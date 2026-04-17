Home / SPETTACOLI & CINEMA / Kong svela la sua vera natura tra nuvole e vulnerabilità

Fabio Volo torna su Rai 3 con “KONG” dalla Torre Branca

Il conduttore e scrittore Fabio Volo torna su Rai 3 con “KONG – Con la testa tra le nuvole”, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.10 in diretta da Milano. Dalla cima della Torre Branca, a 100 metri d’altezza, il programma propone dal 20 al 24 aprile cinque nuovi appuntamenti con ospiti d’eccezione.

Il format unisce dialoghi intimi, riflessioni esistenziali e leggerezza, con l’obiettivo di trovare risposte alle domande che contano davvero.

Le conversazioni dal vivo sono arricchite da materiali d’archivio delle Teche Rai e da performance musicali dei Selton. L’intero ciclo di puntate è disponibile anche in streaming su RaiPlay.

In sintesi:

Cinque nuove puntate di “KONG” con Fabio Volo su Rai 3 alle 20.10.

su Rai 3 alle 20.10. Diretta dalla Torre Branca di Milano , a 100 metri d’altezza.

di , a 100 metri d’altezza. Ospiti: Mauro Porcini , Brenda Lodigiani , Luca Mercalli , Valeria Perrella , Brunori Sas .

, , , , . Archivio Teche Rai e musica live dei Selton, visibile anche su RaiPlay.

Ospiti, formato e linguaggio del nuovo ciclo di puntate

“KONG – Con la testa tra le nuvole” costruisce ogni sera un dialogo che ha *“la profondità di una confessione e la leggerezza di una passeggiata”*.

Lunedì 20 aprile apre la settimana il designer Mauro Porcini, voce autorevole sul design dell’esperienza e sull’innovazione. Martedì 21 tocca all’attrice e autrice Brenda Lodigiani, che porta il suo sguardo ironico e generazionale. Mercoledì 22 è protagonista il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli, chiamato a leggere la crisi climatica con linguaggio accessibile.

Giovedì 23 aprile sale in cima alla torre la scrittrice Valeria Perrella, con il suo universo narrativo intimo e urbano. Venerdì 24 chiude la settimana il cantautore Brunori Sas, tra racconto personale e canzone d’autore.

Nel corso di ogni puntata, le testimonianze dal passato tratte dalle Teche Rai entrano nel dialogo come echi di un’Italia che ha già affrontato interrogativi simili, creando un ponte generazionale. La colonna sonora live è affidata alla band brasiliano/milanese dei Selton, che intrecciano musica e conversazione in tempo reale.

Il valore culturale e multicanale del progetto KONG

Il programma di Fabio Volo si distingue per l’uso simbolico dell’altezza: la Torre Branca diventa un osservatorio sospeso da cui guardare con distacco la vita quotidiana.

La combinazione tra dialogo confidenziale, repertorio delle Teche Rai e musica dei Selton costruisce un racconto contemporaneo che unisce memoria collettiva e sensibilità attuale.

La presenza su RaiPlay rafforza la dimensione multipiattaforma: le puntate sono fruibili on demand, favorendo condivisioni social e un pubblico più giovane, interessato a contenuti brevi e rivedibili. Così “KONG – Con la testa tra le nuvole” si propone come uno dei format più riconoscibili del prime access di Rai 3, capace di tenere insieme intrattenimento, riflessione e valorizzazione dell’archivio pubblico.

FAQ

Quando va in onda KONG – Con la testa tra le nuvole?

Va in onda dal lunedì al venerdì alle 20.10 su Rai 3, con puntate in diretta dalla Torre Branca di Milano.

Dove posso rivedere le puntate di KONG online?

È possibile rivedere integralmente le puntate su RaiPlay, accedendo alla sezione dedicata a Rai 3 e cercando il programma “KONG”.

Chi sono gli ospiti della settimana dal 20 al 24 aprile?

Gli ospiti sono Mauro Porcini, Brenda Lodigiani, Luca Mercalli, Valeria Perrella e il cantautore Brunori Sas.

Che ruolo hanno le Teche Rai nel programma KONG?

Le Teche Rai forniscono materiali d’archivio che vengono inseriti nei dialoghi come voci del passato, creando confronto tra epoche diverse.

Quali sono le fonti usate per questo articolo su KONG?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.