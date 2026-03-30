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Gianni Morandi ricorda Gino Paoli in tv e il mito del Cantagiro

Gianni Morandi ricorda Gino Paoli in tv e il mito del Cantagiro

Gianni Morandi ricorda Gino Paoli a Che Tempo che Fa

Gianni Morandi, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, ha ricordato il collega e amico Gino Paoli, scomparso il 24 marzo, raccontando un episodio chiave dei primi anni Sessanta.
Il ricordo nasce dal comune passato nella stessa casa discografica e dal ruolo decisivo di Paoli nel promuovere il Cantagiro, dopo il successo del 1963 con Sapore di sale.
Il racconto, andato in onda in televisione e in streaming su discovery+, testimonia l’influenza di Paoli sulla generazione di giovani cantanti italiani e spiega perché la sua figura resta centrale nella storia della canzone d’autore.

In sintesi:

  • Gianni Morandi rende omaggio a Gino Paoli in tv da Fabio Fazio.
  • Il ricordo riguarda il Cantagiro 1963 e il successo di Sapore di sale.
  • Paoli incoraggiò i colleghi della stessa etichetta a partecipare al Cantagiro.
  • Il contenuto integrale è disponibile in streaming su discovery+.

Il ruolo di Gino Paoli nel lancio dei giovani cantanti italiani

Nel corso dell’intervista, Gianni Morandi ha ricostruito il contesto storico del Cantagiro, festival itinerante fondamentale per la nascita della moderna industria musicale italiana.
Morandi ha spiegato che lui, Gino Paoli e altri artisti appartenevano alla stessa casa discografica, condividendo palchi, studi di registrazione e strategie promozionali.
Dopo il Cantagiro del 1963, in cui Paoli trionfò con Sapore di sale, il cantautore tornò entusiasta e, secondo il racconto di Morandi, disse agli altri: “Ragazzi è bellissimo, se venite anche voi lo rifaccio anche l’anno prossimo”.

Quell’invito, sottolinea Morandi, fu decisivo per convincere una nuova leva di interpreti a misurarsi con il grande pubblico in tournée, trasformando il Cantagiro in un laboratorio di talenti e contribuendo alla diffusione della canzone italiana nel Paese.

L’eredità di Gino Paoli tra memoria televisiva e nuove piattaforme

Il ricordo di Gino Paoli offerto da Gianni Morandi a Fabio Fazio dimostra come la memoria della grande canzone d’autore italiana passi oggi anche attraverso talk show e piattaforme digitali.
La disponibilità dei contenuti in streaming su discovery+ consente a un nuovo pubblico, più giovane e mobile, di riscoprire figure centrali come Paoli, insieme alle testimonianze dirette dei protagonisti.

Questa convergenza tra televisione generalista e on demand rafforza la preservazione del patrimonio musicale nazionale e apre la strada a nuove riletture critiche della stagione che ha lanciato artisti come Morandi e Paoli.

FAQ

Quando è andato in onda il ricordo di Gino Paoli di Gianni Morandi?

È andato in onda durante una puntata recente di Che Tempo che Fa, dopo la morte di Gino Paoli avvenuta il 24 marzo.

Che cosa ha raccontato Gianni Morandi su Gino Paoli e il Cantagiro?

Ha raccontato che Paoli, dopo il successo del 1963 con Sapore di sale, convinse gli altri colleghi di etichetta a partecipare al Cantagiro.

Dove si possono vedere i contenuti completi dell’intervento di Gianni Morandi?

Possono essere visti in streaming sulla piattaforma discovery+ (www.discoveryplus.it), che ospita le puntate di Che Tempo che Fa.

Perché il ricordo di Gino Paoli è rilevante per la storia della musica italiana?

È rilevante perché evidenzia il ruolo di Paoli nel promuovere giovani colleghi e nel consolidare format come il Cantagiro negli anni Sessanta.

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