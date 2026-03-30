Home / SPETTACOLI & CINEMA / Barbara demolisce Elena a Uomini e Donne dopo il clamoroso rifiuto

Uomini e Donne oggi: scontri, ritorni di fiamma e delusioni in studio

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 30 marzo 2025 su Canale 5, il trono over torna al centro dell’attenzione.

Le dinamiche ruotano attorno alla coppia formata da Alessio Pilli Stella e Debora, alla nuova conoscenza tra Rosanna Siino e Michele, e alla rabbia di Marica per un inatteso cambio di rotta sentimentale.

Sul fronte femminile, la puntata registra l’ennesimo due di picche per Barbara De Santi, respinta da Massimo, concentrato su Elena nonostante i dubbi delle dame in studio.

Le scelte dei cavalieri e le reazioni delle dame mostrano con chiarezza quanto il tema delle aspettative deluse sia oggi il vero motore narrativo del programma di Maria De Filippi.

In sintesi:

Alessio e Debora ritrovano l’intesa dopo settimane di scontri e incomprensioni.

e ritrovano l’intesa dopo settimane di scontri e incomprensioni. Rosanna Siino chiude con Alessio e riparte con Michele , scatenando la rabbia di Marica .

chiude con Alessio e riparte con , scatenando la rabbia di . Maria De Filippi richiama Michele sulle promesse fatte a Marica e sulle illusioni create.

richiama Michele sulle promesse fatte a Marica e sulle illusioni create. Barbara De Santi viene ignorata da Massimo, che preferisce concentrarsi su Elena.

Nuovi equilibri tra dame e cavalieri nel trono over

La puntata si apre sul ritorno di sintonia tra Alessio Pilli Stella e Debora, dopo settimane segnate da un bacio negato in spa, discussioni e l’intervento di Arnaldo, poi defilatosi per evitare ulteriori complicazioni.

Nel frattempo Rosanna Siino, sentendosi delusa da Alessio, archivia la conoscenza e racconta con entusiasmo il nuovo appuntamento con Michele, con cui sembra essersi creata un’intesa immediata.

Alessio interpreta l’atteggiamento di Rosanna come un eccesso di frecciatine per vendicarsi della fine della loro conoscenza, ma lei nega ogni intento polemico.

La tensione cresce quando entra in scena Marica, furiosa con Michele: la dama rivela telefonate quotidiane, discorsi su figli e vacanze insieme, leggendo questi segnali come un chiaro progetto di relazione stabile.

Michele minimizza, dichiarando solo il piacere di conoscere anche Rosanna. A questo punto interviene Maria De Filippi, che sottolinea come il comportamento del cavaliere abbia inevitabilmente alimentato speranze e aspettative concrete in Marica.

Il no a Barbara e i dubbi su Elena aprono nuovi scenari

Mentre Marica ribadisce di non voler perdonare Michele, ritenendolo ambiguo e poco trasparente, un altro fronte caldo si accende con Barbara De Santi.

La storica dama rivela di aver lasciato il numero a Massimo senza ricevere alcuna chiamata, leggendo il silenzio come l’ennesima conferma di rifiuto sentimentale.

Massimo, però, chiarisce di non essere interessato né a Barbara né a Marina, che aveva tentato un avvicinamento ballando con lui al centro studio: il cavaliere intende concentrarsi esclusivamente sulla frequentazione con Elena.

Barbara contesta la sincerità di Elena, definendola fredda e disinteressata, ma la dama replica con decisione accusandola di criticare chiunque non ricambi le sue attenzioni.

La dinamica mette in luce un punto centrale del trono over: la difficoltà di distinguere tra reale coinvolgimento e semplice desiderio di visibilità, elemento che continuerà a influenzare le prossime puntate.

FAQ

Chi sono i protagonisti principali della puntata di oggi di Uomini e Donne?

Lo sono Alessio Pilli Stella, Debora, Rosanna Siino, Michele, Marica, Barbara De Santi, Massimo ed Elena, fulcro delle dinamiche sentimentali.

Cosa succede tra Alessio Pilli Stella e Debora nella puntata odierna?

Accade che Alessio e Debora ritrovino sintonia dopo litigi e un bacio mancato, scegliendo di riprovarci con maggiore chiarezza.

Perché Marica è così delusa dal comportamento di Michele?

Lo è perché Michele parlava di figli, vacanze e telefonava spesso, facendo pensare a un progetto serio, salvo poi interessarsi anche a Rosanna.

Per quale motivo Massimo rifiuta Barbara De Santi e Marina?

Perché Massimo dichiara di voler frequentare solo Elena e non intende allargare le conoscenze, nonostante le avances ricevute.

Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione di questa puntata?

Lo sono una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.