetto reciproco, competizione regolata dai palinsesti e centralità del pubblico come vero arbitro. Un fair play che ribadisce il clima di stima tra due protagoniste della tv generalista, al di là delle percentuali di share.

Le vecchie liti con Venier oggi superate

Nel ricordare le frizioni del passato con Mara Venier ai tempi di Domenica In, Antonella Clerici minimizza: “tutto caduto in prescrizione”. Il contesto era quello del 2002, con due personalità forti al timone e l’inerzia del successo de La prova del cuoco da un lato e il ritorno di Venier dall’altro: terreno fertile per scontri di conduzione.

Oggi la prospettiva è diversa: i rapporti sono sereni e improntati al rispetto. Clerici rivendica indole mite e disponibilità al passo indietro, senza rinunciare al proprio carattere, e individua nella guida solitaria la formula più efficace per rendere al meglio, eccezion fatta per grandi eventi corali.

La scelta di preferire una conduzione one‑woman show è spiegata come esigenza di coerenza stilistica e comfort professionale, un’impostazione che riconosce valida anche per Mara Venier. La dialettica di allora viene letta come fisiologica tra prime time personality, non come frattura personale: oggi c’è equilibrio, collaborazione possibile e nessuna coda polemica.

FAQ