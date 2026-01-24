Home - SPETTACOLI & CINEMA - Sanremo stravolge i superospiti, trattative segrete per Tiziano Ferro, Pooh, Eros Ramazzotti e un nome clamoroso

Sanremo 2026, nuove voci sui superospiti: da Tiziano Ferro e i Pooh a Eros Ramazzotti

Nuovi superospiti in trattativa

La macchina del Festival di Sanremo 2026 entra nella fase decisiva con il dossier superospiti al centro delle manovre di Carlo Conti. Dopo l’annuncio dei big in gara, dei finalisti giovani e della co-conduzione affidata a Laura Pausini, l’attenzione si sposta sui ritorni eccellenti all’Ariston.

Secondo indiscrezioni riportate da Adnkronos, si lavora concretamente al rientro di Tiziano Ferro, già protagonista nel 2020 accanto ad Amadeus. L’artista, forte del nuovo album “Sono un grande”, sarebbe tra le priorità della direzione artistica per una celebrazione in grande stile della sua carriera.

Tra le ipotesi più insistenti figura anche Eros Ramazzotti, reduce dal progetto discografico “Una Storia Importante” e legato alla kermesse da un rapporto storico. Per lui si ragiona su un segmento celebrativo legato ai 40 anni di “Adesso Tu”, brano simbolo del suo trionfo sanremese.

In corsa pure i Pooh, che nel 2026 toccano il traguardo dei 60 anni di carriera. Dopo la reunion del 2023 e il tributo a Stefano D’Orazio, il gruppo potrebbe tornare sul palco per un medley generazionale, funzionale anche all’audience televisiva e alla viralità social.

Co-conduzioni e grandi assenti

Sul fronte della conduzione, il progetto di Carlo Conti punta a un impianto corale. Al fianco di Laura Pausini è previsto un ricambio continuo di volti provenienti da musica, sport, televisione e comicità, con l’obiettivo di rinnovare linguaggio e target del Festival di Sanremo.

L’idea è quella di affiancare alla struttura classica della serata canora un parterre di “compagni di viaggio” capaci di generare talk, skit e momenti virali senza appesantire la scaletta. Ogni sera, quindi, un nome diverso, in grado di parlare a pubblici specifici e di presidiare le tendenze di Google, News e Discover con contenuti facilmente indicizzabili.

Capitolo ospiti internazionali: le speranze di vedere Madonna di nuovo all’Ariston, dopo le apparizioni del 1995 e 1998, vengono ridimensionate dallo stesso Conti. La cover de “La Bambola” ha acceso i rumor e portato in campo i nomi di Dolce & Gabbana per una mediazione, ma il conduttore definisce “quasi impossibile” l’operazione, anche per complessità economiche e organizzative.

In assenza di star globali, la strategia Rai punta quindi sull’effetto nostalgia e sulla forza catalogo dei grandi cataloghi italiani.

Strategia Rai e impatto mediatico

La composizione del cast 2026, con molti esordienti tra i big, ha acceso il dibattito sui social e nelle trasmissioni di approfondimento. Carlo Conti ha ammesso alcuni rifiuti eccellenti, spiegando così l’apertura a nomi meno consolidati ma ad alto potenziale streaming e social.

Per bilanciare un cast percepito da alcuni come “debole sulla carta”, la direzione artistica punta proprio sui superospiti nazionali ad altissimo riconoscimento: da Tiziano Ferro a Eros Ramazzotti, fino ai Pooh, con l’obiettivo di sommare fidelizzazione storica e nuove audience digitali. La scelta di evitare formule altisonanti come “i veri superospiti sono i big in gara” segna uno scarto comunicativo rispetto alle ultime edizioni.

Nelle strategie di Rai pesa anche il tema dei costi: meno star internazionali, più valorizzazione del repertorio italiano e delle sinergie con cataloghi discografici, piattaforme di streaming e contenuti on demand. La narrazione mediatica punta su anniversari, reunion e ritorni eccellenti, elementi che performano bene su Google News, Discover e nelle ricerche correlate su “Sanremo superospiti”.

FAQ

D: Chi sono i principali nomi in lizza come superospiti?

A: Le ipotesi più forti riguardano Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti e i Pooh.

D: Da dove arriva l’indiscrezione su questi superospiti?

A: Le informazioni principali sono state diffuse dall’agenzia di stampa Adnkronos, citata come fonte giornalistica originale.

D: Tiziano Ferro in che ruolo tornerebbe al Festival?

A: È allo studio un suo ritorno come superospite musicale, con focus sul nuovo album “Sono un grande”.

D: Perché si parla di Eros Ramazzotti a Sanremo 2026?

A: Si ragiona su un segmento celebrativo legato ai 40 anni di “Adesso Tu” e al progetto “Una Storia Importante”.

D: Cosa si festeggerebbe con i Pooh all’Ariston?

A: Il possibile spazio sarebbe dedicato ai 60 anni di carriera del gruppo e alla loro recente reunion.

D: Madonna sarà presente come superospite internazionale?

A: No, Carlo Conti ha definito l’ipotesi “abbastanza impossibile” per questa edizione.

D: Sono previsti più co-conduttori durante le serate?

A: Sì, con Laura Pausini e Conti si alterneranno figure provenienti da musica, sport, tv e comicità.

D: Perché si parla di pochi ospiti internazionali a Sanremo 2026?

A: Pesano vincoli di budget e una strategia Rai orientata alla valorizzazione dei grandi nomi italiani.