Home / NEWS / Famiglia scomparsa nel bosco, il sindaco di Palmoli e lo psichiatra Cantelmi chiariscono i nuovi sviluppi

Famiglia nel bosco, svolta su casa e scuola per i tre figli

La vicenda della famiglia nel bosco entra in una fase decisiva: i genitori Nathan Trevallion e Catherine Birmingham hanno chiesto al Comune di Palmoli (Chieti) una casa e un percorso strutturato di scolarizzazione per i tre figli.

Le novità sono state annunciate dal sindaco Giuseppe Rosario Masciulli e dal consulente psichiatra della difesa Tonino Cantelmi, intervenuti a Storie Italiane il 27 marzo.

Le richieste di utilizzo di un fabbricato comunale e di avvio di una scuola parentale con accesso al doposcuola pubblico arrivano dopo mesi di tensioni istituzionali e allontanamenti, giudicati traumatici dagli esperti.

Obiettivo condiviso da amministrazione, consulenti e difesa è il rapido ricongiungimento familiare, nel rispetto delle tutele per i minori e del loro equilibrio psicologico.

In sintesi:

La famiglia nel bosco chiede casa comunale e programma di scuola parentale per i tre figli.

Previsto accesso al doposcuola di Palmoli 2-3 volte a settimana per favorire socializzazione.

Periti segnalano grave trauma psicologico per l’allontanamento improvviso di Catherine dai figli.

Istituzioni, difesa e consulenti lavorano a un ricongiungimento familiare rapido e strutturato.

Il sindaco Giuseppe Rosario Masciulli ha confermato che il progetto della “casa nel bosco” è ora formalmente incardinato presso l’ufficio Urbanistica del Comune di Palmoli.

I legali di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham hanno chiesto l’affidamento e la messa a disposizione di un fabbricato comunale, primo passo verso una sistemazione stabile e controllata.

A Storie Italiane, Masciulli ha spiegato che i genitori intendono collaborare alla redazione di un programma didattico per la scuola parentale, integrato con il doposcuola comunale per 2-3 giorni a settimana, così da facilitare la socializzazione e l’osservazione istituzionale dei minori.

“C’è un’apertura totale da parte della famiglia e saranno prodotti atti ufficiali per la magistratura così da favorire il ricongiungimento familiare nel più breve tempo possibile”, ha sottolineato il sindaco, evidenziando una convergenza inedita tra esigenze educative, garanzie legali e tutela psicosociale dei bambini.

Dettaglio delle novità su progetto abitativo e tutela psicologica

Il psichiatra Tonino Cantelmi, consulente della difesa, ha illustrato in trasmissione il lavoro clinico svolto su Catherine Birmingham e sui figli.

Ha parlato di “percorso di grande accoglienza”, in cui sono state mobilitate competenze educative e psicologiche, con l’obiettivo di costruire un quadro affidabile sulla capacità genitoriale e sulle reali esigenze dei bambini.

“Stiamo tutti giungendo verso un obiettivo condiviso. Tutti stanno lavorando alacremente per ricongiungere questa famiglia. Riconosciamo anche la bontà di questo cammino”, ha spiegato Cantelmi, marcando una cooperazione crescente con le istituzioni.

Il perito ha inoltre chiarito che “non tutto è attribuibile a Catherine e stiamo cercando di restituirle la giusta dignità”, spostando l’attenzione su eventuali criticità procedurali nelle fasi di allontanamento.

In una relazione firmata con la psicologa Martina Aiello, Cantelmi descrive l’allontanamento di Catherine dalla casa famiglia come un “ulteriore e profondo strappo” in un tessuto affettivo già lacerato, con aggravamento del danno psicologico per i minori.

Conseguenze sull’inchiesta e possibili scenari per la famiglia

La relazione di Tonino Cantelmi e Martina Aiello contesta in particolare la gestione dell’addio tra Catherine Birmingham e i figli, evidenziando la distanza mantenuta dall’assistente sociale e dalla coordinatrice durante un momento ritenuto delicatissimo.

Secondo gli esperti, sarebbe stato “metodologicamente corretto” assistere da vicino alla scena per valutare direttamente la capacità della madre di contenere e rassicurare i bambini.

L’“allontanamento improvviso” della madre è descritto come evento traumatico di “eccezionale intensità”, inserito in un quadro di sofferenza preesistente.

Queste valutazioni, ora agli atti, potrebbero incidere sulle decisioni della magistratura in tema di tempi e modalità del ricongiungimento, sulla revisione dei protocolli di intervento dei servizi sociali e sul monitoraggio della futura casa nel bosco, che si candida a diventare un caso pilota di equilibrio tra libertà educativa e controllo pubblico.

FAQ

Dove si trova la famiglia nel bosco e chi segue il caso oggi?

La famiglia è legata al territorio di Palmoli, in Abruzzo. Il caso è seguito da magistratura minorile, Comune, servizi sociali e consulenti tecnici.

Cosa prevede il progetto di scuola parentale per i tre bambini?

Il progetto prevede un programma didattico strutturato di scuola parentale, integrato con doposcuola comunale 2-3 volte a settimana per socializzazione e monitoraggio educativo.

Qual è il ruolo del sindaco di Palmoli nella vicenda della famiglia?

Il sindaco Giuseppe Rosario Masciulli coordina il progetto abitativo, dialoga con magistratura e servizi sociali e garantisce l’accesso al doposcuola comunale.

Perché l’allontanamento di Catherine Birmingham è considerato traumatico?

È considerato traumatico perché ha prodotto un nuovo strappo affettivo, improvviso, in bambini già sradicati dal loro contesto, aggravando il danno psicologico documentato dai periti.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sulla famiglia nel bosco?

L’articolo è stato elaborato a partire da un’analisi congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.