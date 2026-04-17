YouTube introduce la condivisione dei video da un punto specifico direttamente dall’app su smartphone

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YouTube introduce la condivisione da un punto preciso sull’app mobile

YouTube sta introducendo sull’app mobile una funzione attesa da anni: la possibilità di condividere un video a partire da un momento preciso, come già avviene su desktop. La novità, rilasciata gradualmente a livello globale nel 2026, permetterà agli utenti che guardano video da smartphone di inviare link che si aprono esattamente al secondo desiderato.

L’obiettivo è eliminare indicazioni testuali come “vai al minuto 3:42” e rendere più fluida la condivisione di battute, passaggi cruciali di tutorial o momenti chiave di live. La modifica si inserisce in una più ampia revisione degli strumenti di condivisione e clipping di YouTube, che porterà al progressivo superamento della funzione Clip in favore di soluzioni più integrate e automatizzate.

In sintesi:

Su YouTube mobile arriva la condivisione dei video da un punto preciso.

La funzione Clip viene ritirata per la creazione di nuove clip.

viene ritirata per la creazione di nuove clip. Le clip esistenti resteranno visibili e accessibili come in passato.

Nel 2026 arriveranno nuovi strumenti automatici per clip e Shorts.

Come cambia la condivisione dei video e cosa succede alle Clip

Con il nuovo sistema di condivisione temporizzata su YouTube per smartphone, l’utente potrà generare un link che avvia il video direttamente dal punto selezionato, senza ulteriori istruzioni manuali. Questo migliora l’esperienza soprattutto per chi condivide lunghi contenuti educativi, gaming o live, dove il momento rilevante è spesso sepolto tra decine di minuti di girato.

Parallelamente, la piattaforma ha annunciato il ritiro operativo della funzione Clip, lanciata nel 2021 per permettere di selezionare un segmento con inizio, fine e breve descrizione. Le clip già create resteranno online e consultabili, ma non sarà più possibile generarne di nuove con gli stessi parametri: niente più punto di fine definito né testo descrittivo allegato.

YouTube motiva la scelta con l’evoluzione dell’ecosistema dei creator: oggi esistono strumenti di terze parti e applicazioni professionali in grado di gestire editing, pubblicazione cross‑platform e analisi avanzate in modo più efficace rispetto alla funzione Clip originaria.

Nuovi strumenti automatizzati per creator e Shorts nel 2026

Il ritiro di Clip non equivale all’abbandono dei contenuti brevi, anzi. YouTube ha confermato che nel corso del 2026 verranno introdotti nuovi tool dedicati al taglio e al riutilizzo di estratti da video lunghi e live streaming. Una prima funzione è già disponibile in YouTube Studio e permette ai creator di estrarre clip da video e dirette archiviate, gestendole in modo centralizzato dalla console professionale.

Il passo successivo sarà l’integrazione profonda con gli Shorts: la piattaforma svilupperà sistemi di suggerimento automatico in grado di individuare i momenti con maggiore potenziale di engagement, proponendoli come base per la creazione veloce di contenuti verticali.

Questo orientamento conferma la strategia di YouTube di competere frontalmente con formati brevi di piattaforme rivali, offrendo però strumenti nativi pensati per chi già produce video lunghi e vuole massimizzarne la distribuzione multi‑formato.

Impatto per utenti e creator e possibili sviluppi futuri

Per il pubblico mobile, la condivisione da un punto preciso rende i video più navigabili e social‑friendly, con vantaggi diretti per formazione online, intrattenimento e informazione. Per i creator, la fase di transizione impone di ripensare il modo di segmentare e rilanciare i propri contenuti, spostandosi sempre più su YouTube Studio e sugli strumenti automatici per Shorts.

In prospettiva, l’uso di algoritmi per proporre i momenti migliori da trasformare in clip potrebbe influenzare anche la scrittura dei video lunghi, spingendo verso strutture pensate sin dall’inizio per essere spezzate in micro‑contenuti ad alta resa su Discover e feed personalizzati.

FAQ

Come condividere un video YouTube da un punto preciso su mobile?

È possibile usare la nuova opzione di condivisione temporizzata nell’app, che genera un link avviato esattamente dal minuto e secondo selezionati.

Le vecchie Clip YouTube verranno cancellate dalla piattaforma?

No, resteranno pienamente visibili e accessibili; la modifica riguarda solo l’impossibilità di crearne di nuove con il vecchio sistema.

I creator potranno ancora creare estratti brevi dai loro video?

Sì, potranno farlo tramite YouTube Studio e, dal 2026, con nuovi strumenti integrati per clip e Shorts.

La nuova condivisione temporizzata sostituisce completamente la funzione Clip?

No, copre l’esigenza di condividere un punto specifico, mentre le funzioni avanzate passeranno ai nuovi tool per creator.

Da dove provengono le informazioni su queste novità di YouTube?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.