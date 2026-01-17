Fabrizio Corona sbarca a Torino: l’auto da 150mila euro che svela dove compra davvero i suoi bolidi

Visita a torino e scelta dell’auto

Fabrizio Corona si mostra a Torino accanto a un’RSQ8 Full-Hybrid, vettura di fascia alta dal valore stimato attorno ai 150 mila euro, sottolineando di affidarsi a realtà locali per i modelli più esclusivi. Nel video diffuso sui social, l’ex “re dei paparazzi” rimarca la familiarità con l’ambiente automobilistico di lusso e l’accesso privilegiato a veicoli di alto profilo.

L’incontro avviene in Via Podgora 13, a Grugliasco, dove Corona si presenta con un tono confidente, indicando l’auto e alludendo alla rapidità con cui riesce a ottenere ciò che desidera. L’attenzione è focalizzata sulla selezione del modello e sulla capacità di reperire configurazioni ricercate.

La scelta dell’RSQ8 ribadisce la predilezione per SUV performanti ibridi, simbolo di status e di un approccio pragmatico alla mobilità premium, con un messaggio calibrato per i social: esclusività, immediatezza e affidabilità nella fornitura del mezzo.

Collaborazione con il concessionario soficars

Nel video, Fabrizio Corona presenta la partnership diretta con SofiCars, affidandosi a Matteo, titolare del salone in Via Podgora 13 a Grugliasco, per ottenere in tempi rapidi modelli premium su richiesta. L’impostazione è personale e operativa: contatto immediato, scelta del veicolo, consegna.

Corona sottolinea che per auto come l’RSQ8 Full-Hybrid — posizionata intorno ai 150 mila euro — il punto di riferimento è il concessionario torinese, indicato come canale privilegiato per disponibilità e soluzioni. Il format social rafforza la fiducia nel rivenditore locale e la capacità di reperire configurazioni desiderate.

La narrazione insiste su rapidità, affidabilità e rete relazionale: “chiamo l’amico, chiedo la macchina, arriva”. Un messaggio che valorizza il ruolo di SofiCars nel mercato dell’alto di gamma, con attenzione all’esperienza del cliente, alla trasparenza del processo e alla selezione di veicoli coerenti con un’immagine di lusso e performance.

Rilancio mediatico tra youtube e netflix

Fabrizio Corona lega l’uscita pubblica a Torino a un momento di forte visibilità: su YouTube guida “Falsissimo”, format che affronta cronaca, gossip e attualità con taglio provocatorio e ritmo da inchiesta pop. Il tono è diretto, l’obiettivo è presidiare conversazioni e tendenze, alimentando engagement e polarizzazione.

In parallelo, su Netflix è disponibile “Io sono Notizia”, serie che ripercorre dagli anni ’90 a oggi la parabola dell’ex “re dei paparazzi”, tra ascesa, processi e relazioni personali con Belen Rodriguez e Nina Moric. L’impianto è biografico ma orientato al racconto del personaggio-mediatore tra celebrità e media.

Al centro compare il giornalista torinese Marco Travaglio, che ricorda il padre di Corona, Vittorio Corona, collega e amico, e ammette un legame affettivo con il Fabrizio bambino. La serie risulta ai vertici dello streaming in Italia a metà gennaio, mentre proseguono le polemiche sulla figura pubblica e sul confine tra confessione e strategia narrativa.

FAQ