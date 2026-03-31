Home / SPETTACOLI & CINEMA / Caparezza annulla incontri con i fan per urgenti controlli medici

Caparezza rinvia gli incontri di Modena e Catanzaro per motivi di salute

Il rapper e cantautore Caparezza ha annunciato uno stop improvviso al tour legato al nuovo progetto “Orbit Orbit”.

Gli incontri con i fan e i firmacopie previsti il 30 marzo all’Arena Spazio Culturale di Modena e il 31 marzo a Catanzaro sono stati rinviati a data da destinarsi.

L’annuncio è arrivato tramite una story su Instagram, in cui l’artista ha spiegato di dover effettuare controlli medici immediati, senza fornire ulteriori dettagli sulle sue condizioni, chiedendo comprensione al pubblico.

In sintesi:

Stop improvviso di Caparezza agli eventi di Modena e Catanzaro per controlli medici.

agli eventi di Modena e Catanzaro per controlli medici. Rinviati gli appuntamenti con i fan legati al progetto discografico “Orbit Orbit” .

. L’artista convive da anni con acufene e ipoacusia che limitano i live.

Nessuna nuova data comunicata, ma messaggio di ottimismo verso chi vive problemi uditivi.

Motivi dello stop e quadro clinico dell’artista pugliese

Nella story Instagram, Caparezza ha scritto: “Mi spiace amici di Modena e Catanzaro ma ieri sera ho avuto un problema che mi costringe a fare dei controlli immediati, per cui mi vedo costretto a rimandare l’appuntamento con voi a data da destinarsi. Confido nella vostra comprensione”.

Non sono emerse comunicazioni ufficiali aggiuntive su diagnosi o tempistiche di rientro, ma lo stop si inserisce in un quadro clinico già noto ai fan.

Da anni l’artista di Molfetta racconta di convivere con acufene cronico e ipoacusia, patologie che comportano un fischio continuo alle orecchie e una riduzione parziale dell’udito, tali da costringerlo a ripensare radicalmente i tour dal vivo.

Intervistato da Radio Deejay nel 2025, Caparezza aveva spiegato: “Soffrivo già di acufene, poi si è sommata l’ipoacusia. Sono due cose che vanno a braccetto e, molto spesso, l’ipoacusia è anche l’anticamera della perdita dell’udito”.

Pur riconoscendo la gravità del quadro, l’artista aveva sottolineato di non voler suscitare pena, ma dimostrare la possibilità di continuare a creare musica complessa nonostante la disabilità uditiva.

Proprio per ridurre il rischio di peggioramento, negli ultimi anni ha ridimensionato tournée lunghe e concerti ad alto impatto acustico, privilegiando progetti curati in studio e apparizioni selezionate.

L’impatto sul rapporto con il pubblico e sul tema della salute uditiva

Il rinvio degli appuntamenti di Modena e Catanzaro evidenzia quanto la salute uditiva sia un fattore centrale nella carriera di Caparezza, ma anche un tema di sensibilizzazione pubblica.

In passato il rapper aveva invitato a superare lo stigma sugli apparecchi acustici, dichiarando: “Quando parlo di questo non lo faccio per suscitare compassione, lo faccio per dire: ‘Nonostante questo, sono riuscito a tirar fuori un disco complesso’”.

E ancora: “Voglio dire a tutti che ‘Si può fare’ e di non avere reticenza verso gli apparecchi acustici. Se non la abbiamo verso gli occhiali, è un paradosso averla per gli apparecchi acustici, perché con gli anni, insieme alla vista, cala anche l’udito”.

Le nuove date di “Orbit Orbit” non sono state ancora riprogrammate, ma la scelta di privilegiare i controlli immediati indica una gestione prudente e trasparente della propria condizione.

Per il pubblico, l’episodio diventa occasione per riflettere sull’importanza della prevenzione uditiva, soprattutto nel mondo dello spettacolo e tra chi è esposto a volumi elevati in modo continuativo.

Gli aggiornamenti sul tour e sullo stato di salute dell’artista saranno verosimilmente comunicati tramite i canali ufficiali e i profili social di Caparezza.

FAQ

Perché Caparezza ha rinviato gli eventi di Modena e Catanzaro?

Il rinvio è avvenuto perché Caparezza ha dichiarato di aver avuto un problema di salute che richiede controlli medici immediati, senza ulteriori dettagli pubblici.

Le date di Orbit Orbit a Modena e Catanzaro saranno recuperate?

Sì, gli appuntamenti risultano rinviati e non cancellati. Tuttavia, al momento non sono state comunicate nuove date o modalità di recupero ufficiali.

Quali problemi di salute ha dichiarato di avere Caparezza?

Caparezza ha spiegato di convivere con acufene cronico e ipoacusia, condizioni che causano fischio costante alle orecchie e riduzione parziale dell’udito, influenzando soprattutto i concerti dal vivo.

Come ha gestito Caparezza la sua carriera nonostante l’ipoacusia?

L’artista ha ridotto i tour estesi, curato con più tempo la produzione in studio e scelto esibizioni selezionate, ribadendo che è possibile continuare a creare musica complessa.

Quali sono le fonti delle informazioni su Caparezza e i concerti rinviati?

Le informazioni derivano da una elaborazione giornalistica basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.