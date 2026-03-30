Caterina Balivo presenta i nuovi ospiti de La Volta Buona su Rai1

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Settimana di Pasqua speciale per La Volta Buona su Rai 1

Chi: il talk pomeridiano La Volta Buona di Rai 1, condotto da Caterina Balivo, con ospiti del mondo tv, musica e spettacolo.

Che cosa: una settimana di puntate dedicate a Canzonissima, ai racconti d’amore, al benessere e alla trasformazione personale.

Dove: dallo studio Rai di Roma, nel salotto pomeridiano di Rai 1.

Quando: da lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile, alle ore 14.00, nella settimana di Pasqua.

Perché: per unire tradizione, memoria televisiva e temi contemporanei, rafforzando il ruolo di Rai 1 come riferimento del daytime festivo.

In sintesi:

Settimana di Pasqua speciale per La Volta Buona con focus su musica, storie e benessere.

con focus su musica, storie e benessere. Ospiti i protagonisti di Canzonissima , tra cui i Jalisse e Marco Carta .

, tra cui i e . Spazio a comicità, racconti d’amore, alimentazione, cucina e chirurgia estetica.

Il programma consolida il ruolo di Rai 1 nel daytime narrativo e familiare.

Ospiti, rubriche e temi chiave della settimana di Pasqua

Nel segno della tradizione Rai, La Volta Buona dedica la settimana di Pasqua ai protagonisti della nuova edizione di Canzonissima, lo storico show musicale del sabato sera guidato da Milly Carlucci. In studio arrivano i Jalisse e Marco Carta per commentare performance, retroscena e il valore della memoria musicale condivisa con il pubblico generalista.

La linea dell’intrattenimento leggero è affidata alla comicità di Giovanni Esposito e Claudio Lauretta, volti del programma di Stefano De Martino Stasera tutto è possibile, che rafforza il legame sinergico tra prime time e daytime Rai.

Torna poi la rubrica Racconti d’amore, con le analisi e le testimonianze di Caterina Varzi – moglie del regista Tinto Brass – di Vladimir Luxuria e di Francesca Brienza, compagna dell’allenatore Rudi Garcia. Le loro storie esplorano relazioni, scelte di vita e impatto dei legami affettivi su carriere artistiche e professionali.

Sul fronte benessere, il professor Giorgio Calabrese offre consigli su alimentazione e diete, mentre il maestro pasticciere Iginio Massari propone ricette e suggerimenti di cucina d’autore. Il racconto del cantante Antonino Spadaccino, vincitore di Tale e Quale Show 2022, evidenzia come il cambiamento fisico possa coincidere con una rinascita personale e lavorativa. Completano il quadro gli approfondimenti sulla chirurgia estetica con le esperienze dirette di Eva Grimaldi e Matilde Brandi, a testimonianza di un approccio più trasparente ai ritocchi nel mondo dello spettacolo.

La strategia Rai tra memoria televisiva, benessere e storytelling personale

La settimana speciale de La Volta Buona conferma la strategia Rai di costruire un daytime narrativo che intreccia memoria televisiva, storie intime e contenuti di servizio. Il richiamo a Canzonissima intercetta il pubblico affezionato alla tradizione, mentre i focus su benessere, trasformazioni fisiche e chirurgia estetica parlano a un’audience più giovane e digitale.

Il racconto di figure come Antonino Spadaccino, Eva Grimaldi e Matilde Brandi risponde alla crescente richiesta di autenticità: i cambiamenti estetici e personali diventano narrazione consapevole, non semplice curiosità. In questo quadro, la conduzione di Caterina Balivo assume il ruolo di mediazione autorevole, capace di tenere insieme intrattenimento, informazione e dimensione emotiva, con un format pensato per la fruizione multipiattaforma, anche in ottica on demand e Discover.

FAQ

Quando va in onda La Volta Buona nella settimana di Pasqua?

Va in onda su Rai 1 da lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile, alle ore 14.00, in diretta pomeridiana.

Quali protagonisti di Canzonissima saranno ospiti a La Volta Buona?

Saranno presenti i Jalisse e Marco Carta, che commenteranno esibizioni, retroscena e ricordi legati allo storico show musicale Rai.

Chi cura le rubriche su alimentazione e cucina nel programma?

Le rubriche su alimentazione e diete sono seguite dal professor Giorgio Calabrese, mentre la cucina e la pasticceria sono affidate al maestro Iginio Massari.

Quali temi affrontano gli approfondimenti sulla chirurgia estetica?

Affrontano in modo diretto le scelte di chirurgia estetica di Eva Grimaldi e Matilde Brandi, analizzando motivazioni personali, limiti, rischi e impatto sull’immagine pubblica.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia televisiva?

È stata elaborata congiuntamente dalle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.