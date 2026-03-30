michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Caterina Balivo presenta i nuovi ospiti de La Volta Buona su Rai1

Caterina Balivo presenta i nuovi ospiti de La Volta Buona su Rai1

Settimana di Pasqua speciale per La Volta Buona su Rai 1

Chi: il talk pomeridiano La Volta Buona di Rai 1, condotto da Caterina Balivo, con ospiti del mondo tv, musica e spettacolo.
Che cosa: una settimana di puntate dedicate a Canzonissima, ai racconti d’amore, al benessere e alla trasformazione personale.
Dove: dallo studio Rai di Roma, nel salotto pomeridiano di Rai 1.

Quando: da lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile, alle ore 14.00, nella settimana di Pasqua.
Perché: per unire tradizione, memoria televisiva e temi contemporanei, rafforzando il ruolo di Rai 1 come riferimento del daytime festivo.

In sintesi:

  • Settimana di Pasqua speciale per La Volta Buona con focus su musica, storie e benessere.
  • Ospiti i protagonisti di Canzonissima, tra cui i Jalisse e Marco Carta.
  • Spazio a comicità, racconti d’amore, alimentazione, cucina e chirurgia estetica.
  • Il programma consolida il ruolo di Rai 1 nel daytime narrativo e familiare.

Ospiti, rubriche e temi chiave della settimana di Pasqua

Nel segno della tradizione Rai, La Volta Buona dedica la settimana di Pasqua ai protagonisti della nuova edizione di Canzonissima, lo storico show musicale del sabato sera guidato da Milly Carlucci. In studio arrivano i Jalisse e Marco Carta per commentare performance, retroscena e il valore della memoria musicale condivisa con il pubblico generalista.

La linea dell’intrattenimento leggero è affidata alla comicità di Giovanni Esposito e Claudio Lauretta, volti del programma di Stefano De Martino Stasera tutto è possibile, che rafforza il legame sinergico tra prime time e daytime Rai.

Torna poi la rubrica Racconti d’amore, con le analisi e le testimonianze di Caterina Varzi – moglie del regista Tinto Brass – di Vladimir Luxuria e di Francesca Brienza, compagna dell’allenatore Rudi Garcia. Le loro storie esplorano relazioni, scelte di vita e impatto dei legami affettivi su carriere artistiche e professionali.

Sul fronte benessere, il professor Giorgio Calabrese offre consigli su alimentazione e diete, mentre il maestro pasticciere Iginio Massari propone ricette e suggerimenti di cucina d’autore. Il racconto del cantante Antonino Spadaccino, vincitore di Tale e Quale Show 2022, evidenzia come il cambiamento fisico possa coincidere con una rinascita personale e lavorativa. Completano il quadro gli approfondimenti sulla chirurgia estetica con le esperienze dirette di Eva Grimaldi e Matilde Brandi, a testimonianza di un approccio più trasparente ai ritocchi nel mondo dello spettacolo.

La strategia Rai tra memoria televisiva, benessere e storytelling personale

La settimana speciale de La Volta Buona conferma la strategia Rai di costruire un daytime narrativo che intreccia memoria televisiva, storie intime e contenuti di servizio. Il richiamo a Canzonissima intercetta il pubblico affezionato alla tradizione, mentre i focus su benessere, trasformazioni fisiche e chirurgia estetica parlano a un’audience più giovane e digitale.

Il racconto di figure come Antonino Spadaccino, Eva Grimaldi e Matilde Brandi risponde alla crescente richiesta di autenticità: i cambiamenti estetici e personali diventano narrazione consapevole, non semplice curiosità. In questo quadro, la conduzione di Caterina Balivo assume il ruolo di mediazione autorevole, capace di tenere insieme intrattenimento, informazione e dimensione emotiva, con un format pensato per la fruizione multipiattaforma, anche in ottica on demand e Discover.

FAQ

Quando va in onda La Volta Buona nella settimana di Pasqua?

Va in onda su Rai 1 da lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile, alle ore 14.00, in diretta pomeridiana.

Quali protagonisti di Canzonissima saranno ospiti a La Volta Buona?

Saranno presenti i Jalisse e Marco Carta, che commenteranno esibizioni, retroscena e ricordi legati allo storico show musicale Rai.

Chi cura le rubriche su alimentazione e cucina nel programma?

Le rubriche su alimentazione e diete sono seguite dal professor Giorgio Calabrese, mentre la cucina e la pasticceria sono affidate al maestro Iginio Massari.

Quali temi affrontano gli approfondimenti sulla chirurgia estetica?

Affrontano in modo diretto le scelte di chirurgia estetica di Eva Grimaldi e Matilde Brandi, analizzando motivazioni personali, limiti, rischi e impatto sull’immagine pubblica.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia televisiva?

È stata elaborata congiuntamente dalle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache